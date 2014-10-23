Zarif bir Londra evi

Başkalarının yaşamlarını ve yaşam alanlarını izlemenin her zaman çekici bir şey olduğunu kimse reddedemez. İster gözlerinizi dört açmış ve esinle dolu olun, isterse de kıskançlıktan deliriyor olun, normalde sadece dış cephesinden görebileceğiniz bir evin içerisinde bir gezinti yapmak hem heyecan verici hem de eğlendirici olabilir. Bu insanlar neyi farklı yapıyorlar? Tasarımlarında bu insanların kişilikleri ile karşılaşabilir miyiz? Evleri ne kadar şık ve trend yaratıcı? Bu insanlar bu fikirleri nereden buluyorlar? Çoğu örnekte, muazzam tasarımlara sahip evler, maharetlerini en iyi şekilde sergileyen saygın bir mimarlık ya da iç dizayn şirketinin eseri oluyor. Fakat eğer şanslıysanız, size detayları gören bir göz, özgün bir bakış açısı ve dekorasyon yetenekleri bahşedilmiş olabilir. Dekorasyon uzmanlığınız ne düzeyde olursa olsun, muazzam bir incelikle dekore edilmiş bir ev gördüğünüzde bir “Aman Tanrım” anını deneyimlersiniz.

Norveç'te doğup büyüyen Karin Singh, İskandinav tarzının tanınmış temsilcilerinden. Tasarım kendisinin kanında olduğundan, bunda şaşılacak bir şey yok. Kuzey sanat tarzının kusursuzlaştırılması birkaç kilit unsura dayalıdır. Materyal kalitesi, temiz hatlar, işlev, ışık ve elbette minimalist donanım ve aksesuarlar.

Bu yazıda sizleri böyle inceliklerin ve dekorasyon içgüdülerinin eseri olan, çağdaş bir Londra evinde bir gezintiye çıkarıyoruz.