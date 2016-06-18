Yaratıcılığın sınırlarında dolaşan bir ev

Her evin kendine özel bir yanı, onu öne çıkaran bir özelliği vardır. Kimi ev mimarisiyle, kimi ev dekorasyonuyla, kimi ev dış cephesiyle veya başka herhangi bir bölümü ya da özelliğiyle dikkat çeker. Ancak nadiren de olsa her köşesiyle dikkat çeken, tasarım harikası evlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu yazının konusu olan sıra dışı ev hiç şüphesiz bunlardan biri. Tasarımıyla yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, her köşesinden, her mobilyasından, her aksesuarından müthiş bir zeka fışkıran bu evi gördükten sonra kendi yaşadığınız yeri sorgulamaya başlayabilirsiniz. Kim bilir, belki bu sorgulama kendi evinizde de yaratıcılığınızı konuşturacağınız bir dekorasyon arayışıyla sonuçlanır, neden olmasın?
İlk bakışta çok da parlak bir özelliği olmayan sıradan bir mutfak gibi görünen bu mekân, aslında en küçük detayına kadar hayatı kolaylaştırmaya adanmış bir tasarım gizliyor bünyesinde. Şimdi biraz daha dikkatli bakın, çok geçmeden siz de fark edeceksiniz. Hacmen pek de büyük olmayan bu mutfaktan akıllıca tasarımlarla ne kadar güzel bir sonuç elde edildiğini görmek gerçekten ilham verici.
Bu evi özel kılan niteliklerinden bir tanesi de gösterişten ve zorlama bir estetikten uzak, pratikliğe önem veren ve ruhuyla genç, diri ve canlı bir ev olması. Bu oturma odasının tasarımından da bunu kolayca anlamak mümkün. Sıkıcı ve her evde karşılaşabileceğiniz türden bir oturma grubu yerine birbirinden çok farklı kanepe ve koltukları bir araya getiren, hatta bu işlevi olmayan mobilyaları birer minder yardımıyla oturma alanlarına dönüştüren tasarım başlı başına takdire değer. Bir duvarın belden yukarısını bütünüyle kaplayan ilginç kitaplık modeli ise yine oturma odasına çok şık bir katkıda bulunuyor. Bu kadarla sınırlı da değil. Renk tercihlerinden zemine, üst kat merdivenlerinden eski bir çamaşır makinesi tamburu kullanılarak yapılan harika avizeye kadar tüm detaylarıyla mükemmel bir oturma odası.
Bildiğiniz her şeyi unutun. Yani en azından yemek odalarıyla ilgili bildiklerinizi unutmayı bir deneyin. Ve bu ilginç yemek odasına bir de bu gözle bakın. İki dikdörtgen masanın T şeklinde birleştirilmesiyle oluşturulmuş yemek masası yalnızca işlev odaklı bir tasarıma sahip olsa da sonuçta ortaya çıkardığı estetik de hiç ihmal edilecek türden değil.
Üst kat koridorunda ölü alanların geniş dolaplar yardımıyla dev bir depolama alanına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Evin bu bölümündeki asıl önemli unsur ise merdivenler sayesinde yalnızca üst kat koridorunu değil aynı zamanda alt kattaki oturma odasını da kısmen aydınlatmaya imkân sağlayan son derece geniş tavan penceresi. Bu geniş tavan penceresi sayesinde gün ışığından son damlasına kadar yararlanarak harika bir doğal aydınlatma sağlanmış.
Şehrin ortasında böyle bir terasa sahip olmayı kim istemez? Ama iş böyle bir terasa sahip olmakla bitmiyor. Onu bu kadar güzel bir hale getirmek ona sahip olmaktan daha önemli. Ahşap zemini, ahşap şezlongları ve hidromasajlı küvetiyle müthiş bir keyif ortamı sağlayan teras canlı bitkilerle süslenerek daha da güzel bir hale getirilmiş.
Avluda da evin her bölümüne hakim olan yaratıcı tasarım anlayışı fazlasıyla devam ediyor. Canlı bitkiler yardımıyla serin ve ferah bir ortama dönüştürülen bu avlu, dev boyutlardaki sabit barbeküsüyle de şehrin içinde olmasına rağmen şehrin gürültüsünden uzakta keyifli vakit geçirmek için mükemmel bir ortam sunuyor.