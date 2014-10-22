En güzel deri koltuklar

Deri oturma gruplarının çok özel bir havası vardır. Klasik, modası geçmeyen, iyi bir peynir veya şarap gibi yıllar geçtikçe daha iyi gözüken mobilyalardır. Deri aynı zamanda lüksle eş anlamlı olmuş bir malzemedir. Piyasadaki en pahalı ürünlerden olan deri koltuklar, bir mobilyadan öte dekorasyonun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyorlar. Aile yadigarına dönüşmeye uygun olan bu mobilyalar, kimi zaman da yatırım aracı veya statü göstergesi olarak da algılanabiliyor. Deri oturma gruplarının en iyi tarafı ise çok geniş bir dekorasyon yelpazesinde kendilerine yer bulabiliyor, pek çok farklı temada kullanılabiliyorlar. Evinizi çok sık değiştiriyorsanız da deri koltuğunuz veya kanepeniz her zaman her dekorda kendine yer edinebiliyor. Estetik ve ekonomik sebeplerinin yanı sıra deri oldukça da dayanıklı bir malzeme. Yapısı sayesinde lifli kumaşlara nazaran daha az yıpranan deri, rengine bağlı olarak da kolayca temizlenebiliyor. Hafif nemli bir bezle ayda bir kere silmek dışında bir bakım gerektirmeyen bu ürünler, uzun süre dayanabiliyor.

Elbette hayvan ürünlerini kullanmak istemeyenler olabilir. Ama günümüzde yapay derinin de kullanım alanı genişlemiş, dayanıklılığı artmış ve çok fazla seçeneğe sahip ürünler bulunabilir durumda. Bugün sizlere İngiliz uzmanlarımızın seçtiği deri koltuklardan bir seçki sunacağız. Bu çalışmamızda klasikten moderne yer alan bu çeşitler içinde elbette zevkinize uygun olanı bulacaksınız!