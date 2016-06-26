Kimsede olmayan bir mutfak için 12 parlak fikir

Bugünkü yazımızda her biri yaratıcı ve özgün 12 farklı mutfak dekorasyonunu inceleyerek yenilikçi fikirlerin uygulandığı tasarımlara ayrıntılı olarak göz attık. Derlediğimiz örnekleri beğeneceğinizi umuyoruz.
Mutfak dekorasyonu oluştururken tıp evin diğer odaları gibi burası için de tema belirleyebilirsiniz. Örneğin bahar dekorasyonu yapmak istiyorsanız çiçekli ve iç açıcı renkler kullanabilirsiniz. Resimdeki örnekte ise son yıllarda daha da trend olan vintage tarzı tercih edilmiş. Oldukça güzel.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak gerçekten de kimsede olmayan bir mutfak dekoru. Yuvarlak şekilli ve ilginç renkleri olan duvar rafı epey yaratıcı bir çalışma. Ek olarak oval bir formu olan lavabo dizaynı da dolapla uyumlu. Alışılmışın dışında bir örnek olan bu mutfak kesinlikle başarılı ve özgün.
Genellikle açık tonlarda mutfak dolapları görmeye alışkınız. Ancak siyah mutfak dolapları da gayet şık gözüküyor. Bununla birlikte tek dikkat çekici olan dolaplar değil. Turkuaz duvar rengi de bir o kadar şaşırtıcı. İddialı renkler sevenler için riskli tonların bir araya getirildiği dekorasyon başarılı sonuç vermiş.
Mutfak fayansları genellikle beyaz renkte olup pek fazla desenli olmaz. Oysa resimde görmüş olduğunuz ayçiçeği desenli seramikler hem cıvıl cıvıl bir dekor sağlıyor hem de mutfağı tekdüzelikten kurtarıyor.
Fotoğrafta bordo beyaz bir mutfak dekorasyonu gördüğümüz örnekte renkler çok iddialı olmasa da tasarım bazında kendine has bir stili var. U şeklindeki mutfağın ön dolap kapakları açık rafları koyu bordo iken kalan her yer bembeyaz. Dolapların tamamını bordo yapmak yerine iki renk kullanmak mutfağı sıradanlıktan çıkarırken hem de renk katıyor.
Sıradaki mutfak örneğimiz yine yaratıcı bir çalışma. Ham ahşap gibi görünse de ana malzeme farklı yerlerdeki rafları ve her biri değişik baskılı kapakları ile tamamen benzersiz. Ahşap dolap kullanımı ile orijinal işler yapılabileceğine dair anlamlı bir tasarım.
Tamamen kendine özgü bir mutfak hayal ediyorsanız mutfak dolapları dışında diğer mobilyaları da elden geçirebilirsiniz. Resimde görüldüğü üzere neon renkli sarılarla pembe renkli bir masa gayet neşeli ve eğlenceli bir atmosfer yaratmış.
Bu örneğimiz bir hayli farklı bir tasarım. Esasen pencere önünde küçük beyaz bir tezgah ile yine bu tezgaha bitişik yemek masası olarak özetleyebileceğimiz mutfakta herhangi bir dolap kullanılmamış gibi görünse de yan duvarda niş raflık bulunuyor. Mutfak dolaplarında farklı ve yenilikçi fikirler uygulamak isteyenler için ilham verici.
Bir hayli dar bir alanda yer alan mutfak çalışma odasıyla iç içe gibi. Küçük olması ve eğimli çatısından ötürü mevcut alan mümkün olduğunca verimli değerlendirilmiş. Bembeyaz rengiyle duvarların içinde kaybolan dolaplar mekanı olduğundan daha geniş göstermesi bakımında doğru dizayn edilmiş.
Eğer resimdeki gibi beyaz sade ve şık dolaplarınız varsa mutfağa yenilik katmak için duvarlarda desenli duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Duvar kağıtları son yıllarda tekrar trend oldu ancak hala mutfaklarda yeteri kadar değerlendirilmiyor. Oysa resimde de göreceğiniz üzere gayet etkili sonuç almak mümkün.
Eklektik stilde dizayn edilmiş mutfak dekorasyonunda malzeme kullanımı dikkat çekici. Ham ahşap dolaplarla birlikte damarlı ahşap parkeler uyumlu olduğu kadar doğal görünüyor. En ilgi çekici mobilya ise tekerlekli büyük masa. Böylece dilediğiniz gibi yerini değiştirebiliyorsunuz.
Rengarenk ince çizgiler halindeki ahşap tezgah oldukça eğlenceli görünüyor. Tezgahta kullanılan kırmızı iç duvarlarda da değerlendirilmiş. Yine tezgah renklerinden fıstık yeşili duvarda yer alıyor. Tüm bu baskın renklerine rağmen mutfak dolapları boyasız ahşaptan. İlginç bir tezatlık sağlanmış oluyor böylece.
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