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Sonbahar sofralarına birbirinden özel yemek masaları

Meral Eser Meral Eser
FlexiTab, Kißkalt Designs Kißkalt Designs Yemek OdasıMasalar
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Mutfak dekorasyonun evlerimiz için ne derece önemli olduğunu bilirsiniz. Salon ve oturma odaları, eğer varsa yemek odaları da ev yaşamının en işlevsel alanlarından birkaçı. Tüm bu yaşam alanlarının ortak kullanım amaçlarından biri keyifli yemek alanları oluşturmaktır. İster salon dekorasyonuna dahil edilsin, ister mutfak dizaynı ile düşünülsün; yemek masaları ev ahalisi ve misafirlerin kullanım alanlarından biri olarak değerlendirilir. Misafir ağırlamada en az bir salon dizaynı kadar yemek masaları da itina ve önem arz eder. Sevdiklerimizle ve yakınlarımızla paylaştığımız keyifli saatlerin kalitesi yemek masaları dizaynı ve atmosfer ile daha da arttırılabilir. Söz konusu olan yeni ve modern tasarımlarla birlikte işlevsel dizayn edilmiş yemek masaları formları mevcuttur. Estetik unsurları önemseyen farklı stillerde yemek odaları için Gözlere ziyafet 13 yemek odası modeli yazımıza da ayrıca göz atmanızı öneririz. Alternatif yemek masası modelleri ile sizler için hazırladığımız örnekleri birlikte incelemeye başlayabiliriz.

Eklektik stil yemek odası

homify Eklektik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Siyah masa ve hardal sarısı sandalye uyumu şık bir yemek masası oluşturuyor. Yemek odası dekorasyonunda açık renk duvar ve tavan zeminleri tercih edilerek bordo ve hardal sarısı gibi sıcak renklere yer verilmiş. Şık ve zarafeti temsil eden bir avize modeli ile tamamlanan yemek odası dekorasyonu renkleri ve canlılığı ile göz okşuyor. Mavi ve kırmızı tonlarını içeren yer döşemesi kaplaması ile görsel akışı yakalarken ekstra bir halı ya da kilime ihtiyaç kalmıyor. Dekoratif ayna modeli ayrıca mekana ve yemek masası atmosferine şıklık katmış. Formuyla ve cazip duruşuyla avize modeli, yemek masasının vazgeçilmez bir aksesuarı haline gelmiş.

Gün ışığında nefis bir yemek masası

Dining Area Space Alchemy Ltd Modern Yemek Odası
Space Alchemy Ltd

Dining Area

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

İçinizi açan bir yemek odası modeli ile şık bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Mümkün olduğunca pencere yakınına konumlanan yemek masaları, doğal ışık ve nefis atmosferi ile içinizi açabilir. Öte yandan yemek alanında kullanılan aksesuarlar ve çiçeklere uyum sağlayan sandalye doku ve renkleri uyum yakalıyor. Kırmızı ve turuncu renklerin mekana kattığı sıcak renkler, şık ve doğal dokulardan oluşan ahşap masa ve sandalyelerle mükemmel uyum sağlıyor. Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş yemek odası dekorasyonu Londra'da bulunan Space Alchemy Ltd imzası taşıyor. 

Fonksiyonel yemek masaları

FlexiTab, Kißkalt Designs Kißkalt Designs Yemek OdasıMasalar
Kißkalt Designs

Kißkalt Designs
Kißkalt Designs
Kißkalt Designs

İki farklı masa formunun birbirini tamamlar nitelikte kullanılması hem işlevsel hem de estetik değer katmış. Kontrast renklerin örtüşen uyumu sandalye renk ve model seçimlerini de kolaylaştırıyor. Hemen hemen her evin dekorasyon stili ile uyum sağlayacak yemek masası modeli istenildiğinde daha uzun ya da daha kısa yer kaplayabiliyor. Benzer formlarda pratik kullanımdan faydalanmak isteyenlere ilham veren fikirler sunuyor. Yemek odası dekorasyonu ile müthiş uyum sağlayan yemek masası modeli Almanya'da bulunan Kisskalt Design tarafından sunuluyor.

Sade ve modern

Dining Room homify Modern Yemek Odası
homify

Dining Room

homify
homify
homify

Göz alıcı zarafetiyle yemek masaları her zaman şatafatlı yollardan geçmiyor. Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş yemek odası dekorasyonu Londra'da bulunan Studio Duggan imzası taşıyor. Sadeliğiyle ve göz alıcı dizaynı ile özel konuklarınızı ya da sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz şık bir yemek masası alternatifi sunuyor. gri ve siyahın uyumlu birlikteliği ile fazla detaya gerek kalmaksızın, şıklığın ve asaletin çizgisini formlarıyla belirginleştiriyor. Dekoratif bir ayna, renk katan çiçekler ve modern stil dizayn edilmiş bir lamba aksesuarı ile yemek masası şıklığı tamamlanıyor.

Country stil yemek odası sıcaklığı

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath Kırsal Yemek Odası
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Klasik çizgilerin vazgeçilmezliği eski dönemlerden günümüze çizgisini koruyor. Doğal malzeme olan ahşabı sıcaklığı ve kolay şekil alabilirliği yemek masaları modellerinin vazgeçilmesi olmaya devam ediyor. 6 kişilik yuvarlak yemek masası modeli sandalyelerinde dekoratif yastıklar kullanılmış. Öte yandan sıcak ahşap renginin tercihi, yemek odası atmosferi ile de uyum sağlıyor. Neredeyse tüm mobilyalarla takım anlayışı klasik stilin vazgeçilmez öğelerinden biridir.

