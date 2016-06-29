Herkesin sahip olmak isteyeceği 10 müstakil ev

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Klasik stil öğelerin, modern stil yaklaşımla bir araya getirildiği göz alıcı bir müstakil ev. Yüksek çatı eğiminin formu, duvar zemini rengi ile yarattığı kontrast ile ön plana çıkıyor. Hem klasik stil, hem de modern öğeleri bir arada kullanmak isteyenlere ideal bir örnek olabilir.
Ahşabın büyüleyici dokusu, doğa manzarası ile bütünleşen projede buluşunca, akıllara kazınacak bir proje gerçekleşiyor. Geniş ve konforlu terasıyla, orman içinde huzurlu ve temiz hava alabileceğiniz modern bir eve sahip olmak istemez miydiniz? homify'da evlerle ilgili birçok ihtiyacı bir arada bulabileceğiniz yazılarımızda, farklı stil ve tarzlarda örnekler bulabilir, ilham alabilirsiniz.
Modern stil dizayn edilen yapılarda, eğer gözlemlediyseniz, geniş pencere aralıkları ile ferah ve aydınlık iç mekan örneklerine rastlayabilirsiniz. Işıl ışıl cephesiyle dikkat çeken bu müstakil ev projesinde, nefis ve konforlu bir havuz modeli bulunuyor. Ayrıca teras dekoru ve bahçe mobilyaları tercihlerinde modern stil öğelere yer verilmiş.
Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için, ahşap materyal cephe için vazgeçilmez öğelerden biri olabilir. Özellikle terası bulunan müstakil evlerde, yaz akşamlarını daha keyifli hale getirecek muhteşem bir manzaraya sahip iseniz.
Günümüzde birbirinden farklı stillerde, özgün ev projelerini gözlemlesek de, beyazın zarafeti hakimiyetini sürdürüyor. Gerek nötr renklerle, gerekse kontrast renklerle daha da ön plana çık cepheler dizayn edebilirsiniz. Hayalleri süsleyen şık ve özel bir ev.
Evin hangi stil ve tarzda dizayn edildiği kadar, nasıl bir manzara baktığı önemlidir. Natürel dokularla uyumlu bir cephe modelinin tercih edildiği müstakil ev projesinde, doğal ahşap cephe kaplaması tercih edilmiş. Arka planda bulunan natürel dokularla uyumlu, göze hitap eden havuzlu bir ev.
Modern stil tasarımlardan vazgeçmeyenler için konfor ve işlevsellik ön plandadır. Aynı zamanda geniş pencereler, kontrast renklerin kattığı dinamizm, doğal ahşap cephe giydirme ile göze hitap eden bir sonuç elde edilmiş.
Müstakil evin, üst ve alt katı arasındaki ilişki renk ve dokularla sağlanıyor. Geniş pencere dizaynı ile modern bir görünüme kavuşurken, kontrast renklerin değerlendirildiği projede dinamik bir görünüm sağlanıyor.
Kahverengi, bej veya krem gibi natürel renk ve dokuları bir arada kullanmayı sevenler için, göze hitap eden bir başka müstakil ev. Yaz akşamlarını keyifli akşam yemeği davetleri için değerlendirmek isteyenlere, şık bir teras alanı sunuyor.
Gerek çatı formu, gerekse giriş alanının öne çıktığı projede, geometrik formların modern mimarideki yerini gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca form ve renk tercihleri, merdiven ve giriş alanını davetkar hale getirmenizi sağlayabilir. Davetkar ve göze hitap eden bir giriş alanı tasarlamak isteyenler için, etkileyici cephesi ile modern ve müstakil bir ev.
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