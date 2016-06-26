Kimsede olmayan bir mutfak için 12 parlak fikir

Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak gerçekten de kimsede olmayan bir mutfak dekoru. Yuvarlak şekilli ve ilginç renkleri olan duvar rafı epey yaratıcı bir çalışma. Ek olarak oval bir formu olan lavabo dizaynı da dolapla uyumlu. Alışılmışın dışında bir örnek olan bu mutfak kesinlikle başarılı ve özgün.