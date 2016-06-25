Hobi bahçesi nedir? Nasıl başlayabilirim?

Kendi meyve ve sebzelerinizi yetiştirmek son derece zevkli ve insanı negatif enerjisinden kurtaran bir uğraştır. Minicik fidelerin büyüyüp serpildiğini görmek, ilk ürünleri toplamak insanın stresten uzaklaşmasını sağlar. İlk başta birkaç domates, biber fidesi ile başlayan serüven, kenara köşeye nane, maydonoz gibi taze baharatlar ekilmesi ile devam eder. Bu uğraş sonunda ürünlerinizi kendi ellerinizle toplayıp sevdiklerinizle paylaşmak ise paha biçilemez bir keyiftir ve bahçeciliğin vazgeçilmez bir hobi haline gelmesine neden olur.

Eğer sizler de kendi meyve, sebze ve taze baharatlarınızı toplamak ve bu keyfin tadına varmak istiyorsanız, sahip olduğunuz bahçenizi ya da onun bir kısmını hobi bahçesine çevirebilirsiniz. Kendinize ait bir bahçeniz yoksa, hobi bahçeciği için özel olarak ayrılmış bir alandan kiralama yapabilirsiniz. Hiç olmadı, balkonunuzda saksılar içerisinde dahi bazı ürünleri kolaylıkla yetirştirebilirsiniz. Bitkilere vereceğiniz biraz güneş ışığı ve biraz suyun ne denli eli açık bir şekilde geri döndüğünü görünce toprağa olan saygınız da artacak.