Huzur arayanlar için 10 kusursuz müstakil ev

Huzur deyince sizin de aklınıza yemyeşil bir bahçe içerisinde davetkar, müstakil bir ev; şehrin gürültüsünden, patırsızından, günlük hayatın kargaşasından uzak, sakin, kavgasız dövüşsüz bir hayat mı geliyor? Eğer cevabınız evetse, siz de huzuru doğa içerisinde sakin bir yuvada arayanlardansınız demektir. Bugün sayfamızın konuğu olan evler de, tıpkı bizler gibi huzur arayışı içerisinde olan insanlar tarafından yaptırılmış, sade, sakin, kırsalda konumlanmış, son derece sıcak ve samimi görünümleri olan müstakil yapılar. Hemen hepsi bulundukları yöre ile uyumlu olacak bir biçimde geleneksel mimari stillere sahip olan bu huzur yuvası evleri gelin hep beraber gezelim. Bakarsınız siz de hayal ettiğiniz evi bu derlemede görür, bu hayali gerçekleştirmek için ilk adımları atarsınız.
Eğimli çatısı, geniş pencerelerinden gelen bol bol doğal gün ışığı, evi sıcak ve samimi gösteren ahşap detayları, geniş verandasını çevreleyen yeni oluşturmakta olan bir bahçe, açık hava şöminesi, dev bir barbekü ve lavabodan oluşan açık hava mutfağı… Bu ev adeta huzur kelimesinin konut görünümünde yansıması!
Ülkemizde maalesef yaygın olmayan, Karadeniz bölgesi dışında fazla rastlamadığımız ahşap evler de huzuru çağrıştıran yapılardan. Hele ki bir de böyle şık bir yürüyüş yoluyla ulaşılan, çevresi yemyeşil çimle ve yüksek ağaçlar ile kaplı, geniş ve ferah bir modelse…
Tam bir emeklilik evi! Tek katlı, ferah, bahçe ile çevrili… Muhteşem bir görselliğe sahip olan ve mimarisi ile insanı kendisine hayran bırakan bu ev geniş bir arazi üzerine kurulmuş, modern ve geleneksel mimarinin birleştirilmesi ile ortaya çok şık bir ev çıkarılmış. Ön tarafında bir veranda ve veranda üzerinde yeşil sarmaşıklar ile evin mimarisi desteklenmiş. Geniş pencereler ile doğal güneş ışığının evin içine girmesi sağlanmış.
Gür yeşillikleri, pastel tonlarda dış cephesi, modern tarzı ve cesur tasarımı sayesinde insanları büyüleyen bir ev ile karşı karşıyayız. Sevimli ve pastoral bir görünüme sahip olan bu ev yalnızca rengiyle bile huzur ve mutluluk duygusunun artmasını sağlıyor.
Harman tuğla dış cephesi, beyaz çerçeveli giyotin tipi pencereleri ve portiko girişiyle gözlere ziyafet çeken Georgian tarzı bir malikane ile karşı karşıyayız. İngiliz asillerinin evlerini anımsatan bu görünüm son derece cezbedici. Huzur arayışında lüksten de vazgeçmek istemeyenler için ideal. Bu evle ilgili daha fazla bilgi ve fotoğraf için ’Yıldızların evleri gibi muhteşem bir malikane’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Sakin, dinlendirici ve huzur dolu yapısı, güzel manzarası ve keyifli tasarımıyla öne çıkan bu huzur burada diyerek bizleri adeta davet ediyor. Turuncu rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı dış cephesi ve etrafındaki atmosferin sıcacık dokusuyla mükemmel bir ahenk oluşturan evin ön cephesi yerel mimarinin güzelliğini gözler önüne seriyor adeta. Balkon üstlerindeki hasır gölgeliği ve pergolalarda kullanılan rustik ham ahşap detaylar dikkat çeken çarpıcı tasarım özelliklerinden bazıları.
Ev deyince aklımıza gelen ilk görüntü belki de böyle bi şey. 1900’lü yılların başında Portekiz’in başkenti Lizbon’un banliyölerinin birinde inşa edilmiş olan bu yapı gerçekleştirilen restorasyon sayesinde bugünkü muhteşem görünümüne kavuşmuş. Bahçesindeki oya ağacı, çimleri, demir masa sandalyesi ile adeta etrafına dahi huzur saçıyor.
Neredeyse yarı yarıya bir açık hava evi… Küçücük, bir cephesi açılıp cam kapılar ile kaplı olan bahçe içerisindeki bu büyüleyici tatil evi huzur ve konfor sağlamak için gerekli olan tüm rahatlatıcı unsurları taşıyor. Dört bir yanında ağaçlar ve yeşillikler olan evde belki sürekli yaşamak için fazla küçük, fazla açık ama tatillerini huzur içerinde geçirmek isteyenler için muhteşem.
Geniş bahçesi, klasik mimarisi, bol sayıda odası ve muhteşem dekorasyonu ile bu ev huzur arayışında olanların hayallerini süsleyecektir. İtalya'da bulunan Archbcstudio adlı mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bu ev geniş bahçeli konakları sevenler için ideal. Natürel özelliklerin ve lüksün buluştuğu bu ev hem dekorasyonu hem de mimari yapısı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip.
Bir ormanın içinde yer alan ve doğal bitki örtüsü arkasına saklanmış bu ev ise, bazı okuyucularımız için gerçek huzun simgesi. Hemen önünde yer alan göleti sayesinde balık avı ve yüzme şansını sunan bu ev, şehrin gürültüsü ve stresinden bıkanlara kaçacakları bir cennet imkanı sunuyor. Ormanda yapılacak yürüyüşler ise bonus!