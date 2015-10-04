Sonbahar sofralarına birbirinden özel yemek masaları

Her zaman büyük masraflar ederek şık bir yemek masası modeli satın alınabileceğini sanıyorsanız bir kez daha düşünün. Elbette şık ve estetik bir tasarım renk ve formları nasıl kullandığınız ile alakalı olmalıdır. Yemek masasının bulunduğu atmosfer, kullanılan aksesuarlar ambiyansı oldukça etkiler. Sıcak renklerden kırmızı ve turuncuların kullanılması, kontrast yaratarak yeşil sandalye tercih edilmesi, tasarımda bütünlük oluşturan unsurlardan bazılarıdır. Diğer yandan mum ışığında bir akşam yemeği günün stres ve yoğunluğunu üzerinizden atmaya yetecek, sevdiklerinizle keyifli bir yemek atmosferi yaşamanızı sağlayacaktır.

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