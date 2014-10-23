Bir kış günü düşünelim – yağmur, fırtına, hatta dolu. Neden olmasın? Sonuçta böyle bir gün de güzel bir gün olamaz mı? Bir kış gününün düşüncesi bile çoklarını kasvete sevkeder. Fakat bu yazı fikrinizi değiştirip, evde oturmaya karar vermenize neden olabilir. Çatı evleri modern ve ferahtır. Genellikle minimal bölümlemelerle sınırlanmamış ve engelleri az evlerdir. Aslında sizi dışarı çıkmaktan çok, evde daha fazla zaman geçirmeye ikna eden de, çağdaş bir dekorasyona ve iyi planlanmış alanlara sahip bu tür mekanlardır.
Çelik, beton ve ahşaptan oluşan harika bir kombinasyona sahip bu çatı mrkanı, bir depoyu yaşam alanına dönüştürmenin muazzam bir örneğini sunuyor. Işık ile yıkanan bu çatı evinin her bir köşesi aydınlık. Pastanın üzerindeki çilek de, merdivenlere yayılan endüstriyel tarzdaki boya – halihazırda göz alıcı bir şekilde tasarlanmış bir mekana harika bir son dokunuş.
Zemin kattaki mutfak tamamen paslanmaz çelikten oluşuyot ve bu, mekana hem çağdaş hem de endüstriyel bir cazibe katıyor. Burada, arkadaki geniş parlak paneller, yemek odasının dışarı ile bağlantısını kuruyor. Bir önceki fotoğrafta olduğu gibi, bu mekan geniş çaplı bir doku ve materyal zenginliğini, modern ve davetkar bir yaşam alanı oluşturacakları bir tarzda harmanlıyor.
Çatı mekanının ikinci katında ise bir başka sürprizle karşılaşıyoruz: küçük bir havuzu olan teras. Bu bölgede dekorasyon biraz farklılaşıyor; tasarımcılar, evin geri kalanıyla keskin bir kontrast oluşturacak şekilde, bu alanda daha geçmişe dönük bir tarza yöneliyorlar. Yine de bu göz alıcı dinlenme alanı sıcak ve davetkar görünüyor.
Bu projenin ardındaki mimarlar, geniş bir çatının iç mekanını özgün bir biçimde yeniden tasarlıyorlar. Bu evin iki seviyeden oluşmasına karşın, burada en çarpıcı unsur, evin tarzı. Burada, mutlak bir titizlikle oluşturulmuş bir modernite ile kombine edilmiş rafine bir klasisizm ile karşı karşıyayız. Pahalı vitrinlerden ve hoş iç dizayn dergilerinden esinlenildiğine kuşku olmayan bu fotoğrafta, çağdaş tasarımın kusursuz bir örneğini görüyoruz.
Bu yükseklikte bir tavana sahip olan oturma odası mutlak bir özgürlük hissini veriyor. En yukarıdan itibaren, bağların binanın ruhundan bir dokunuşu taşıdığını görüyoruz. Özel bir misyonu olan bir dekor ile eşlenmiş seçkin renkler: çok az sayıda, ancak son derece yüksek kalite eşya.
Bu odanın en karşı konulmaz cazibeye sahip unsurlarından biri, beyaz ahşap kaplı tavan. Yüksek parlaklık ve keskin geometrik hatlara sahip duvarlarla eşlenmiş olan çatı, mekandaki ince karşıtlığı temsil eden özellik. Bununla beraber, zemin kaplaması harika bir biçimde düşük tonlandırılmış; mekanın dengesi, sıcaklık hissini beraberinde getiriyor.
Çatı açık mekan demekse, o halde banyonun da aynı şekilde evin geri kalanını yansıtması gerekir. Odada mümkün olduğunda doğal ışık muhafaza etme güdüsüyle, tasarımcı, katı bir duvar yerine cam bölmeleri tercih etmiş. Birçokları için bu ilk seçim olmayabilse de, bu dokunuşun banyoya kattığı çağdaşlık havası görmezden gelinemez.