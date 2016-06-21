Karadeniz'den göz alıcı bir dubleks projesi

Bakıra çalan mat altın rengi metal kullanımının açık renki duvarlar ve zeminlerle mükemmel bir uyum içinde olduğu bu banyonun yine en dikkat çekici unsuru ise hiç şüphesiz çatı penceresi. Banyolarda aydınlatma ve havalandırma genel olarak oldukça önemli ve çoğu kez de çözülmesi pek kolay olmayan mimari bir meseledir. Bazı evlerin banyolarında küçük de olsa bir pencerenin olmadığı durumlarla karşılaşıyoruz. Veya apartman boşluğuna, hatta daha kötüsü karşı dairenin banyosuna bakan pencereler ise daha da vahim. Bu aydınlatma ve havalandırma sorununa son derece şık bir yanıt veren çatı penceresi aynı zamanda bu banyoya müthiş bir estetik katkıda bulunuyor. Bu banyoda banyo keyfinin boyut atlayacağı kestirmek hiç de güç değil.