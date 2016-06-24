Ev değil saray yavrusu

Bugünkü proje için Rusya'ya uzanıp peri masalları andıran bir evi ziyaret ediyoruz. Agraffe Desing tarafından inşa edilen bu evin çarpıcı iç dekorasyonuna hayran kalacaksınız.
Beyaz duvarlara kontrast oluşturan küçük siyah bir merdivenle bina kapısına erişim sağlanırken ön tarafta kırmızı beyaz seramikten yapılmış zemin göz alıcı duruyor. Evin arka bahçesi epey geniş olmakla birlikte ön kısım rengarenk çiçeklerle süslenmiş.
Evin arka bahçesi oldukça geniş olup son derece davetkar görünüyor. Bakımlı çimler üzerinde hasır sandalyeler ile bir masa bulunuyor. Burada bahçeye karşı kahve içip dinlenebilirsiniz. Yine bu açıdan koyu renkli bir salıncakla ahşap şezlong göze çarpıyor. Son olarak bahçede bir de ön tarafı camlı bir kulübe görüyoruz. Acaba içi nasıl?
Kulübenin içine göz attığımızda mini mutfağı ve şöminesiyle küçük bir yemek odasıyla karşılaşıyoruz. Şık avizelerle süslenmiş bu küçük alanda davet vermek için her türlü ihtiyaç düşünülmüş.
Klasik stilde döşenmiş oturma odası epey şık diyebiliriz. Ahşap yer döşemesi ve koyu tonlu orta sehpa haricinde diğer eşyalarda grinin çeşitli tonları tercih edilmiş. Dekoratif tavan süslemesi ve beyaz kolonları ile bir sarayı andıran salon bir hayli lüks görünüyor.
Salona doğrudan erişim bulunan yemek odası en az salon kadar özenle dekore edilmiş. Odanın geniş pencerelerine denk gelen yemek odasında duvarlar tül perdelerle kaplanmış. Klasik stilde tasarlanmış yemek takımına oturma odasında olduğu gibi parıltılı bir avize eşlik ediyor.
Ahşapla birlikte siyah beyazın da yoğun olarak kullanıldığı dekorasyon mutfakta da devam ediyor. Ahşap mutfak dolapları ve tezgah tamamen siyahlara bürünmüş. Yemek masası ise yemek odasındaki takımla benzer. Klasik desenli yer döşemesi şıklığı arttıran öğelerden.
Dışarıdan küçük gibi görünse de epey geniş olan evde çalışma odası da bulunuyor. Ahşap malzemeden büyük çalışma masası bir duvarı boydan boya kaplıyor. Bilgisayar koltuğu ise şık siyah deriden. Çalışma odasında misafir kabul etmek için bir kanepe köşesi yapılmış. Bu mobilyalar da salondaki takımla uyumlu.
Oldukça lüks görünümlü ebeveyn yatak odası salon kadar gösterişli. Koyu turkuaz rengi kadife kumaşları gümüş rengi oymalı kenarlıklar tamamlıyor. Yatağın iki tarafında bulunan altın parıltılı ışıklar ise abartılı olmakla birlikte şıklığı arttırmış.
Ebeveyn yatak odasının diğer tarafını gördüğümüz fotoğrafta devasa bir giysi dolabı bulunuyor. Kırık beyaz ahşap yapılma dolabın orta kısmında büyük bir ayna ile şifonyer konulmuş.
Evin tamamına hakim olan lüks ve gösteriş çocuk odasında da etkisini gösteriyor. Baştan sona uçucu pembelere bürünmüş çocuk odası masal kitaplarındaki evler gibi. Sevimli oyuncaklarla birlikte kalp desenli aksesuarlar dikkat çekici.
Evde bulunan birkaç banyodan biri olan ebeveyn banyosu diğer odalarla yarışır güzellikte tasarlanmış. Evin tamamına hakim olan şıklık derken tabii ki banyoyu da dahil etmiştik. Bu banyoyu ilginç kılan özellik lüks döşenmesi kadar içinde perdelerle avize bulunması. Pusula şeklindeki yer zemini bir o kadar estetik.
Neredeyse tüm odaları klasik tarzda dekore edilmiş evde banyo da stilin başarılı örneklerinden birini teşkil ediyor. Büyük oranda siyah beyaz kullanılan dekorasyon banyoda da devam etmiş. Kapısı, yer zemini ve de dolapları da siyah olan banyo görenleri hayran bırakacak cinsten.
Bu açıdan bakıldığında büyük çatısı ve koyu renkli kiremitleriyle ilgi çekici haline gelen ev en az için kadar güzel tasarlanmış. Ön bahçesinde kırmızı tuğladan duvar örülmüş ev rüyalarımıza girecek denli eşsiz.
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