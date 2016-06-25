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Hobi bahçesi nedir? Nasıl başlayabilirim?

Özlem K. Özlem K.
HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio BahçeSaksı & Vazolar
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Kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek son derece zevkli ve insanı negatif enerjisinden kurtaran bir uğraştır. Minicik fidelerin büyüyüp serpildiğini görmek, ilk ürünleri toplamak insanın stresten uzaklaşmasını sağlar. İlk başta birkaç domates, biber fidesi ile başlayan serüven, kenara köşeye nane, maydonoz gibi taze baharatlar ekilmesi ile devam eder. Bu uğraş sonunda ürünlerinizi kendi ellerinizle toplayıp sevdiklerinizle paylaşmak ise paha biçilemez bir keyiftir ve bahçeciliğin vazgeçilmez bir hobi haline gelmesine neden olur.

Eğer sizler de kendi meyve, sebze ve taze baharatlarınızı toplamak ve bu keyfin tadına varmak istiyorsanız, sahip olduğunuz bahçenizi ya da onun bir kısmını hobi bahçesine çevirebilirsiniz. Kendinize ait bir bahçeniz yoksa, hobi bahçeciği için özel olarak ayrılmış bir alandan kiralama yapabilirsiniz. Hiç olmadı, balkonunuzda saksılar içerisinde dahi bazı ürünleri kolaylıkla yetirştirebilirsiniz. Bitkilere vereceğiniz biraz güneş ışığı ve biraz suyun ne denli eli açık bir şekilde geri döndüğünü görünce toprağa olan saygınız da artacak.

Ne büyüklükte olmalı?

Vegetable garden witihn a country estate Roeder Landscape Design Ltd Kırsal Bahçe
Roeder Landscape Design Ltd

Vegetable garden witihn a country estate

Roeder Landscape Design Ltd
Roeder Landscape Design Ltd
Roeder Landscape Design Ltd

Bir hobi bahçesi oluşturmadan önce bu bahçesinin büyüklüğü konusunda karar vermeniz gerekmektedir. Bunun belirlenmesi için de üretilen sebzelerin kaç kişinin tüketimi için olduğunu, sebzelerin sadece taze olarak mı tüketileceği yoksa ilerisi için de saklanacak  saklanmayacağı ve bu iş için yeterli gücünüz ve imkanınızın olup olmadığını hesaba katmanız gerekmektedir. Kendi gücümüzü aşacak ve işkence halibe gelecek işlerin içine girmemek ve ihtiyaçtan fazla üretim yapmamak için bu soruların cevabını bilmeniz gerekmekte.

Planlamanızı yapın, toprağı hazırlayın

Somerset Farmhouse - Vegetable garden - View 2 Laurence Maunder Garden Design & Consultancy Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Laurence Maunder Garden Design &amp; Consultancy

Somerset Farmhouse – Vegetable garden – View 2

Laurence Maunder Garden Design & Consultancy
Laurence Maunder Garden Design &amp; Consultancy
Laurence Maunder Garden Design & Consultancy

Ekim yapacağınız toprağın yumuşak , su tutma kapasitesinin yüksek ve besince zengin olması gerekmektedir. Ayrıca zeminin iyi drenajlı olması da çok önemlidir. Zemin düz veya çok hafif eğimli olmalıdır, eğer olması gerektiğinden daha fazla eğim varsa teraslama yapmak gerekmektedir. Planlamanızı yaparken özellikle gübreleme, ekim ve ilaçlama zamanlarına büyük önem vermeniz gerekmektedir, bu üçü de iyi ürün alabilmek için zaruridir. Yaz sebzeleri ekecekseniz, baharda toprağı havalandırmalı, gübrelemeli, yabani otlardan arındırmalısınız. En erken Nisan ayında yani hava 15 santigrat dereceyi bulunca ekim yapmaya başlayabilirsiniz. Kış sebzeleri ise sonbahar itibarıyla ekilebilir.

Böcek ve zararlılardan kurtulmak için, kadife çiçeği, reyhan ve fesleğen bahçenin belli noktalarına dikilerek zararlı böceklerin bahçeye yaklaşması engellenebilir. Zararlılar bu bitkilerin kokularından aşırı rahatsız olmaktadır ve bu nedenle bu bitkilerin ekili olduğu alanlara fazla gelmemektedirler.

Toprak nasıl hazırlanır?

Cultuurhistorie, groenpartners groenpartners BahçeSera & Çardaklar
groenpartners

groenpartners
groenpartners
groenpartners

Sebzelerin dikileceği alanlar belirlendikten sonra toprak organik gübre ve kompostla gübrelenerek bellenir. Dikime birkaç gün kala tırmıkla toprak güzelce işlenerek sebzelerin dikimi işlemine geçilir. Ekim esnasında toprak ne çok ıslak ne de çok kuru olmalıdır. Toprağın uygun olup olmadığını anlamak için bir avuç toprağı avucunuza alın ve sıkın. Eğer toprak kalıp halinde kalıyorsa, fazla ıslak demektir ve ekim için bir iki gün beklemek gerekir, eğer toprak hemen dağılıyorsa sulanmalı ve ekim işlemi ertesi gün gerçekleştirilmelidir.

Bahçecilik yaparken gübre kullanımı çok önemlidir. Organik tarımda kullanılabilir sertifikalı gübrelerin kullanımı ürünlerinizin verimi ve kalitesi bakımından çok önemlidir. Gübreleme bitkinin iyi ürün vermesini sağlar ve kesinlikle atlanmaması gereken bir konudur.

Sulamayı unutmayın

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio BahçeSaksı & Vazolar
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

Sebzeler suyu sever! Bu nedenle hobi bahçemizde bol su olmalıdır. Sebzeler düzenli olarak sulanmalıdır ve her sebzenin ihtiyacı olan su miktarı farklıdır. Tohumdan sebzelerin çıkması aşamasında, düzenli ve sık olarak toprağın sulanarak, toprağın nemli kalmas sağlanmalıdır. Yetişkin bitkilerin sulanması ise ş belli aralıklarla ve bol su ile yapılmalıdır.  Sulama işlemi ya gece geç saatlerde veya sabah güneş doğmadan yapılması gereken bir işlemdir, asla güneş ışınları kuvvetliylen yapılmamalıdır.

Bahçeniz yok mu?

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Eğer bir bahçeye sahip değilseniz, saksılar içerisinde balkonunuzda da sebze ve taze baharat üretimi yapabilirsiniz. Bunun için geniş saksılara, yeteri kadar güneş alan bir alana ve iyi bir drenaj sistemine ihtiyacınız olacak, tıpku normal bahçede gerektiği gibi. Konuyla ilgilli, baharat özelinde hazırladığımız ’Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca, ’Kendi kompostunuzu üretmenin yolları’ başlıklı yazımız da konuyla alakalı olarak ilginizi çekebilir.

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