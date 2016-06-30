5 ayda inşa edilen şahane prefabrik ev

Genel olarak bakıldığında, dış cephede klasik stil öğelere ve geleneksel izler taşıyan bir tasarım anlayışı gözlemlense de, iç mekanda oturma odası veya mutfak alanında modern stil dizayn söz konusu. Farklı stil ve tarzlarda objeleri bir araya getirerek, karakteristik öğeler katılmış. Estetik ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu bir tasarım anlayışı söz konusu. Aksesuarlar ve mobilya tercihlerinde ise kontrast yaratan, dinamik ve göze hitap eden bir görünüm kazandıran renkler hakim. Ahşabın sıcak dokusu genel olarak hissediliyor, dolayısıyla soğuk renklerin kullanımına yer açılıyor ve sıcaklık ile soğuk renkler arasındaki denge unsuru kaybolmuyor. Ferah atmosferi ile birçok kişinin hayallerini süsleyen şahane konut projesinin görsellerini incelemeyi burada sonlandırıyoruz.

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