Beyaz yemek masası

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yemek Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Tek renk ile şıklıktan ödün vermeyen bir yemek masası tasarımı. Modern stil dizayn edilmiş bir açık mutfak ile yemek odasının şık dizaynı müthiş bütünlük kazanmış. Açık renk tonları ile ferah bir atmosfer oluşturmak ve beyaz zemin tercihlerinin ahenginin yanı sıra, tek duvar dekoru ile şıklığı öne çıkarmak mümkün. Taş duvar duvar kaplaması ya da şık bir tablo seçimi ile, renklerin kontrollü akışını da yönetebilirsiniz. 6 kişilik beyaz yemek masası modeli ile göz alıcı bir atmosfer yaratmak için ilham veren bir örnek olacağını düşünüyoruz.

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Çiçek gibi bir yemek masası

Odekor, odekor tasarım ve dekorasyon odekor tasarım ve dekorasyon Modern Yemek Odası
odekor tasarım ve dekorasyon

Odekor

odekor tasarım ve dekorasyon
odekor tasarım ve dekorasyon
odekor tasarım ve dekorasyon

Göz alıcı çiçek desenleri ile içinizi açan bir yemek masası modeli. Hem duvar dekoru ile uyumlu hem de görsel açıdan göz zevkinize hitap edecek modeller sunuyor. Konforlu ve klasik bir yemek masası modelinin, beyaza boyanarak modern çizgi kazanılması mümkün. Tamamiyle bulunduğu oda veya salonun dekorasyonu ile uyumlu ya da aykırı bir tarzla bütünleşen bir yemek masası modeli tasarlayabilirsiniz. Zevk ve beğenilere hitap eden desen ve dokularla sandalyelerinizi görselleştirebilirsiniz.

Cam masa zarafeti

Gazebo Restaurant Yeniköy, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Yemek Odası
Bozantı Mimarlık

Gazebo Restaurant Yeniköy

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

6 kişilik yemek masası modeli ile cam doku masa zarafeti tercih edilmiş. Hem sade hem şık çizgiler barındıran sandalye modelleri ile çeşitlilik ve uyum bir arada kullanılmış. Estetik unsurların asla unutulmadığı yemek odası dekorasyonunda aksesuarlar ve aydınlatma unsurları masa ve sandalyelerle uyum yakalamış. Öte yandan iki sandalyenin form ve renk tercihleri ile zengin içerikli bir yemek masası dizaynı ve şık bir atmosfer oluşturulmuş.

Ahşap ve deri uyumu

44평형 아파트 인테리어 전체시공부터 스타일링까지, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 Modern Yemek Odası
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

Ölçülü ve kaliteli kıvamıyla ahşap ve derinin buluştuğu yemek masası modeli her eve yakışan cinsten. Hem pratik kullanım esaslarına dayanan, hem de konfor yakalayan sandalye ve sıra modeli oldukça kullanışlı. 6 kişilik yemek masası ihtiyacını hakkıyla karşılayan yemek masası modeli sade ve işlevsel bir masa dizaynı ile göze çarpıyor. Yıllarca kullanacağınız konfor sunan bir yemek masası modeli. Deri ile ahşabın ev dekorasyonlarında ve mobilya ürünlerinde oldukça uyumlu ve bütünleşen bir ikili olduğunu söyleyebiliriz.

Sıra dışı bir yemek masası

Ladbroke Road - Dining CUBIC Studios Limited Modern Yemek Odası
CUBIC Studios Limited

Ladbroke Road – Dining

CUBIC Studios Limited
CUBIC Studios Limited
CUBIC Studios Limited

Klasik modellerden sıkılanlar için de yemek masası modelleri mevcut. Yaratıcı fikirlerle dizayn edilen sandalye modelleri bir salıncak sistemi ile hizmete sunuluyor. Eğlenceli ve hatta kullanışlı yemek masası modeli çocuk ve gençleri de yemek masasına çekiyor. Modern stil dizayn edilmiş yemek masası modelinde, mekanla uyum gösteren gümüş ve aynalı aksesuarlar kullanılmış.

Sad ve yalın: Mum ışığında şık bir yemek

Dining Area with classic dining furniture Style Within Modern Yemek Odası jacobsen chairs,tulip table,white dining table,gloss white table,saarinen tulip table,dining space,garden room,french doors,dining area
Style Within

Dining Area with classic dining furniture

Style Within
Style Within
Style Within

Her zaman büyük masraflar ederek şık bir yemek masası modeli satın alınabileceğini sanıyorsanız bir kez daha düşünün. Elbette şık ve estetik bir tasarım renk ve formları nasıl kullandığınız ile alakalı olmalıdır. Yemek masasının bulunduğu atmosfer, kullanılan aksesuarlar ambiyansı oldukça etkiler. Sıcak renklerden kırmızı ve turuncuların kullanılması, kontrast yaratarak yeşil sandalye tercih edilmesi, tasarımda bütünlük oluşturan unsurlardan bazılarıdır. Diğer yandan mum ışığında bir akşam yemeği günün stres ve yoğunluğunu üzerinizden atmaya yetecek, sevdiklerinizle keyifli bir yemek atmosferi yaşamanızı sağlayacaktır.

Ayrıca daha fazla yemek masası modelleri ile ilgilenmek isterseniz; En şık yemek masası modelleri yazımıza da göz atmanızı öneririz.

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