Ev değil saray yavrusu

Evin arka bahçesi oldukça geniş olup son derece davetkar görünüyor. Bakımlı çimler üzerinde hasır sandalyeler ile bir masa bulunuyor. Burada bahçeye karşı kahve içip dinlenebilirsiniz. Yine bu açıdan koyu renkli bir salıncakla ahşap şezlong göze çarpıyor. Son olarak bahçede bir de ön tarafı camlı bir kulübe görüyoruz. Acaba içi nasıl?