En güzel deri koltuklar

Locus Habitat'ın bu tasarımı, biraz önce bahsettiğimiz Chesterfield marka kanepelerin her çevreye ve her temaya uyum sağlayabileceğinin kanıtı olarak göze çarpıyor. Gördüğünüz üzere bu salon, çağdaş tasarımlı kırlentler, şık bir tablo ve retro bir dolapla dikkatli bir şekilde düzenlenmiş. Bu fotoğraf, deri koltukların tartışmasız her tarzın ürünü olduğunu ve yüzlerce yıl boyunca neden dekorasyonların gözdesi olduğunu gösteriyor. Aynı koltuğu binlerce farklı evde, binlerce farklı dönemde kullanabilir, aynı şık görüntüyü elde edebilirsiniz.