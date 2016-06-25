Her ev için umut vardır! Bu ev için bile…

Düzenli olarak geziyorsanız dikkat etmişsinizdir ki homify 360 sayfalarında ve homify Önce & Sonra sayfalarında her gün birbirinden son derece farklı evler görüyoruz. Kimisi son derece büyük, lüks, ihtişamlı kimisi ise küçük, sade ve mütevazı. Ancak bu evlerin hepsinin ortak bir özelliği var; o da her birinin orijinal tasarımıyla ya da geçirdiği renovasyonla hepimiz için ilham verici olmaları! Farklı zevklere, farklı lokasyonlara, farklı ekonomik koşullara uygun binlerce ev bu sayfalarda!
Sayfamızın bugünkü konuğu ise bize çok da uzak olmayan bir kültürden geliyor. İtalyanların ünlü adamı Sicilya'nın Palermo kenti sınırları içerinde bir sayfiye yeri olan Balestate'den konumlanan bu ev tipik bir mahalle arası evi. Ev oldukça bakımsız durumda; boyaları dökülmüş, rutubetin, haşeratın yuvası olmuş, çatısında otlar bitmiş. Mimarlık ofisi Giulia Pellegrino Studio di Progettazione bu yapıya birçok özelliğini koruyarak o kadar güzel yenilemiş ki, gelin her beraber daha yakından inceleyelim.
Evin durumu ortada… Defalarca üst üste boyanmış ve hepsi dökülmül bir badana, rutubetin çürüttüğü, pek güvenli görünmeyen bir balkon, boyaları aşınmış plastik yağmur iniş boruları. Evin çift kanatlı yüksek kapısı ve girişin üzerinde portikoyu anımsatan balkonu gibi güzel özellikleri var ancak hakikaten berbat durumda.
İşte karşımızda rutubetten arındırılmış, komple beyaza boyanmış tertemiz bir cephe. Beyaz rengin sağladığı yeni, temiz ve hijyenik görüntü eskinin, viraneliğin berbat izlerini manevi olarak da kapatmak için ideal bir renk seçimi olmuş, üstelik çift kanatlı ahşap kapı ile beyaz badana çok iyi uyum sağlamış. Balkonda ise sağlamlaştırma çalışması yapılmış ve alt tarafına duvara monte demirden ek parçalar konmuş. Yağmur iniş boruları da göze kötü görünmesin diye beyaza boyanmış. Yalnızca klimanın dış ünitesi ve eski bir mahalle olmasından kaynaklanan ve dışrıdan geçen elektrik kabloları göz zevkini biraz bozan detaylar. Yine de ilk hali ile karşılaştırdığımızda çok çok iyi durumda olan bir dış cephe görüyoru. İç kısımlarda gerçekleştirilen değişimin de adeta habercisi.
Üstteki fotoğrafa baktığımızda rutubetin korkunç boyutu anlaşılır düzeyde, duvarın alt kısmı yeşili de geride bırakmış ve artık kapraka olmuş. Yağmur toplama borusu kırık dökük, kiremitler eskimiş ve çatıda ot bitmiş. Yenilenmiş halinde ise kapının yer değiştirilmiş, kiremitler be yağmur borusu komple değiştirilmiş, izolasyon ve beyaz badana yapılmış, ayrıca balkona bir de lavabo konmuş.
Konutun her yeri kötü; zevksiz ya da bakımsız, karanlık ve açıkçası bir gecekondudan farksız görünüyor. Bu fotoğrafa bakıp
Bu merdiven nasıl düzeltilebilir ki? diye düşünebilirsiniz zira hakikaten de umutsuz vaka gibi duruyor.
Bir üstteki fotoğrafa bakıp
Bu merdiven nasıl düzeltilebilir ki? diye düşünmüş müydünüz? Eğer öylseyse, cevabı bu fotoğrafta. Merdivenin bir yanındaki duvar taşıyıcı görevi görmediği için yıkılmış ve böylece merdiven alanı da alt kattaki salon da oldukça ferahlamış. Dış cephede olduğu üzere, iç mekanlarda da duvarlar beyaza boyanmış. Beton merdiven basamakları ise açık renkli ahşapla kaplanmış. Sonuç: Eski ve yeni arasında dev bir fark.
Bu konutta gerçekleştirilen yenileme çalışması sonucunda bir kez daha tanık oluyoruz ki, bir ev yıkılmak üzere olmadığı taktirde mutlaka kurtalırabilir. Önemli olan doğru profesyoneller ile çalışmak. Onlara ulaşmanın en kolay yolu ise homify sayfaları!
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