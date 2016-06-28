Bir dairenin akıllara kazınacak dönüşümü!

Natürel renk ve dokular ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Yeniden dizayn edilmesi ile ferah bir alana dönüşüyor. Rüya gibi bu havuzlu eve siz de sahip olmak istemez miydiniz?

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