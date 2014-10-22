En güzel deri koltuklar

Deri oturma gruplarının çok özel bir havası vardır. Klasik, modası geçmeyen, iyi bir peynir veya şarap gibi yıllar geçtikçe daha iyi gözüken mobilyalardır. Deri aynı zamanda lüksle eş anlamlı olmuş bir malzemedir. Piyasadaki en pahalı ürünlerden olan deri koltuklar, bir mobilyadan öte dekorasyonun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyorlar. Aile yadigarına dönüşmeye uygun olan bu mobilyalar, kimi zaman da yatırım aracı veya statü göstergesi olarak da algılanabiliyor. Deri oturma gruplarının en iyi tarafı ise çok geniş bir dekorasyon yelpazesinde kendilerine yer bulabiliyor, pek çok farklı temada kullanılabiliyorlar. Evinizi çok sık değiştiriyorsanız da deri koltuğunuz veya kanepeniz her zaman her dekorda kendine yer edinebiliyor. Estetik ve ekonomik sebeplerinin yanı sıra deri oldukça da dayanıklı bir malzeme. Yapısı sayesinde lifli kumaşlara nazaran daha az yıpranan deri, rengine bağlı olarak da kolayca temizlenebiliyor. Hafif nemli bir bezle ayda bir kere silmek dışında bir bakım gerektirmeyen bu ürünler, uzun süre dayanabiliyor.
Elbette hayvan ürünlerini kullanmak istemeyenler olabilir. Ama günümüzde yapay derinin de kullanım alanı genişlemiş, dayanıklılığı artmış ve çok fazla seçeneğe sahip ürünler bulunabilir durumda. Bugün sizlere İngiliz uzmanlarımızın seçtiği deri koltuklardan bir seçki sunacağız. Bu çalışmamızda klasikten moderne yer alan bu çeşitler içinde elbette zevkinize uygun olanı bulacaksınız!
Fleming & Howland, dünyada Chesterfield markasına sahip ender firmalardan biridir. Bu marka, onlara dünyadaki en ünlü kanepeleri satma olanağı veriyor. Aslında bu pek şaşırıtıcı değil çünkü firma İngiltere'de 1780'den bu yana çok geniş bir katalogla satış yapıyor. Etkileyici tüm ürünleri tartışmasız bir işçilik ve kalite içeriyor. Hepsinden öte tüm parçaları el işçiliği olan bu oturma grupları, kendi atölyelerinde siparişe göre yapılıyor.
Locus Habitat'ın bu tasarımı, biraz önce bahsettiğimiz Chesterfield marka kanepelerin her çevreye ve her temaya uyum sağlayabileceğinin kanıtı olarak göze çarpıyor. Gördüğünüz üzere bu salon, çağdaş tasarımlı kırlentler, şık bir tablo ve retro bir dolapla dikkatli bir şekilde düzenlenmiş. Bu fotoğraf, deri koltukların tartışmasız her tarzın ürünü olduğunu ve yüzlerce yıl boyunca neden dekorasyonların gözdesi olduğunu gösteriyor. Aynı koltuğu binlerce farklı evde, binlerce farklı dönemde kullanabilir, aynı şık görüntüyü elde edebilirsiniz.
Kusursuz bir akşam yemeği denince aklınıza neler gelir? Geniş bir masa, lezzetli yiyecekler ve elbette rahat sandalyeler! Neden oturma gruplarımıza diğer unsurlardan daha az dikkat edelim ki? Elbette rahat koltuklarda oturup yemek yememiz gerekir! Nelson Design'dan Claire Nelson, bu deriden yemek odası takımını tasarlamış. Bu muhteşem yemek sandalyeleri, tıpkı koltuklar gibi oturduğunuz zaman kalkmak istemeyeceğiniz bir rahatlık vaat ediyorlar. Bu tasarımdaki deri kullanımının en büyük avantajı ise yemek sırasında yaşanabilecek kazalardan sonra temizliğin çok kolay olması. Böyle bir takımı salonunuza koyduğunuzda aileniz ve arkadaşlarınızla yiyeceğiniz her yemek fantastik bir deneyime dönüşecek.
Krallara layık bir koltukla karşınızdayız! İngiliz kraliyet ailesinin kullandıklarına benzer bir çizgisi olan bu koltuk, Oksana Glinska Furnishings'in stüdyolarından çıkmış. Çarpıcı el işçiliği içeren kahverengi derinin kullanıldığı bu koltuk, Chesterfield koltuklarına benziyor. Sırt yaslama bölümündeki düğmeler de şık ve pahalı bir hava veriyor. Hepsinden ötesi ahşap bölümlerindeki oyma işçiliği sonsuz bir detay ve özen gerektiriyor. Bu muhteşem parçanın oturma odanızın, çalışma odanızın ve hatta yemek odanızın yıldızı olacağına şüphe yok
Ceviz ağacığının ve kırmızı derinin muhteşem uyumuyla harika görünen bu oturma grubu, retro bir tarzla kapsamlı bir tasarıma sahip. 1930'ların Art Deco ruhuna uygun olarak yapılan bu koltuklar, konuldukları her odanın yıldızı olacaklardır. Kıvrımlı kolçakların kare şeklindeki oturma bölümleriyle uyumu geçmişle geleceğin çarpışması olarak yorumlanabilir.
Witchantiques.com buna benzer pek çok güzel tasarımı ve antika niteliğindeki mobilyaları bulabileceğiniz geniş bir ürün yelpazesin sahip bir site, mutlaka göz atın!