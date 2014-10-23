Zarif bir Londra evi

Başkalarının yaşamlarını ve yaşam alanlarını izlemenin her zaman çekici bir şey olduğunu kimse reddedemez. İster gözlerinizi dört açmış ve esinle dolu olun, isterse de kıskançlıktan deliriyor olun, normalde sadece dış cephesinden görebileceğiniz bir evin içerisinde bir gezinti yapmak hem heyecan verici hem de eğlendirici olabilir. Bu insanlar neyi farklı yapıyorlar? Tasarımlarında bu insanların kişilikleri ile karşılaşabilir miyiz? Evleri ne kadar şık ve trend yaratıcı? Bu insanlar bu fikirleri nereden buluyorlar? Çoğu örnekte, muazzam tasarımlara sahip evler, maharetlerini en iyi şekilde sergileyen saygın bir mimarlık ya da iç dizayn şirketinin eseri oluyor. Fakat eğer şanslıysanız, size detayları gören bir göz, özgün bir bakış açısı ve dekorasyon yetenekleri bahşedilmiş olabilir. Dekorasyon uzmanlığınız ne düzeyde olursa olsun, muazzam bir incelikle dekore edilmiş bir ev gördüğünüzde bir “Aman Tanrım” anını deneyimlersiniz.
Norveç'te doğup büyüyen Karin Singh, İskandinav tarzının tanınmış temsilcilerinden. Tasarım kendisinin kanında olduğundan, bunda şaşılacak bir şey yok. Kuzey sanat tarzının kusursuzlaştırılması birkaç kilit unsura dayalıdır. Materyal kalitesi, temiz hatlar, işlev, ışık ve elbette minimalist donanım ve aksesuarlar.
Bu yazıda sizleri böyle inceliklerin ve dekorasyon içgüdülerinin eseri olan, çağdaş bir Londra evinde bir gezintiye çıkarıyoruz.
Elbette ki her evin kalbi mutfaktır. Bu mutfakta İskandinav tarzına sadık kalınarak bolca ışığın girmesine olanak sağlanmış, tasarım temiz çizgilerle yapılmış ve yükseltilmiş aspiratör sayesinde görüş alanında bir kesintinin oluşmasına izin verilmemiş. Materyal dokuları dikkatlice düşünülmüş, çelik, ahşap ve cilalı beyaz yüzeyler en güzel yönleriyle öne çıkarılmış.
Bu oturma odasının kahramanı, yumuşatılmış bir renk paleti. Tasarımcı, grinin farklı tonlarını kullanmak suretiyle, izleyici için son derece akıll dokunuşlarla değişkenlik ve dengeyi oluşturmuş. Cilalanmış ahşap zemin olmaksızın, artık hiçbir modern oturma odası tamamlanmış sayılmaz. İskandinav ruhuyla bağlantılı olarak da, bu zeminlerin parça ve materyal kalitesi, ahşabın karakteri ve klası öne çıkaracağı bir tarzda düşünülmüş. Bunun yanında, odanın önemli bir bölümü, basit fakat göz alıcı bir halı ile, odanın farklı kısımlarını birbirinden ayıracak şekilde kaplanmış.
Güne hazırlanmak ya da temizlenmek bağlamında, ışıkla dolu bir banyo herkesin dekorasyon hayallerini süsler. Dairenin sınırlı ölçüsü düşünüldüğünde, Karin Singh'in çamaşırlık alanını banyo alanından ayırmanın zekice bir yolunu bulmuş olduğunu görüyoruz. Açık ve ışığa doymuş böyle bir mekanı kesintiye uğratmamak adına, bölümlemeler buzlu cam bloklarıyla oluşturulmuş ve bu da, tek bir güneş ışığı zerresinden feragat etmeksizin, zorunlu bir mahrem alanın korunmasına olanak tanımış.
Fayanslama da tamamen mermerden oluşturulmuş. Duvarda tamamlayıcı bir hatla birlikte, yerdeki deniz mavisi bir huzur ve sükunet aurası oluşturuyor. Beyaz renk şemasındaki bir beyaz kimi zaman steril ve klinik bir hava oluşturabilir. Fakat resimde görüldüğü gibi, ince eklemelerle tasarımcı ferah ve davetkar bir mekan oluşturabilir.
Yine burada da renk paletine sadık kalındığını görebiliyoruz. Farklı bir ton eklememek adına, mutfak masası zemin kaplaması ile neredeyse eş bir tona sahip. Tüm bunlar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Işık dolgusu temiz bir dairesel form oluştururken, sandalyeler basit bir yapıya sahip.
Son olarak, bir yatak odası görüyoruz. Bu çekyatlar hem depolama kapasitesi, hem de işlev bakımından harika. Giysi, çarşaf gibi şeyleri saklama yerinin azlığı modern gündelik ev hayatımızın en büyük sorunlarından biri haline gelebiliyor. Genellikle yatağın kapladığı alan, feda edilen çok değerli bir kısım oluyor. Yatağın baza kısmına çekmeceler eklemek, modern dönemin en önemli öğretisine sadık kalındığını gösteriyor. Biçim her zaman işlevi takip eder. Gördüğünüz gibi, bu çekyay hem işlev hem de form bakımından bu mekana çarpıcı bir hava katıyor.