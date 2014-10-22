homify 360°: Köy evinden yazlık eve

Doğaya dönüş sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde gitgide daha popüler hale gelen bir trend. Şehirlerin büyümesi, artan çevre kirliliği, trafik ve keşmekeş gibi sorunlardan bıkan birçok kişi, kimi zaman deniz kenarında yazlık evler alarak, kimi zaman da ucuza buldukları köy evlerini elden geçirerek doğayla iç içe, sağlıklı bir yaşamı tercih ediyorlar. Bugün size tanıtacağımız ev de bu akımın İtalya'daki en şık örneklerinden biri.

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinde turizmin geçmişi çok eski olmasa da, Güney Tirol halkı özellikle sıcak yaz aylarında, tıpkı bizim Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi soluğu çevredeki yaylalarda, tepelerde alıyorlar. Bu bölgede çok uzun zamandır yöre halkı tarafından kullanılmış olan köy evleri ise şimdi bir yudum tabiat ve huzur arayan şehirlilere hitap eder hale gelmiş durumda. Zanella Architettura adlı mimarlık ajansı, Cogolo di Pejo bölgesinde böyle bir köy evini alıp, müthiş özenli bir restorasyon çalışması sonucunda enfes bir yazlık eve dönüştürmüş durumda. Bu yazıda, restorasyonun evin rustik ve sıcak havasını muhafaza edip mekânı nasıl göz alıcı ve cazibeli bir yazlık eve çevirdiğini göreceğiz.