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Huzur arayanlar için 10 kusursuz müstakil ev

Özlem K. Özlem K.
Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Bahçe
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Huzur deyince sizin de aklınıza yemyeşil bir bahçe içerisinde davetkar, müstakil bir ev; şehrin gürültüsünden, patırsızından, günlük hayatın kargaşasından uzak, sakin, kavgasız dövüşsüz bir hayat mı geliyor? Eğer cevabınız evetse, siz de huzuru doğa içerisinde sakin bir yuvada arayanlardansınız demektir. Bugün sayfamızın konuğu olan evler de, tıpkı bizler gibi huzur arayışı içerisinde olan insanlar tarafından yaptırılmış, sade, sakin, kırsalda konumlanmış, son derece sıcak ve samimi görünümleri olan müstakil yapılar. Hemen hepsi bulundukları yöre ile uyumlu olacak bir biçimde geleneksel mimari stillere sahip olan bu huzur yuvası evleri gelin hep beraber gezelim. Bakarsınız siz de hayal ettiğiniz evi bu derlemede görür, bu hayali gerçekleştirmek için ilk adımları atarsınız.

1) Doyasıya gün ışığı

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Evler
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Eğimli çatısı, geniş pencerelerinden gelen bol bol doğal gün ışığı, evi sıcak ve samimi gösteren ahşap detayları, geniş verandasını çevreleyen yeni oluşturmakta olan bir bahçe, açık hava şöminesi, dev bir barbekü ve lavabodan oluşan açık hava mutfağı… Bu ev adeta huzur kelimesinin konut görünümünde yansıması!

2) Yüksek ağaçlar altında ağaçtan bir ev

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Ülkemizde maalesef yaygın olmayan, Karadeniz bölgesi dışında fazla rastlamadığımız ahşap evler de huzuru çağrıştıran yapılardan. Hele ki bir de böyle şık bir yürüyüş yoluyla ulaşılan, çevresi yemyeşil çimle ve yüksek ağaçlar ile kaplı, geniş ve ferah bir modelse…

3) Gerçek kır manzaralı bungalov

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Bahçe
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Tam bir emeklilik evi! Tek katlı, ferah, bahçe ile çevrili…  Muhteşem bir görselliğe sahip olan ve mimarisi ile insanı kendisine hayran bırakan bu ev  geniş bir arazi üzerine kurulmuş, modern ve geleneksel mimarinin birleştirilmesi ile ortaya çok şık bir ev çıkarılmış. Ön tarafında bir veranda ve veranda üzerinde yeşil sarmaşıklar ile evin mimarisi desteklenmiş. Geniş pencereler ile doğal güneş ışığının evin içine girmesi sağlanmış.

4) Patel renklerde bir masal evi

homify Kolonyal Evler
homify

homify
homify
homify

Gür yeşillikleri, pastel tonlarda dış cephesi, modern tarzı ve cesur tasarımı sayesinde insanları büyüleyen bir ev ile karşı karşıyayız. Sevimli ve pastoral bir  görünüme sahip olan bu ev yalnızca rengiyle bile huzur ve mutluluk duygusunun artmasını sağlıyor.

5) Harman tuğla cepheli bir malikane

The Downes homify Kırsal Evler
homify

The Downes

homify
homify
homify

Harman tuğla dış cephesi, beyaz çerçeveli giyotin tipi pencereleri ve portiko girişiyle gözlere ziyafet çeken Georgian tarzı bir malikane ile karşı karşıyayız. İngiliz asillerinin evlerini anımsatan bu görünüm son derece cezbedici. Huzur arayışında lüksten de vazgeçmek istemeyenler için ideal. Bu evle ilgili daha fazla bilgi ve fotoğraf için ’Yıldızların evleri gibi muhteşem bir malikane’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

6) Kolonyal tarzda huzur dolu bir ev

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Kırsal Evler
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Sakin, dinlendirici ve huzur dolu yapısı, güzel manzarası ve keyifli tasarımıyla öne çıkan bu huzur burada diyerek bizleri adeta davet ediyor. Turuncu rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı dış cephesi ve etrafındaki atmosferin sıcacık dokusuyla mükemmel bir ahenk oluşturan evin ön cephesi yerel mimarinin güzelliğini gözler önüne seriyor adeta. Balkon üstlerindeki hasır gölgeliği ve pergolalarda kullanılan rustik ham ahşap detaylar dikkat çeken çarpıcı tasarım özelliklerinden bazıları.

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7) Ev gibi ev

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Modern Bahçe
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Ev deyince aklımıza gelen ilk görüntü belki de böyle bi şey. 1900’lü yılların başında Portekiz’in başkenti Lizbon’un banliyölerinin birinde inşa edilmiş olan bu yapı gerçekleştirilen restorasyon sayesinde bugünkü muhteşem görünümüne kavuşmuş. Bahçesindeki oya ağacı, çimleri, demir masa sandalyesi ile adeta etrafına dahi huzur saçıyor. 

8) Saz çatılı bir bungalov

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Neredeyse yarı yarıya bir açık hava evi… Küçücük, bir cephesi açılıp cam kapılar ile kaplı olan bahçe içerisindeki bu büyüleyici tatil evi huzur ve konfor sağlamak için gerekli olan tüm rahatlatıcı unsurları taşıyor. Dört bir yanında ağaçlar ve yeşillikler olan evde belki sürekli yaşamak için fazla küçük, fazla açık ama tatillerini huzur içerinde geçirmek isteyenler için muhteşem.

9) Lavanta tarhları içinde bir İtalyan konağı

una casa di campagna, archbcstudio archbcstudio Klasik Bahçe
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

Geniş bahçesi, klasik mimarisi, bol sayıda odası ve muhteşem dekorasyonu ile bu ev huzur arayışında olanların hayallerini süsleyecektir. İtalya'da bulunan Archbcstudio adlı mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bu ev geniş bahçeli konakları sevenler için ideal. Natürel özelliklerin ve lüksün buluştuğu bu ev hem dekorasyonu hem de mimari yapısı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip.

10) Orman içinde gizli bir ev

Cockatoos Nest Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Cockatoos Nest

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Bir ormanın içinde yer alan ve doğal bitki örtüsü arkasına saklanmış bu ev ise, bazı okuyucularımız için gerçek huzun simgesi. Hemen önünde yer alan göleti sayesinde balık avı ve yüzme şansını sunan bu ev,  şehrin gürültüsü ve stresinden bıkanlara kaçacakları bir cennet imkanı sunuyor.  Ormanda yapılacak yürüyüşler ise bonus! 

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