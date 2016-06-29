Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 müstakil ev

Gerek çatı formu, gerekse giriş alanının öne çıktığı projede, geometrik formların modern mimarideki yerini gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca form ve renk tercihleri, merdiven ve giriş alanını davetkar hale getirmenizi sağlayabilir. Davetkar ve göze hitap eden bir giriş alanı tasarlamak isteyenler için, etkileyici cephesi ile modern ve müstakil bir ev.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Hayalleri süsleyen 8 göz alıcı ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.