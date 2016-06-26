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Kimsede olmayan bir mutfak için 12 parlak fikir

nihal e. nihal e.
Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey Eklektik Mutfak
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Bugünkü yazımızda her biri yaratıcı ve özgün 12 farklı mutfak dekorasyonunu inceleyerek yenilikçi fikirlerin uygulandığı tasarımlara ayrıntılı olarak göz attık. Derlediğimiz örnekleri beğeneceğinizi umuyoruz.

​Tema belirleyin

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfak dekorasyonu oluştururken tıp evin diğer odaları gibi burası için de tema belirleyebilirsiniz. Örneğin bahar dekorasyonu yapmak istiyorsanız çiçekli ve iç açıcı renkler kullanabilirsiniz. Resimdeki örnekte ise son yıllarda daha da trend olan vintage tarzı tercih edilmiş. Oldukça güzel.

​Orijinal tasarım

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey Eklektik Mutfak
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak gerçekten de kimsede olmayan bir mutfak dekoru. Yuvarlak şekilli ve ilginç renkleri olan duvar rafı epey yaratıcı bir çalışma. Ek olarak oval bir formu olan lavabo dizaynı da dolapla uyumlu. Alışılmışın dışında bir örnek olan bu mutfak kesinlikle başarılı ve özgün.

​Çarpıcı renkler

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Eklektik Mutfak Siyah
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Genellikle açık tonlarda mutfak dolapları görmeye alışkınız. Ancak siyah mutfak dolapları da gayet şık gözüküyor. Bununla birlikte tek dikkat çekici olan dolaplar değil. Turkuaz duvar rengi de bir o kadar şaşırtıcı. İddialı renkler sevenler için riskli tonların bir araya getirildiği dekorasyon başarılı sonuç vermiş.

​Desenli seramik

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Mutfak fayansları genellikle beyaz renkte olup pek fazla desenli olmaz. Oysa resimde görmüş olduğunuz ayçiçeği desenli seramikler hem cıvıl cıvıl bir dekor sağlıyor hem de mutfağı tekdüzelikten kurtarıyor.

Bordo beyaz uyumu

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta bordo beyaz bir mutfak dekorasyonu gördüğümüz örnekte renkler çok iddialı olmasa da tasarım bazında kendine has bir stili var. U şeklindeki mutfağın ön dolap kapakları açık rafları koyu bordo iken kalan her yer bembeyaz. Dolapların tamamını bordo yapmak yerine iki renk kullanmak mutfağı sıradanlıktan çıkarırken hem de renk katıyor.

​Ahşabın özgün kullanımı

Kitchenette homify Eklektik Mutfak
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

Sıradaki mutfak örneğimiz yine yaratıcı bir çalışma. Ham ahşap gibi görünse de ana malzeme farklı yerlerdeki rafları ve her biri değişik baskılı kapakları ile tamamen benzersiz. Ahşap dolap kullanımı ile orijinal işler yapılabileceğine dair anlamlı bir tasarım.

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​Neşeli yemek takımı

Kitchen, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors Eklektik Mutfak
Crow&#39;s Nest Interiors

Kitchen, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

Tamamen kendine özgü bir mutfak hayal ediyorsanız mutfak dolapları dışında diğer mobilyaları da elden geçirebilirsiniz. Resimde görüldüğü üzere neon renkli sarılarla pembe renkli bir masa gayet neşeli ve eğlenceli bir atmosfer yaratmış.

​Niş raflık

Altbau Sanierung, Design Design Eklektik Mutfak
Design

Design
Design
Design

Bu örneğimiz bir hayli farklı bir tasarım. Esasen pencere önünde küçük beyaz bir tezgah ile yine bu tezgaha bitişik yemek masası olarak özetleyebileceğimiz mutfakta herhangi bir dolap kullanılmamış gibi görünse de yan duvarda niş raflık bulunuyor. Mutfak dolaplarında farklı ve yenilikçi fikirler uygulamak isteyenler için ilham verici.

​Küçük alanlar için akıllı çözüm

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst Eklektik Mutfak
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

Bir hayli dar bir alanda yer alan mutfak çalışma odasıyla iç içe gibi. Küçük olması ve eğimli çatısından ötürü mevcut alan mümkün olduğunca verimli değerlendirilmiş. Bembeyaz rengiyle duvarların içinde kaybolan dolaplar mekanı olduğundan daha geniş göstermesi bakımında doğru dizayn edilmiş.

​Duvar kağıdı

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eğer resimdeki gibi beyaz sade ve şık dolaplarınız varsa mutfağa yenilik katmak için duvarlarda desenli duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Duvar kağıtları son yıllarda tekrar trend oldu ancak hala mutfaklarda yeteri kadar değerlendirilmiyor. Oysa resimde de göreceğiniz üzere gayet etkili sonuç almak mümkün.

​Tekerlekli masa

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Eklektik Mutfak
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Eklektik stilde dizayn edilmiş mutfak dekorasyonunda malzeme kullanımı dikkat çekici. Ham ahşap dolaplarla birlikte damarlı ahşap parkeler uyumlu olduğu kadar doğal görünüyor. En ilgi çekici mobilya ise tekerlekli büyük masa. Böylece dilediğiniz gibi yerini değiştirebiliyorsunuz.

​Renkli tezgah

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Rengarenk ince çizgiler halindeki ahşap tezgah oldukça eğlenceli görünüyor. Tezgahta kullanılan kırmızı iç duvarlarda da değerlendirilmiş. Yine tezgah renklerinden fıstık yeşili duvarda yer alıyor. Tüm bu baskın renklerine rağmen mutfak dolapları boyasız ahşaptan. İlginç bir tezatlık sağlanmış oluyor böylece.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Fantastik ve çağdaş stilleri ile 16 şahane merdiven’ başlığına göz atabilirsiniz.

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