Her ev için umut vardır! Bu ev için bile…

Düzenli olarak geziyorsanız dikkat etmişsinizdir ki homify 360 sayfalarında ve homify Önce & Sonra sayfalarında her gün birbirinden son derece farklı evler görüyoruz. Kimisi son derece büyük, lüks, ihtişamlı kimisi ise küçük, sade ve mütevazı. Ancak bu evlerin hepsinin ortak bir özelliği var; o da her birinin orijinal tasarımıyla ya da geçirdiği renovasyonla hepimiz için ilham verici olmaları! Farklı zevklere, farklı lokasyonlara, farklı ekonomik koşullara uygun binlerce ev bu sayfalarda!

Sayfamızın bugünkü konuğu ise bize çok da uzak olmayan bir kültürden geliyor. İtalyanların ünlü adamı Sicilya'nın Palermo kenti sınırları içerinde bir sayfiye yeri olan Balestate'den konumlanan bu ev tipik bir mahalle arası evi. Ev oldukça bakımsız durumda; boyaları dökülmüş, rutubetin, haşeratın yuvası olmuş, çatısında otlar bitmiş. Mimarlık ofisi Giulia Pellegrino Studio di Progettazione bu yapıya birçok özelliğini koruyarak o kadar güzel yenilemiş ki, gelin her beraber daha yakından inceleyelim.