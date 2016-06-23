Fantastik ve çağdaş stilleri ile 16 şahane merdiven

Belli renk ve ışık oyunları ile basit bir merdiveni olduğundan çok daha şık göstermek mümkündür. Resimdeki örnekte merdiven yolunun koyu bir tonu var. Özellikle yan cephenin beyaz yapıldığı göz önüne alınırsa kontrast amaçlandığı anlaşılıyor. Her bir basamak hizasında bulunan küçük ışıklar ise tüm alan derinlik sağlıyor.