Yaz mevsimini güzel geçirmek için 12 parlak fikir

Yaz mevsimi sıcak olduğu için kullanılan giysilerin kalınlığı da incelir. Dolayısıyla kıyafetlerimiz giderek daha az yer kaplar. Resimdeki gibi duvara monte edilen bilen açık raflı bir giysi dolabı oyalanmadan evden çıkmak için gayet pratiktir.

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