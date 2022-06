Yaratıcılığın sınırlarında dolaşan bir ev

Her evin kendine özel bir yanı, onu öne çıkaran bir özelliği vardır. Kimi ev mimarisiyle, kimi ev dekorasyonuyla, kimi ev dış cephesiyle veya başka herhangi bir bölümü ya da özelliğiyle dikkat çeker. Ancak nadiren de olsa her köşesiyle dikkat çeken, tasarım harikası evlerle de karşılaşabiliyoruz. Bu yazının konusu olan sıra dışı ev hiç şüphesiz bunlardan biri. Tasarımıyla yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, her köşesinden, her mobilyasından, her aksesuarından müthiş bir zeka fışkıran bu evi gördükten sonra kendi yaşadığınız yeri sorgulamaya başlayabilirsiniz. Kim bilir, belki bu sorgulama kendi evinizde de yaratıcılığınızı konuşturacağınız bir dekorasyon arayışıyla sonuçlanır, neden olmasın?