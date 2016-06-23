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Fantastik ve çağdaş stilleri ile 16 şahane merdiven

nihal e. nihal e.
OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos Ofis Alanları & Mağazalar
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Günümüzde oda dekorasyonunu tamamlayan elemanlardan biri olan merdivenler gerek kullanılan malzemeler gerekse tasarım çeşitliliğiyle zengin bir yelpaze sunuyor. Bugünkü yazımızda son derece modern ve şık dekore edilmiş evlerde bulunan merdiven tasarımlarını inceleyerek size fikir vermeye çalıştık. 

​Aydınlatma detayı

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Minimalist Oturma Odası
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Belli renk ve ışık oyunları ile basit bir merdiveni olduğundan çok daha şık göstermek mümkündür. Resimdeki örnekte merdiven yolunun koyu bir tonu var. Özellikle yan cephenin beyaz yapıldığı göz önüne alınırsa kontrast amaçlandığı anlaşılıyor. Her bir basamak hizasında bulunan küçük ışıklar ise tüm alan derinlik sağlıyor.

​Asil siyah

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio Eklektik Oturma Odası
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Zarafet ve ihtişam barındıran bir salonda merdiven de geride kalamazdı elbette. Odanın kendisi gibi siyahlara bürünmüş merdivenin her bir basamağında altın renkli şeritler bulunuyor. Bu şeritler çağdaş tasarımlı büyük avizelerle uyum sağlamak amaçlanmış.

​Sanayi ruhu

Departamento HG, Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura Modern Oturma Odası
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

Metal kenarlıkları olan merdiven bu malzeme tercihiyle sanayi tarzını yansıtıyor. Bu stilde aşırıya kaçmayan basit çizgiler, ağırbaşlı renkler ve metal malzeme sıkça kullanılır.

​Yüzen ahşap

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos Ofis Alanları & Mağazalar
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

Korkuluğu bulunmayan yüzen merdivenler bu özellikleriyle ev dekorasyonuna kolay entegre olabilir. Bu açıdan güvenilir bir seçimdir. Daire içinde mini bir bahçeye ve rengarenk mobilyalara denk gelen merdiven konum açısından da ideal.

​Farklı dokular

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Modern Oturma Odası
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Hem cam hem ahşap kombinasyonu olan bu merdivenin bir diğer ilginç özelliği merdiven altı boşluğu. Bu alana beyaz çakıl taşları döşenerek farklı bir köşe elde edilmiş.

​Güzel salyangoz

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Sarmal biçimli merdiven tasarımı her daim güzel ve gizemli bulunmuştur. Sanat eserlerinde de kullanılan salyangoz figürü estetik açıdan kendine has bir hoşluk barındırır. Sarmal merdivenin tavanı da tıpkı kendisi gibi dalgalı ilerliyor. Arka kısmında geniş bahçeye bakan büyük pencereler bulunurken merdiven altında ise çeşitli bitkiler yer alıyor.

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​Boyutları vurgulamak

Casa de Campo Querétaro, Tectónico Tectónico Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Sarmal merdivenler her ne kadar görüntü olarak estetik dursa da dümdüz aşağı doğru ilerleyen bir merdiven tasarım olarak boyutu ve yüksekliği vurgular. Resimde gördüğünüz merdivenin basamakları ahşaptan yapılma olup korkulukları ise metal malzemeden. Üst kattan bakıldığında yüksekliğiyle büyülüyor.

​Minimalist doğallık

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Modern Oturma Odası
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Tamamen beyazlara bürünmüş bu minimalist dairede merdiven seçimi spiral şeklinde. Korkulukları bulunmayan merdiven yalnızca rengiyle dahi dekorasyona uyum sağlıyor. Eksik hiçbir şey yok.

​Maksimum şeffaflık

Innovations with glass - the staircase model LONDRA, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Merdivenler Cam Şeffaf
Siller Treppen/Stairs/Scale

Innovations with glass – the staircase model LONDRA

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

Merdiven tasarımlarında kullanılan cam malzeme genellikle korkuluk olarak değerlendirilir. Şimdiki örneğimizde tamamen camdan yapılma bir merdiven çalışması görüyoruz. Şeffaf görüntüsü ile etkileyici bir tasarım meydana getiren merdiven oldukça çağdaş duruyor.

​Metal merdiven

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio Eklektik Oturma Odası
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

Farklı bir malzemenin tercih edildiği bir diğer örnek metal merdiven. Oldukça sade ve açık tonlarda döşenmiş oturma odasına ilgi çekici bir hava katıyor.

​Geleneksel tarz

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Daha çok sıra dışı ve modern tasarımlara göz atsak da geleneksel merdivenler hala ilgi görmeye devam ediyor. Çeşitli figürlerle güzelleşen bu merdivenlerde genellikle demir, çelik veya alüminyum malzeme kullanılır.

​Göğe yükselmek

Glasstree Wall IAM Design Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
IAM Design

Glasstree Wall

IAM Design
IAM Design
IAM Design

Oturma odasından teras katına çıkan merdiven enfes gün batımı manzarasıyla birlikte adeta göğe yükseliyormuş hissi yaratıyor. Duvar ve zeminle uyumlu olarak sade ve basit tasarım mistik etkiyi arttırmış.

​Ahşap merdiven

Casa MN, Básico arquitectura Básico arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Básico arquitectura

Básico arquitectura
Básico arquitectura
Básico arquitectura

Merdiven altında iç açıcı mini bir bahçe bulunan bu merdiven örneğinde yeşil bitki ve ağaçlara uyumlu olarak ahşap malzeme tercih edilmesi doğru bir karar.

​Üç boyutlu resim gibi

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA Modern Oturma Odası
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

Üst kısmı ahşap alt kısmı beton olan merdiven basamakları bu tasarımıyla üç boyutlu resimleri andırıyor. Korkuluk kullanmaması etkiyi kuvvetlendirmiş.

​Birden fazla malzeme

CASA ALBEGA - Ristrutturazione di un appartamento su due livelli, INO PIAZZA studio INO PIAZZA studio Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
INO PIAZZA studio

INO PIAZZA studio
INO PIAZZA studio
INO PIAZZA studio

Çelik, beton ve cam gibi farklı malzemelerin güzel bir şekilde harmanlanması dışında farklı noktalara uygulanan ışıklandırma çalışması da hesaba katılınca gayet çarpıcı bir merdiven tasarımı ortaya çıkmış.

​Lüks beyazlık

homify Modern Oturma Odası Bej
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz oldukça lüks bir mekanda bulunan ışıltılı beyaz bir merdiven tasarımı. Söz konusu ev oldukça gösterişli olduğundan merdiven için de şık bir model seçilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern bir ev dekorasyonu için 10 parlak fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.

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