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5 ayda inşa edilen şahane prefabrik ev

Meral Eser Meral Eser
Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Yemek Odası
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İlk bakışta fark edilmese de, kısa zamanda inşa edilen göz alıcı bir konut projesi ile karşınızdayız. İtalya'da bulunan ev, klasik stil öğelerle moderni buluşturuyor. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stillerde birçok iç mekan örnekleri ve fikirler bulabilirsiniz. Ahşabın sıcak dokusunun ağırlıklı olarak hissedildiği ev projesinde, taş yünü ve alçı fiber sandviç materyalleri kullanılmış. Ahşap bir çatı iskeleti bulunmakta. Sıcak ve soğuk havalar için uygun yalıtım göz ardı edilmemiş. Enerji verimliliği kavramlarına uygun bina tasarımı anlayışı söz konusu. Şirketin bu türde yapmış olduğu yapılar, genel olarak 20 hafta ile 5 ay içerisinde teslim ediliyor. Akılcı çözümlerle tasarlanan şahane evin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayabiliriz.

Dış cephe

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Evler
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Piedmont Centallo adında küçük bir İtalyan köyünde inşa edilen konut, doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş. Geleneksel mimari izleri taşıyan yapı, çevresel şartlara uyum sağlıyor. Doğa manzarası eşliğinde ferah ve iç açan atmosferi ile hayalleri süsleyen bir ev modeli. Yerel özelliklere uygun geleneksel mimari izleri taşıyan konut projesi, enerji verimliliği göz önüne alınarak inşa edilmesinin yanı sıra sağlamlık ve estetik değerler göz önüne alınarak dizayn edilmiş.

Asma kat

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Asma katta bir ofis, yatak odası ve banyo bulunuyor. Bu alanda çatı iskeletinin ahşap dokusu görsel açıdan da zenginlik katıyor. Doğal dokuların kattığı renk ve sıcaklık, iç mekanda tüm atmosferi tamamen değiştirebilir. Masif ahşap kirişlerin geçtiği çatı ile beyaz duvarlar, ahşap döşeme zemini kaplaması uyum ve ahenk sağlıyor.

Modern stil oturma odası

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Oturma Odası
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Geleneksel izler taşıyan dış cepheden sonra, iç mekanda modern stil duvar dekorları ve mobilya tercihi dikkat çekiyor. Bodrum kat, zemin ve normal kattan oluşan konut projesi 3 katlı bir yapıdır. 240 m² alana yerleşen projede garaj, ve çamaşırhane bulunuyor. Oturma odasından bir açıyı gördüğümüz bu örnekte, nötr renkler, beyaz ve kırmızı renklerin kullanımı, soğuk ve sıcak renklerin yarattığı dengeyi gözlemleyebilirsiniz. Oturma alanı, yemek alanı ve mutfak ilişkisi işlevsel açıdan değerlendiriliyor. Merkezi ısıtma sistemi olan evde, uzaktan kontrol edilebilir ısı kaybını önleyecek bir sistem kullanılmaktadır. Teknolojik açıdan enerji verimliliği adına birçok önlem alınmış.

Ayrıntılarla gelen zarafet

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Görüldüğü üzere, sıcak ahşap dokusu genel olarak tüm merdiven alanına hakim. Estetik açıdan göze hitap eden bu alanda klasik stil öğeler ve aksesuarlara rastlayabilirsiniz. Yapı elemanları, duvarlar ve yalıtım önlemleri maksimum seviyede sağlanarak tasarlanmış. 

Mutfak

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Klasik Yemek Odası
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Genel olarak bakıldığında, dış cephede klasik stil öğelere ve geleneksel izler taşıyan bir tasarım anlayışı gözlemlense de, iç mekanda oturma odası veya mutfak alanında modern stil dizayn söz konusu. Farklı stil ve tarzlarda objeleri bir araya getirerek, karakteristik öğeler katılmış. Estetik ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu bir tasarım anlayışı söz konusu. Aksesuarlar ve mobilya tercihlerinde ise kontrast yaratan, dinamik ve göze hitap eden bir görünüm kazandıran renkler hakim. Ahşabın sıcak dokusu genel olarak hissediliyor, dolayısıyla soğuk renklerin kullanımına yer açılıyor ve sıcaklık ile soğuk renkler arasındaki denge unsuru kaybolmuyor. Ferah atmosferi ile birçok kişinin hayallerini süsleyen şahane konut projesinin görsellerini incelemeyi burada sonlandırıyoruz.

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