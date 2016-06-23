Fantastik ve çağdaş stilleri ile 16 şahane merdiven

Günümüzde oda dekorasyonunu tamamlayan elemanlardan biri olan merdivenler gerek kullanılan malzemeler gerekse tasarım çeşitliliğiyle zengin bir yelpaze sunuyor. Bugünkü yazımızda son derece modern ve şık dekore edilmiş evlerde bulunan merdiven tasarımlarını inceleyerek size fikir vermeye çalıştık.
Belli renk ve ışık oyunları ile basit bir merdiveni olduğundan çok daha şık göstermek mümkündür. Resimdeki örnekte merdiven yolunun koyu bir tonu var. Özellikle yan cephenin beyaz yapıldığı göz önüne alınırsa kontrast amaçlandığı anlaşılıyor. Her bir basamak hizasında bulunan küçük ışıklar ise tüm alan derinlik sağlıyor.
Zarafet ve ihtişam barındıran bir salonda merdiven de geride kalamazdı elbette. Odanın kendisi gibi siyahlara bürünmüş merdivenin her bir basamağında altın renkli şeritler bulunuyor. Bu şeritler çağdaş tasarımlı büyük avizelerle uyum sağlamak amaçlanmış.
Metal kenarlıkları olan merdiven bu malzeme tercihiyle sanayi tarzını yansıtıyor. Bu stilde aşırıya kaçmayan basit çizgiler, ağırbaşlı renkler ve metal malzeme sıkça kullanılır.
Korkuluğu bulunmayan yüzen merdivenler bu özellikleriyle ev dekorasyonuna kolay entegre olabilir. Bu açıdan güvenilir bir seçimdir. Daire içinde mini bir bahçeye ve rengarenk mobilyalara denk gelen merdiven konum açısından da ideal.
Hem cam hem ahşap kombinasyonu olan bu merdivenin bir diğer ilginç özelliği merdiven altı boşluğu. Bu alana beyaz çakıl taşları döşenerek farklı bir köşe elde edilmiş.
Sarmal biçimli merdiven tasarımı her daim güzel ve gizemli bulunmuştur. Sanat eserlerinde de kullanılan salyangoz figürü estetik açıdan kendine has bir hoşluk barındırır. Sarmal merdivenin tavanı da tıpkı kendisi gibi dalgalı ilerliyor. Arka kısmında geniş bahçeye bakan büyük pencereler bulunurken merdiven altında ise çeşitli bitkiler yer alıyor.
Sarmal merdivenler her ne kadar görüntü olarak estetik dursa da dümdüz aşağı doğru ilerleyen bir merdiven tasarım olarak boyutu ve yüksekliği vurgular. Resimde gördüğünüz merdivenin basamakları ahşaptan yapılma olup korkulukları ise metal malzemeden. Üst kattan bakıldığında yüksekliğiyle büyülüyor.
Tamamen beyazlara bürünmüş bu minimalist dairede merdiven seçimi spiral şeklinde. Korkulukları bulunmayan merdiven yalnızca rengiyle dahi dekorasyona uyum sağlıyor. Eksik hiçbir şey yok.
Merdiven tasarımlarında kullanılan cam malzeme genellikle korkuluk olarak değerlendirilir. Şimdiki örneğimizde tamamen camdan yapılma bir merdiven çalışması görüyoruz. Şeffaf görüntüsü ile etkileyici bir tasarım meydana getiren merdiven oldukça çağdaş duruyor.
Farklı bir malzemenin tercih edildiği bir diğer örnek metal merdiven. Oldukça sade ve açık tonlarda döşenmiş oturma odasına ilgi çekici bir hava katıyor.
Daha çok sıra dışı ve modern tasarımlara göz atsak da geleneksel merdivenler hala ilgi görmeye devam ediyor. Çeşitli figürlerle güzelleşen bu merdivenlerde genellikle demir, çelik veya alüminyum malzeme kullanılır.
Oturma odasından teras katına çıkan merdiven enfes gün batımı manzarasıyla birlikte adeta göğe yükseliyormuş hissi yaratıyor. Duvar ve zeminle uyumlu olarak sade ve basit tasarım mistik etkiyi arttırmış.
Merdiven altında iç açıcı mini bir bahçe bulunan bu merdiven örneğinde yeşil bitki ve ağaçlara uyumlu olarak ahşap malzeme tercih edilmesi doğru bir karar.
Üst kısmı ahşap alt kısmı beton olan merdiven basamakları bu tasarımıyla üç boyutlu resimleri andırıyor. Korkuluk kullanmaması etkiyi kuvvetlendirmiş.
Çelik, beton ve cam gibi farklı malzemelerin güzel bir şekilde harmanlanması dışında farklı noktalara uygulanan ışıklandırma çalışması da hesaba katılınca gayet çarpıcı bir merdiven tasarımı ortaya çıkmış.
Son örneğimiz oldukça lüks bir mekanda bulunan ışıltılı beyaz bir merdiven tasarımı. Söz konusu ev oldukça gösterişli olduğundan merdiven için de şık bir model seçilmiş.
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