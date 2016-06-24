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Ev değil saray yavrusu

nihal e. nihal e.
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Oturma Odası
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Bugünkü proje için Rusya'ya uzanıp peri masalları andıran bir evi ziyaret ediyoruz. Agraffe Desing tarafından inşa edilen bu evin çarpıcı iç dekorasyonuna hayran kalacaksınız. 

Genel görünüm

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Beyaz duvarlara kontrast oluşturan küçük siyah bir merdivenle bina kapısına erişim sağlanırken ön tarafta kırmızı beyaz seramikten yapılmış zemin göz alıcı duruyor. Evin arka bahçesi epey geniş olmakla birlikte ön kısım rengarenk çiçeklerle süslenmiş.

​Arka bahçe

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Evin arka bahçesi oldukça geniş olup son derece davetkar görünüyor. Bakımlı çimler üzerinde hasır sandalyeler ile bir masa bulunuyor. Burada bahçeye karşı kahve içip dinlenebilirsiniz. Yine bu açıdan koyu renkli bir salıncakla ahşap şezlong göze çarpıyor. Son olarak bahçede bir de ön tarafı camlı bir kulübe görüyoruz. Acaba içi nasıl?

Küçük ​yemek alanı

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Kulübenin içine göz attığımızda mini mutfağı ve şöminesiyle küçük bir yemek odasıyla karşılaşıyoruz. Şık avizelerle süslenmiş bu küçük alanda davet vermek için her türlü ihtiyaç düşünülmüş.

​Klasik salon

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Oturma Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Klasik stilde döşenmiş oturma odası epey şık diyebiliriz. Ahşap yer döşemesi ve koyu tonlu orta sehpa haricinde diğer eşyalarda grinin çeşitli tonları tercih edilmiş. Dekoratif tavan süslemesi ve beyaz kolonları ile bir sarayı andıran salon bir hayli lüks görünüyor.

​Gösterişli yemek odası

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Yemek Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Salona doğrudan erişim bulunan yemek odası en az salon kadar özenle dekore edilmiş. Odanın geniş pencerelerine denk gelen yemek odasında duvarlar tül perdelerle kaplanmış. Klasik stilde tasarlanmış yemek takımına oturma odasında olduğu gibi parıltılı bir avize eşlik ediyor.

​Siyah mutfak

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Mutfak
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Ahşapla birlikte siyah beyazın da yoğun olarak kullanıldığı dekorasyon mutfakta da devam ediyor. Ahşap mutfak dolapları ve tezgah tamamen siyahlara bürünmüş. Yemek masası ise yemek odasındaki takımla benzer. Klasik desenli yer döşemesi şıklığı arttıran öğelerden.

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​Çalışma odası

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Çalışma Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Dışarıdan küçük gibi görünse de epey geniş olan evde çalışma odası da bulunuyor. Ahşap malzemeden büyük çalışma masası bir duvarı boydan boya kaplıyor. Bilgisayar koltuğu ise şık siyah deriden. Çalışma odasında misafir kabul etmek için bir kanepe köşesi yapılmış. Bu mobilyalar da salondaki takımla uyumlu.

​Ebeveyn yatak odası

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Yatak Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Oldukça lüks görünümlü ebeveyn yatak odası salon kadar gösterişli. Koyu turkuaz rengi kadife kumaşları gümüş rengi oymalı kenarlıklar tamamlıyor. Yatağın iki tarafında bulunan altın parıltılı ışıklar ise abartılı olmakla birlikte şıklığı arttırmış.

​Giysi dolabı

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Yatak Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Ebeveyn yatak odasının diğer tarafını gördüğümüz fotoğrafta devasa bir giysi dolabı bulunuyor. Kırık beyaz ahşap yapılma dolabın orta kısmında büyük bir ayna ile şifonyer konulmuş.

​Sevimli çocuk odası

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Çocuk Odası
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Evin tamamına hakim olan lüks ve gösteriş çocuk odasında da etkisini gösteriyor. Baştan sona uçucu pembelere bürünmüş çocuk odası masal kitaplarındaki evler gibi. Sevimli oyuncaklarla birlikte kalp desenli aksesuarlar dikkat çekici.

​Saraylara layık banyo

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Banyo
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Evde bulunan birkaç banyodan biri olan ebeveyn banyosu diğer odalarla yarışır güzellikte tasarlanmış. Evin tamamına hakim olan şıklık derken tabii ki banyoyu da dahil etmiştik. Bu banyoyu ilginç kılan özellik lüks döşenmesi kadar içinde perdelerle avize bulunması. Pusula şeklindeki yer zemini bir o kadar estetik.

​Görkemli siyah

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Banyo
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Neredeyse tüm odaları klasik tarzda dekore edilmiş evde banyo da stilin başarılı örneklerinden birini teşkil ediyor. Büyük oranda siyah beyaz kullanılan dekorasyon banyoda da devam etmiş. Kapısı, yer zemini ve de dolapları da siyah olan banyo görenleri hayran bırakacak cinsten.

​Sokaktan görünüm

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Klasik Evler
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Bu açıdan bakıldığında büyük çatısı ve koyu renkli kiremitleriyle ilgi çekici haline gelen ev en az için kadar güzel tasarlanmış. Ön bahçesinde kırmızı tuğladan duvar örülmüş ev rüyalarımıza girecek denli eşsiz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Büyüleyici kış bahçesiyle şahane bir villa’ başlığına göz atabilirsiniz.

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