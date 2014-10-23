Bir kış günü düşünelim – yağmur, fırtına, hatta dolu. Neden olmasın? Sonuçta böyle bir gün de güzel bir gün olamaz mı? Bir kış gününün düşüncesi bile çoklarını kasvete sevkeder. Fakat bu yazı fikrinizi değiştirip, evde oturmaya karar vermenize neden olabilir. Çatı evleri modern ve ferahtır. Genellikle minimal bölümlemelerle sınırlanmamış ve engelleri az evlerdir. Aslında sizi dışarı çıkmaktan çok, evde daha fazla zaman geçirmeye ikna eden de, çağdaş bir dekorasyona ve iyi planlanmış alanlara sahip bu tür mekanlardır.