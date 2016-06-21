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Karadeniz'den göz alıcı bir dubleks projesi

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M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
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Mimarisiyle, dekorasyonuyla, mobilyaları veya aksesuarlarıyla, ya da bunların hepsiyle birden mükemmeli arayan dünya standartlarında evlere artık ülkemizde de bir hayli sık rastlamaya başladık. Üstelik bu türden üstün nitelikli evlerle yalnızca İstanbul'da ya da Ankara'da değil, pekâlâ aklınıza gelebilecek hemen her yerde karşılaşabiliyoruz. Bu durum büyük bir hızla gelişen inşaat sektörünün beraberinde tasarım nitelikli yan alanları da büyük ölçüde geliştirdiğine işaret ediyor. Mimarinin adeta kayıp yılları denebilecek birbirinin aynı tekdüze yapıların şehirleri esir aldığı dönemler yavaş yavaş geride kalıyor ve birbirinden şık ve iddialı evler ve binalar kendilerini gösteriyor son dönemde. Bu yazımızın konusu olan göz alıcı dubleks projesi işte bu türden iddialı evlerden bir tanesi. Karadeniz'in doğasıyla, yağmuruyla ve manzarasıyla kendine hayran bırakan kenti Ordu'da bulunan bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz? 

Dört dörtlük bir oturma odası

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Oturma odaları genellikle bir evde en çok vakit geçirilen odalar arasında başı çekerler. Üstelik bu odalar ev sahiplerinin yaşam tarzları ve kişilikleri hakkında da ciddi ipuçları taşırlar. Burada gördüğünüz muhteşem oturma odasının sahiplerine ilişkin neler söylediğinin yorumunu size bırakıyoruz ama dekorasyonuyla göz kamaştırdığını söylemeden de geçersek yanlış olur. 

Bir evi ev yapan detaylardır

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bir evi dört duvar ve içindeki mobilyalardan ibaret olmaktan çıkarıp gerçek bir ev yapan şey detaylardır. Bu detaylardır ki aynı renklerin, aynı malzemelerin ve aynı mobilyaların kullanıldığı farklı evlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlar, onlara kişiliklerini verir. Bu alabildiğine geniş dubleks evin hemen her köşesinde birbirinden ilginç detaylar dikkat çekiyor. Aynalar, tablolar, aksesuarlar ve aklınıza gelecek başka şeyler. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda bir evin gerçek karakteri ancak o zaman ortaya çıkıyor.

Avrupai bir mutfak

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Kırsal Mutfak
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Mutfakta klasik bir tarzdaki mutfak dolapları görüyoruz. Bununla birlikte yine enteresan detaylar da mutfağa renk katıyor. Örneğin mutfak adasının tam karşısında konumlanan geniş pencere bunlardan biri. Mutfak adasının aynı zamanda küçük bir bar şeklinde tasarlanmış olması da bir başka kullanışlı detay.

Klas bir yatak odası

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Yatak Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Koyu renklerin hakim olduğu yatak odası gerçek anlamda klas  bir görüntü sergiliyor. Duvarlardaki çerçevelerden mobilyalara, perdelerden zemine kadar odada kullanılan tüm unsurlar bu görüntüyü tam manasıyla destekliyor. 

Muhteşem bir çatı katı

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Çatı katları yapı itibariyle doğal bir güzelliğe ve mimari avantaja sahiptirler. Bir çatı katını güzelleştirmek çok zor değildir. Ancak doğru bir tasarım çizgisiyle güzelin de çok ötesine geçebilirsiniz. Bunun nasıl olabileceğini yalnızca bu fotoğraftan bile anlamak mümkün.

Çatı pencereleriyle güne merhaba

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Yatak Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Çatı eğiminden mükemmel bir şekilde yararlanan bu şık yatak odası, çatı pencereleriyle güne aydınlık bir başlangıç yapmanızı da garanti altına alıyor. Özellikle gündüz saatlerini en doğru ve eksiksiz şekilde değerlendirmek hoşlanan ve tam da bu yüzden güne erken başlayanlar için bundan daha doğru bir tasarım herhalde düşünülemezdi. Bu çatı pencereleri sayesinde günün ilk ışıklarını dahi odanızda görmeniz mümkün olabilir. 

Banyo estetiğine taze bir yorum

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Klasik Banyo
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bakıra çalan mat altın rengi metal kullanımının açık renki duvarlar ve zeminlerle mükemmel bir uyum içinde olduğu bu banyonun yine en dikkat çekici unsuru ise hiç şüphesiz çatı penceresi. Banyolarda aydınlatma ve havalandırma genel olarak oldukça önemli ve çoğu kez de çözülmesi pek kolay olmayan mimari bir meseledir. Bazı evlerin banyolarında küçük de olsa bir pencerenin olmadığı durumlarla karşılaşıyoruz. Veya apartman boşluğuna, hatta daha kötüsü karşı dairenin banyosuna bakan pencereler ise daha da vahim. Bu aydınlatma ve havalandırma sorununa son derece şık bir yanıt veren çatı penceresi aynı zamanda bu banyoya müthiş bir estetik katkıda bulunuyor. Bu banyoda banyo keyfinin boyut atlayacağı kestirmek hiç de güç değil.

Amerikan tarzı rüya gibi bir ev
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