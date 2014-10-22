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homify 360°: Köy evinden yazlık eve

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RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Evler
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Doğaya dönüş sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde gitgide daha popüler hale gelen bir trend. Şehirlerin büyümesi, artan çevre kirliliği, trafik ve keşmekeş gibi sorunlardan bıkan birçok kişi, kimi zaman deniz kenarında yazlık evler alarak, kimi zaman da ucuza buldukları köy evlerini elden geçirerek doğayla iç içe, sağlıklı bir yaşamı tercih ediyorlar. Bugün size tanıtacağımız ev de bu akımın İtalya'daki en şık örneklerinden biri. 

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinde turizmin geçmişi çok eski olmasa da, Güney Tirol halkı özellikle sıcak yaz aylarında, tıpkı bizim Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi soluğu çevredeki yaylalarda, tepelerde alıyorlar. Bu bölgede çok uzun zamandır yöre halkı tarafından kullanılmış olan köy evleri ise şimdi bir yudum tabiat ve huzur arayan şehirlilere hitap eder hale gelmiş durumda. Zanella Architettura adlı mimarlık ajansı, Cogolo di Pejo bölgesinde böyle bir köy evini alıp, müthiş özenli bir restorasyon çalışması sonucunda enfes bir yazlık eve dönüştürmüş durumda. Bu yazıda, restorasyonun evin rustik ve sıcak havasını muhafaza edip mekânı nasıl göz alıcı ve cazibeli bir yazlık eve çevirdiğini göreceğiz.

Dış görünüş

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Evler
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Dışarıdan bakınca evin gayet basit, kare şeklinde bir plana sahip olduğunu görüyoruz ve eve dair ilk göze çarpan unsur rustik havası ve cazibesi oluyor. Evin geometrik şekline özellikle giriş katında küçük tutulan pencereler de uyum sağlarken, ev genel olarak çatı şekli ve ahşapla taşın uyumlu kullanımı ile masalları hatırlatan bir genel hava taşıyor.

Arka cephe

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Evler
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Tabii bu enfes kır evinin asıl güzelliğini önündeki manzaraya bakınca anlıyorsunuz. Zira evin kendisi olduğu kadar lokasyonu da bu mekâna değer katıyor. Arka cephede çatının özellikle kış aylarında kar yağışına karşı koruma amaçlı olarak biraz daha dışa açıldığını görüyoruz. Ayrıca şöminede yakacağınız odunu koymak için bir odunluk da bulunuyor. Ön cephede de görünüyordu ama, evin dış cephesindeki dengeli ahşap-taş kullanımı, bu küçük köşkün çevresindeki Alp dağlarıyla da müthiş bir uyum sağlamasına neden oluyor.

Oturma odası

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Oturma Odası
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Eve girer girmez karşımıza çıkan ilk oda olan oturma odası, tipik dağ evi cazibesini daha ilk bakışta insana hissettiriyor. Yoğun ahşap kullanımının damga vurduğu evin iç mekân dekorasyonunda da ahşap aksamlar işlevsel biçimde kullanılmış ve modern değil 'country' bir üslup benimsenmiş. Şömineyle de perçinlenen bu otantik dağ evi ortamındaki rahat görünümlü mavi kanepe ise hoş bir kontrast oluşturuyor.

Mutfak

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Mutfak
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Mutfakta ise gelenekselle modernin uyumlu bir buluşmasına tanıklık ediyoruz. Her yerde kolay kolay bulamayacağınız o kendine özgü taş fırının üstündeki ahşap tezgâhla, arka plandaki son teknoloji ürünü beyaz eşyalar pratik ihtiyaçların karşılandığı, ama bir yandan da size kendinizi başka bir çağdaymış gibi hissettirecek bir ortam vaât ediyor.

Banyo

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Banyo
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Evin minik, şirin banyosu ise yine ahşapın bol bol kullanıldığı, hafif saunayı andıran, hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir banyo izlenimi veriyor. Duvar, pencere ve çatıda evin klasik malzemesine sadık kalan tasarımcılar, yeşil yer karoları ve bordo paspasla banyoya oyuncul bir hava katmayı da başarmış.

Yatak odası

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Yatak Odası
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi yatak odasında da baskın malzeme olarak ahşap göze çarparken, yer karosundan pencere korkuluklarına, çatıdan yatağın kendisine kadar ahşapın sıcaklığı ve davetkârlığı mekâna damgasını vuruyor. Geniş pencereler hem dışarıdaki manzaraya bakma şansı veriyor, hem de sizi dış dünyadan izole olduğunuz rahat, sıcak bir ortama sokuyor. Ayrıca özenle seçildiği belli olan ve ortamın genel havasını hiç zedelemeyen nevresim ve yastıklara da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ahşapın baskın olduğu odanın renk ihtiyacı da böylece karşılanmış oluyor.

Malzeme detayı

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Evler
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Bu güzel kır evinde küçük turumuzu biraz da konuyla normalin ötesinde bir ilgisi olan okurlarımız için vereceğimiz birkaç küçük ayrıntıyla bitirelim. Gördüğünüz gibi ev aslında klasik taş malzemesiyle Türkiye'deki köy evlerini de andırırken, ahşap ilavesiyle zenginleşiyor. 

Bu dağ evini siz basıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın lütfen.

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İtalya'nın kuzeyinde kendine özgü havası olan bir dağ evini tanıtıyoruz.

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