Yaratıcılığın sınırlarında dolaşan bir ev

Bu evi özel kılan niteliklerinden bir tanesi de gösterişten ve zorlama bir estetikten uzak, pratikliğe önem veren ve ruhuyla genç, diri ve canlı bir ev olması. Bu oturma odasının tasarımından da bunu kolayca anlamak mümkün. Sıkıcı ve her evde karşılaşabileceğiniz türden bir oturma grubu yerine birbirinden çok farklı kanepe ve koltukları bir araya getiren, hatta bu işlevi olmayan mobilyaları birer minder yardımıyla oturma alanlarına dönüştüren tasarım başlı başına takdire değer. Bir duvarın belden yukarısını bütünüyle kaplayan ilginç kitaplık modeli ise yine oturma odasına çok şık bir katkıda bulunuyor. Bu kadarla sınırlı da değil. Renk tercihlerinden zemine, üst kat merdivenlerinden eski bir çamaşır makinesi tamburu kullanılarak yapılan harika avizeye kadar tüm detaylarıyla mükemmel bir oturma odası.