En kötü ev için bile umut vardır!

Şehir hayatı artık başedilemez bir hal aldı ve birçoğumuz kendimize şehir dışında bir hayat kurabilmek için uğraşmaya başladık. Kiminim banliyö tarzı mahalleleri ve özel siteleri tercih ederken kimimiz köy ve küçük kasabalarda kendimize bir hayat kurma hayali kuruyoruz. Doğasını, insanını sevdikleri köylerde içinde yaşayabilecekleri bir ev peşinde olan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Öte yandan şehir hayatından alışık olduğumuz bir konfor var. Bir köy evinde yaşamak ilk etapla kulağa çok hoş ve romantik gelse de, aslında yıllar içerisinde kazandığımız bazı konfor ve alışkanlıkları terk etmemiz anlamına geliyor. Üstelik konfor olarak kasttetiğimiz şeyler kesinlikle lüks değil, en azından buna alışık olan bizler için. Yağmuru, rüzgarı geçirmeyen pencere ve kapı doğramaları, evin içerisinde yer alan alafranga bir tuvalet, tüm beyaz eşyamızın içine sığacağı türde işlevsel bir mutfak, mekanların kolayca iklimlendirilebilmesi gibi hayatlarımızda norm olmuş birçok özellik eski köy evlerinde bulunmuyor. Üstelik yalnızca bunlar da değil, birçoğu bakımsız, yıpranmış ve temel problemleri olan yapılar. Peki bunlar o evi satın almamak için geçerli bir neden mi? Elbette hayır!
Günümüzde inşaat firmaları muhteşem renovasyonlara imza atıyor. Beğendiğimiz eski evin ruhunu kaybetmesine izin vermeden onu yeniliyor, güzelleştiriyor ve konforlu bir hale getiriyor. Bugünkü yazımızda da işte burada bahsettiğimiz gibi eski, yıpranmış, kötü durumdaki evlerden ne güzellikler çıkarabileceğimize dair örnekleri bir araya getirdik. Dört ayrı konutun eski ve güncel fotoğraflarını bulabileceğiniz bu derlememiz umuyoruz ki sizler için ilham verecek ve belki de beğendiğiniz o eski evi almanıza ön ayak olacaktır.
Bir ahırı muhteşem bir yaşam alanına çevirmek gibi bir hayli güç bir işin altından başarıyla kalkan mimarlar İspanya’da faaliyet gösteeren bir mimarlık bürosu olan Rubio Bilbao Arquitectos’a bağlı olarak çalışmaktalar. Binamız, dönüşümünü geçirmeden önce taştan yapılma iki katlı bir ahır imiş. Yanında sadece bir tahıl ambarı bulunan ıssız bir mekanda bulunan bu taş yapı, sırf gördüğünüz bu güzel çiçekler ve taze ve huzur dolu kır havası nedeniyle dönüştürülmeye değer gibi görünüyor. Bakalım bu yapı dönüşümden sonra nasıl bir görüntü almış.
İşte o ahırın renovasyon çalışmasından sonraki hali! Ev tadilattan sonra rustik yönünü korusa da oldukça farklı görünüyor. Genel kompozisyon korunmuş ve açıklıklar camla kaplanarak yapı bir yaşam alanı haline getirilmiş. Modern ve ahşaptan yapılma olan üst kattaki sürgülü panel, paradoksal bir biçimde bir ahır kapısına göndermede bulunuyor.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz ev tipik bir mahalle arası evi ve oldukça bakımsız durumda; boyaları dökülmüş, rutubetin, haşeratın yuvası olmuş, çatısında otlar bitmiş. Defalarca üst üste boyanmış ve hepsi dökülmüş bir badana, rutubetin çürüttüğü, pek güvenli görünmeyen bir balkon, boyaları aşınmış plastik yağmur iniş boruları. Evin çift kanatlı yüksek kapısı ve girişin üzerinde portikoyu anımsatan balkonu gibi güzel özellikleri var ancak hakikaten berbat durumda.
Ve karşımızda rutubetten arındırılmış, komple beyaza boyanmış tertemiz bir cephe. Beyaz rengin sağladığı yeni, temiz ve hijyenik görüntü eskinin, viraneliğin berbat izlerini manevi olarak da kapatmak için ideal bir renk seçimi olmuş, üstelik çift kanatlı ahşap kapı ile beyaz badana çok iyi uyum sağlamış. Balkonda ise sağlamlaştırma çalışması yapılmış ve alt tarafına duvara monte demirden ek parçalar konmuş. Yağmur iniş boruları da göze kötü görünmesin diye beyaza boyanmış. Yalnızca klimanın dış ünitesi ve eski bir mahalle olmasından kaynaklanan ve dışrıdan geçen elektrik kabloları göz zevkini biraz bozan detaylar. Yine de ilk hali ile karşılaştırdığımızda çok çok iyi durumda olan bir dış cephe görüyoru. İç kısımlarda gerçekleştirilen değişimin de adeta habercisi.
Büyük ve geniş bahçesine rağmen bakımsızlık nedneiyle oldyukça sevimsiz görünen bu ev uzman bir ekibin detaylı bir çalışması ile lüks bir villaya dönüşecek! Barındırdığı potansiyeli her halinden belli olan bu dubleks konutun bakımsız bahçesinin yerini pırıl pırıl bir bahçe ve bir yüzme havuzu alacak, küflenmiş duvarları bembeyaz, gösterişli bir villaya dönüşecek.
Çatısından duvarlarına, bahçesinden odalarına yenilenen evde muazzam değişiklikler gerçekleşitirilmiş. Bahçesine bir yüzme havuzu ve eve ek bir alan inşa edilmiş, bu ek alan sayesinde iç mekanları genişleyen ve şık bir verandaya kavuşan ev muhteşem bir yaşam alanına dönüşmüş. Ahşap deck ile kaplanan havuz etrafı ve pırıl pırıl görüntüsüyle iç açan havuzun bahçeye çok şey kazandırdığı aşikar.
Bu gecekondu benzeri eski ev zaman içinde bakımsızlıktan ve ihmaldeniyice berbat bir görünüm almış, hatta yapılan briketli ek kısım ve tenek çatıdan da tahmin edebileceğimiz üzere, aslında en başından beri özen gösterilen bir ev olmamış. Ancak diğer örneklerimizden de gördüğümüz üzere, bir ev ne kadar berbat görünürse görünsün iyi bir tadilat ve yeni bir dekorasyon ile şık ve konforlu bir hal alabilir. Bu sebeple tamamen enkaza dönüşmediği sürece her ev için umut vardır diyebiliriz. Tabii uzmanlardan yardım almak şartıyla!
Evet, o ev bu ev! Briketlerden inaa edilmiş, boyası badanası olmayan, teneke çatılı gecekondu benzeri ev göz aıcı bir kır evine dönüştürülmüş. Çatı komple değiştirilmiş, dış cephe olduğu gibi yenilenmiş, tüm kapı ve pencereler değiştirilmiş, soğuk havalar için yalıtım sağlanmış, kazan ve borular değiştirilmiş, bahçe düzenlenip güzel bir görünüme kavuşturulmuş, yeni ağaç ve çiçekler ekilmiş. Son olarak eve kırsal stile uygun olarak mobilyalar ve aksesuarlar alınarak yapı lüks görünümlü çağdaş bir kır evine dönüştürülmüş.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Harabe bir binanın muhteşem dönüşümü’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.