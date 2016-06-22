​Kışın sıcak yazın serin doğa dostu ahşap ev

Ahşap evler kış mevsimi için idealdir. Çünkü evi sıcak tutmak için az enerji tüketir. Yaz aylarında da serin bir ortam sunarak memnun kalmanızı sağlar. Bugün size tanıtacağımız söz konusu ev, Almanya ve Avrupa'nın kuzey bölgelerinde sıkça rastlanan binalardan olup enerji verimliliği odaklı tasarımıyla biyoklimatik mimariye sahip binalardan birisidir. Bu tür evlerin özelliği enerji tüketiminin çok düşük olmasıdır. Üstelik geleneksel ısıtma ve diğer yaygın ısınma yollarına ihtiyaç duymadan sene boyunca sıcaklık muhafaza edilir. Çevre dostu olarak niteleyebileceğimiz bu binaların yapımında da bu amaca yönelik malzemeler kullanılır.
Bir İspanyol şirketi olan House Habitat tarafından inşa edilen proje enerji tüketimini sıfıra indiren tasarımıyla akıllı çözümler sunmuş, böylece diğer ülkelere ilham vermiştir.
İlk bakışta belki basit bir ev gibi görünen bina aslında bizim gibi ülkelerde pek alışılmadık bir tasarıma sahip. 120 metrekarelik ev mevcut kaynaklar kullanılarak ve inşasında çevreye zarar verilmemesine özen gösterilerek, ilk koşulları çerçevesinde yapılmıştır. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında küçük görünse de içinde üç adet yatak odası ile birlikte iki banyo, bir oturma odası, mutfak ve bir stüdyo bulunmaktadır. Kısacası dışa görünüşe aldanmamak gerektiğini doğrulayan bir proje diyebiliriz.
Daha önce de söylediğimiz gibi her ne kadar dışarıdan bakılınca küçük bir ev izlenimi verse de içeriye adım attığınızda geniş ve havadar bir mekan olduğunu anlıyorsunuz. Ahşap ev olmasından ötürü kırsal stilin hafif etkisi burada da kirişler sayesinde hissediliyor. Avrupa'da 2020 yılına dek tüm yeni binalarda mümkün olduğunca az enerji tüketimi amaçlanmıştır. Yazımızda tanıttığımız bu ev de aynı amaçla tasarlandı. Bu da demek oluyor ki ısı ile beraber ses yalıtımı da sağlanıyor.
Fotoğrafta gördüğümüz kesitte mutfakla yemek odası bir arada bulunuyor. Koyu ahşaptan yapılma mutfak dolapları açık renkli duvarla modern bir görünüm oluşturuyor. Mutfak dolaplarının hemen yanında yer alan yemek odasında ise masa sandalye takımı yine ahşap malzemeden yapılma. Sandalyenin oturma ve yaslanma kısımları ise mavi renkli. Dikdörtgen şeklinde geniş bir pencere önüne konumlanan masa takımı bu sayede doğal gün ışığından bolca yararlanıyor.
Tüm çevreyi kapsayan eğimli çatı ısıyı absorbe ederken şömine ile birlikte sıcaklık zirveye ulaşır. Kışın ısınma tüketimi çok düşüktür, yaz aylarında ise serinlik sağlayarak ev sakinlerinin yaşam kalitesi garantilenir. Küçük oturma odasının dekorasyonuna göz attığımızda ilk olarak renkli perdeler göze çarpar. Perdeyle uyumlu olan ikili kanepe deniz mavisi renginde seçilmiş. Kanepeye ek olarak cam yüzeyli orta sehpa ve ahşap tv ünitesi bulunuyor. Yerlerde halı tercih edilmemiş. Ancak zemin ahşaptan yapılma olduğu için soğuk bir atmosfer oluşmamış.
Proje için seçilen mobilyalar basit tasarımlı olmakla birlikte ihtiyaçlara cevap verebilen modellerden seçilmiş. Yatak odasının sade ve düz bir dekorasyonu var. Diğer odalarda olduğu gibi yer döşemesi ahşaptan yapılma ve halı ile kaplanmamış. Duvarlar da yine ahşap ve beyaza boyanmış. Yatağın iki yanında bulunan çekmeceli dolaplar dekorla uyumlu. Ancak metal yatak başlığı yerine farklı bir materyal seçilebilirdi. Yatak odasında da geniş bir pencere buluyor, böylece oda güneş ışığından yeteri kadar istifade edebiliyor.
İlk fotoğrafta evin dış cephesini görmüştük ancak daha geniş açıdan çekilmiş bu resimde bizi bir sürpriz bekliyor. Her ne kadar ev küçük gibi görünse de bu yapının geniş bir bahçesi var ve hatta havuzu da. Son olarak bahçe de bir de çardak bulunuyor. Açık alan bolca vakit geçirmek her şey düşünülmüş.
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