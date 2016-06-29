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Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 müstakil ev

Meral Eser Meral Eser
ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
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Farklı ülkelerden binlerce proje bulabileceğiniz homify'da, birçok kişinin hayallerini süsleyecek evlerle ilgili derlemeler bulabilirsiniz. Modern stilden, country stile, farklı tarz ve stillerle ilgilenenler için de örnek projeler bulabileceğiniz homify'da, mimarlar tarafından dizayn edilen, yaklaşımıyla ve mimari tarzıyla dikkat çeken günümüz projelerini bir arada bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere ilgi çeken 10 müstakil ev projesini derledik, ilginizi çeken örnekler bulabileceğinizi umuyoruz.

Hem klasik hem modern

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Klasik stil öğelerin, modern stil yaklaşımla bir araya getirildiği göz alıcı bir müstakil ev. Yüksek çatı eğiminin formu, duvar zemini rengi ile yarattığı kontrast ile ön plana çıkıyor. Hem klasik stil, hem de modern öğeleri bir arada kullanmak isteyenlere ideal bir örnek olabilir.

Akıllara kazınacak bir ev

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ahşabın büyüleyici dokusu, doğa manzarası ile bütünleşen projede buluşunca, akıllara kazınacak bir proje gerçekleşiyor. Geniş ve konforlu terasıyla, orman içinde huzurlu ve temiz hava alabileceğiniz modern bir eve sahip olmak istemez miydiniz? homify'da evlerle ilgili birçok ihtiyacı bir arada bulabileceğiniz yazılarımızda, farklı stil ve tarzlarda örnekler bulabilir, ilham alabilirsiniz.

Işıl ışıl bir cephe

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Modern Odalar
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Modern stil dizayn edilen yapılarda, eğer gözlemlediyseniz, geniş pencere aralıkları ile ferah ve aydınlık iç mekan örneklerine rastlayabilirsiniz. Işıl ışıl cephesiyle dikkat çeken bu müstakil ev projesinde, nefis ve konforlu bir havuz modeli bulunuyor. Ayrıca teras dekoru ve bahçe mobilyaları tercihlerinde modern stil öğelere yer verilmiş.

Huzurlu ve natürel

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Modern Evler
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için, ahşap materyal cephe  için vazgeçilmez öğelerden biri olabilir. Özellikle terası bulunan müstakil evlerde, yaz akşamlarını daha keyifli hale getirecek muhteşem bir manzaraya sahip iseniz.

Nötr renklerle beyaz

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Günümüzde birbirinden farklı stillerde, özgün ev projelerini gözlemlesek de, beyazın zarafeti hakimiyetini sürdürüyor. Gerek nötr renklerle, gerekse kontrast renklerle daha da ön plana çık cepheler dizayn edebilirsiniz. Hayalleri süsleyen şık ve özel bir ev.

Natürel dokular

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Evin hangi stil ve tarzda dizayn edildiği kadar, nasıl bir manzara baktığı önemlidir. Natürel dokularla uyumlu bir cephe modelinin tercih edildiği müstakil ev projesinde, doğal ahşap cephe kaplaması tercih edilmiş. Arka planda bulunan natürel dokularla uyumlu, göze hitap eden havuzlu bir ev.

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Modern

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Modern stil tasarımlardan vazgeçmeyenler için konfor ve işlevsellik ön plandadır. Aynı zamanda geniş pencereler, kontrast renklerin kattığı dinamizm, doğal ahşap cephe giydirme ile göze hitap eden bir sonuç elde edilmiş.

Kontrast

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Modern Evler
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Müstakil evin, üst ve alt katı arasındaki ilişki renk ve dokularla sağlanıyor. Geniş pencere dizaynı ile modern bir görünüme kavuşurken, kontrast renklerin değerlendirildiği projede dinamik bir görünüm sağlanıyor.

Huzurlu ve ferah

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Evler
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Kahverengi, bej veya krem gibi natürel renk ve dokuları bir arada kullanmayı sevenler için, göze hitap eden bir başka müstakil ev. Yaz akşamlarını keyifli akşam yemeği davetleri için değerlendirmek isteyenlere, şık bir teras alanı sunuyor.

Form

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Villa
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Gerek çatı formu, gerekse giriş alanının öne çıktığı projede, geometrik formların modern mimarideki yerini gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca form ve renk tercihleri, merdiven ve giriş alanını davetkar hale getirmenizi sağlayabilir. Davetkar ve göze hitap eden bir giriş alanı tasarlamak isteyenler için, etkileyici cephesi ile modern ve müstakil bir ev.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Hayalleri süsleyen 8 göz alıcı ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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