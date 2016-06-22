​Kışın sıcak yazın serin doğa dostu ahşap ev

Ahşap evler kış mevsimi için idealdir. Çünkü evi sıcak tutmak için az enerji tüketir. Yaz aylarında da serin bir ortam sunarak memnun kalmanızı sağlar. Bugün size tanıtacağımız söz konusu ev, Almanya ve Avrupa'nın kuzey bölgelerinde sıkça rastlanan binalardan olup enerji verimliliği odaklı tasarımıyla biyoklimatik mimariye sahip binalardan birisidir. Bu tür evlerin özelliği enerji tüketiminin çok düşük olmasıdır. Üstelik geleneksel ısıtma ve diğer yaygın ısınma yollarına ihtiyaç duymadan sene boyunca sıcaklık muhafaza edilir. Çevre dostu olarak niteleyebileceğimiz bu binaların yapımında da bu amaca yönelik malzemeler kullanılır.

Bir İspanyol şirketi olan House Habitat tarafından inşa edilen proje enerji tüketimini sıfıra indiren tasarımıyla akıllı çözümler sunmuş, böylece diğer ülkelere ilham vermiştir.