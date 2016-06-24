Huzur arayanlar için 10 kusursuz müstakil ev

Huzur deyince sizin de aklınıza yemyeşil bir bahçe içerisinde davetkar, müstakil bir ev; şehrin gürültüsünden, patırsızından, günlük hayatın kargaşasından uzak, sakin, kavgasız dövüşsüz bir hayat mı geliyor? Eğer cevabınız evetse, siz de huzuru doğa içerisinde sakin bir yuvada arayanlardansınız demektir. Bugün sayfamızın konuğu olan evler de, tıpkı bizler gibi huzur arayışı içerisinde olan insanlar tarafından yaptırılmış, sade, sakin, kırsalda konumlanmış, son derece sıcak ve samimi görünümleri olan müstakil yapılar. Hemen hepsi bulundukları yöre ile uyumlu olacak bir biçimde geleneksel mimari stillere sahip olan bu huzur yuvası evleri gelin hep beraber gezelim. Bakarsınız siz de hayal ettiğiniz evi bu derlemede görür, bu hayali gerçekleştirmek için ilk adımları atarsınız.