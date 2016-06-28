Bir dairenin akıllara kazınacak dönüşümü!

Öncesi ve sonrası ile, şahane bir dönüşüm projesini incelemeye hazır olun. Daha aydınlık ve ferah iç mekan görüntüleri ile, modern stil dokunuşlarla bir dairenin nasıl değiştiğini birlikte gözlemleyelim. homify'da birbirinden güzel mutfak, oturma odası ve diğer mekanlar için farklı stillerde örnekler bulabilir, iç mimarlar tarafından dizayn edilen iç mekan görsellerini inceleyebilirsiniz.
Ahşap mutfak dolapları, ahşap pencere, çini ve seramik materyallerinin kullanıldığı eski mutfağı daha modern ve ilgi çekici hale getirmek mümkün. Dönüşüm sonrası bambaşka hale gelen mutfağın diğer görselin geçebiliriz. homify'da birbirinden özel ve farklı stillerde mutfak modelleri bulabilir, ilginizi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Yenilendikten sonra mutfak alanı aydınlık, ferah ve daha kullanışla hale bürünüyor. Oldukça rahat ve konfor sunan mutfak planında, mini bar alanı da mevcut. Beyazlara bürünen mutfak, mutfak tezgahını ve pencere modelini öne çıkarıyor. Yalın, ferah ve iç açan bir mekan anlayışı.
Tavan arasının tamamlanmadan önceki halini bu aşamada görüyoruz. Eğimli tavan mesafesi ve inşası tamamlanmadan önceki aşamasından bir görünüm.
Tamamlandıktan sonraki aşamadan bir görünüm. Natürel renk ve dokularla modern bir banyo! Ahşap parke dokusu iç mekana sıcak bir atmosfer katarken, ıslak zeminlerde de günümüzün imkanları ile tercih edilebilir bir malzeme olarak değerlendiriliyor.
Ölü alanları değerlendirmek, özellikle küçük evlerde ya da çatı arası kat planlarında işlevsel bir çözümdür. Özellikle bu açıda tavan eğimi ölçülerine uygun bir dolapla depolama sistemleri ihtiyacı çözülmüş. Beyaz ve duvar zemini ile bütünleşen açık renk tonları, dar ve küçük alanlarda derinlik katan bir etki sağlayacaktır.
Evin dönüşüm öncesi cephe görünümüne baktığımızda, merdiven rıhtlarında mozaik kullanıldığını görüyoruz. Sade ve yalın bir renk tercih edilen cephede, natürel renkler ön planda.
Modern stil dizayn edilen evin cephesi, beyaz, iç açan bir görünüme sahip olmuş. Hem fonksiyonel detaylar değerlendirilmiş, hem de göze hitap eden modern çizgisi ile şık bir sonuç elde edilmiş.
İkinci katta çocuklar için ayrılan 2 küçük oda bulunuyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu odanın dönüşüm sonrası haline geçebiliriz.
Yatak odası alanı için göz yormayan, pastel renklerin kullanımı dingin bir alan oluşturur. Dolayısıyla iyi ve temiz bir uyku çekmek için de uygun bir alan.
Diğer eski odalarla benzer stile sahip, klasik bir oda modeli.
Evin büyük kızının odasını ziyaret ediyoruz, son hali ile genç nesillerin ilgisini çeken bir görünüme kavuşmuş. Aksesuarlar ön plana alınırsa Fransa temalı bir oda dizaynı söz konusu.
Bir ev satın aldığınızda, havuzlu bir ev olması sizin için önemli bir artı olabilir. Fakat havuz alanının hem göze hitap etmesi, hem de emniyetinin sağlanması gerekir.
Natürel renk ve dokular ferah ve huzurlu bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Yeniden dizayn edilmesi ile ferah bir alana dönüşüyor. Rüya gibi bu havuzlu eve siz de sahip olmak istemez miydiniz?
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