En kötü ev için bile umut vardır!

Şehir hayatı artık başedilemez bir hal aldı ve birçoğumuz kendimize şehir dışında bir hayat kurabilmek için uğraşmaya başladık. Kiminim banliyö tarzı mahalleleri ve özel siteleri tercih ederken kimimiz köy ve küçük kasabalarda kendimize bir hayat kurma hayali kuruyoruz. Doğasını, insanını sevdikleri köylerde içinde yaşayabilecekleri bir ev peşinde olan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Öte yandan şehir hayatından alışık olduğumuz bir konfor var. Bir köy evinde yaşamak ilk etapla kulağa çok hoş ve romantik gelse de, aslında yıllar içerisinde kazandığımız bazı konfor ve alışkanlıkları terk etmemiz anlamına geliyor. Üstelik konfor olarak kasttetiğimiz şeyler kesinlikle lüks değil, en azından buna alışık olan bizler için. Yağmuru, rüzgarı geçirmeyen pencere ve kapı doğramaları, evin içerisinde yer alan alafranga bir tuvalet, tüm beyaz eşyamızın içine sığacağı türde işlevsel bir mutfak, mekanların kolayca iklimlendirilebilmesi gibi hayatlarımızda norm olmuş birçok özellik eski köy evlerinde bulunmuyor. Üstelik yalnızca bunlar da değil, birçoğu bakımsız, yıpranmış ve temel problemleri olan yapılar. Peki bunlar o evi satın almamak için geçerli bir neden mi? Elbette hayır!

Günümüzde inşaat firmaları muhteşem renovasyonlara imza atıyor. Beğendiğimiz eski evin ruhunu kaybetmesine izin vermeden onu yeniliyor, güzelleştiriyor ve konforlu bir hale getiriyor. Bugünkü yazımızda da işte burada bahsettiğimiz gibi eski, yıpranmış, kötü durumdaki evlerden ne güzellikler çıkarabileceğimize dair örnekleri bir araya getirdik. Dört ayrı konutun eski ve güncel fotoğraflarını bulabileceğiniz bu derlememiz umuyoruz ki sizler için ilham verecek ve belki de beğendiğiniz o eski evi almanıza ön ayak olacaktır.