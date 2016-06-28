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Yaz mevsimini güzel geçirmek için 12 parlak fikir

nihal e. nihal e.
Weishäupl, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal BahçeMobilyalar
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Havaların ısınması ile birlikte başta bahçe, teras gibi bölümler olmak üzere daha fazla açık alanda vakit geçiririz. Hal böyleyken hem iç hem dış mekanda keyifli ve konforlu vakit geçirmek elzem hale gelir. Bugünkü yazımızda daha güzel ve kaliteli zaman geçirmeniz için birkaç basit öneri topladık. Beğeneceğinizi umuyoruz. 

​Ateş çukuru

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Ateş çukurları yarattıkları etkileyici atmosferle bahçe veranda gibi açık alanlar için popüler dekorlardan birisidir. Bu resimde gördüğünüz üzere ateş çukurunu çevreleyen oturma grupları ile sosyal etkileşim için güzel bir alan meydana getirirler. Özellikle akşam saatleri havanın kararmasıyla daha da ön plana çıkan ateş güzel sohbetler için romantik bir hava yaratır.

​Şezlong

Weishäupl, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal BahçeMobilyalar
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

Yaz mevsimiyle birlikte soluğu aldığımız açık alanlar kimi zaman bahçe kimi zaman resimde olduğu gibi bir göl kenarı olabilir. Özellikle öğleden sonları bir kitap bir kahve  ve serinliğe bağlı olarak hafif bir battaniye alarak güneşin tadını mükemmel bir şekilde çıkarabilirsiniz. Tek eksiğiniz ayaklarınızı uzatacağınız bir nesne. O da tahmin edebileceğiniz gibi ya şezlong ya da minder olmalı.

​Salıncak

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores Tropikal Bahçe
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

Yaz mevsiminde olmamızdan ötürü eğer evde vakit geçiriyorsak genellikle bahçede veya terasta oluruz. Bahçe mobilyalarından salıncaklı sandalyeler hiçbir zaman modası geçmeyen eşyalardandır. Özellikle resimdeki gibi hasırdan yapılma hafiflik hissi veren bir salıncak çok eğlenceli olabilir.

​Güneşten faydalanmak

Ensuite bathroom lit by skylight Neil Dusheiko Architects Modern Banyo
Neil Dusheiko Architects

Ensuite bathroom lit by skylight

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

Eğer sıcak iklimli bir tatil beldesinde oturuyorsanız resimdeki doğal gün ışığından yararlanmayı düşünebilirsiniz. Çoğu tuvaletin genellikle penceresi olmaz, haliyle sürekli elektrik harcamak zorunda kalırız. Oysa pencereyi tavana taşımak hem zekice hem de pratik. Üstelik enerji tasarrufu için de ideal.

​Barbekü zamanı

wooden louvres and fire magic bbq wood-fired oven Modern Bahçe
wood-fired oven

wooden louvres and fire magic bbq

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Barbekü gibi açık alanda yemek hazırlama aktiviteleri aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek için doğal toplanma noktalarıdır. Resimde modern bir barbekü birimi ile lavabo ve tezgah beraber tasarlanmış. Modern barbeküye taş ve ahşap yüzeyler eşlik etmiş. Böylece teras yemek davetleri için son derece ideal ve işlevsel hale geliyor.

​Eşyaların yerini değiştir

KANDILLI homify Eklektik Çalışma Odası
homify

KANDILLI

homify
homify
homify

 Havaların ısınması ile birlikte ev içi aydınlatmada doğal gün ışığı kullanarak tasarruf yapma imkanımız olur. Yapay ışığa nazaran çok daha aydınlık ve havadar bir etki sağlayan doğal ışık özellikle çok vakit geçirilen çalışma odaları için faydalıdır. Resimde gördüğünüz gibi çalışma masanızı pencere önüne dayayarak hem iç açıcı bir manzaraya bakar hem aydınlık bir ortamda çalışabilirsiniz.

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​Çardak

Weekend Home, Ashleys Ashleys Bungalov
Ashleys

Ashleys
Ashleys
Ashleys

Bahçe mobilyalarından söz etmiştik. Ancak verandanız yoksa güneşin yakıcı etkisi altında uzun süre oturamazsınız. Biraz gölgelik için ağaçlar ideal olmakla birlikte her bahçede ağaç olmasını beklemek pek gerçekçi bir düşünce değil. Eğer geniş bir bahçeniz varsa ve gölgede oturmak istiyorsanız çardaklar sizin için güzel bir çözümdür.

​Bitki dekoru

Vila Nova Conceição - Marí Aní Oglouyan, Wall Plant Wall Plant Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Wall Plant

Wall Plant
Wall Plant
Wall Plant

Fotoğrafta görmüş olduğumuz teras oldukça modern bir şekilde dekore edilmiş. Sıcak bir ortam yaratmak için kullanılan ahşap malzeme ile çağdaş modern objeler dikkat çekici. Bu terasın asıl ilginç özelliği ise bir duvarının yeşilliklerle kaplı olması. Bitkilerin dekoratif amaçlı kullanılmasına dair başarılı bir sonuç.

​Balkonu dekore etmek

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Eğer bahçeniz yoksa imdadınıza balkon koşar. Özellikle resimdeki geniş bir balkonunuz varsa tıpkı bir salon gibi döşeyebilirsiniz.

​Yaz aksesuarları

Casa Siete, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Tropikal Yatak Odası
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Her ne kadar yaz mevsiminde daha çok açık alanlarda vakit geçirsek de eninde sonunda uyumamız gerekir. Peki sıcak havaya uygun olarak yatak odamızı dekore edebilir miyiz? Neden olmasın? Tavan vantilatörü, sayvanlı yatak gibi eşyalarla bunaltıcı sıcaklarda rahat bir uyku çekmek pekala mümkün.

​Pratik eşya seçimi

Room for a dream, Loop Landscape & Architecture Design Loop Landscape & Architecture Design İskandinav Yatak Odası
Loop Landscape &amp; Architecture Design

Loop Landscape & Architecture Design
Loop Landscape &amp; Architecture Design
Loop Landscape & Architecture Design

Yaz mevsimi sıcak olduğu için kullanılan giysilerin kalınlığı da incelir. Dolayısıyla kıyafetlerimiz giderek daha az yer kaplar. Resimdeki gibi duvara monte edilen bilen açık raflı bir giysi dolabı oyalanmadan evden çıkmak için gayet pratiktir.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern bir ev dekorasyonu için 10 parlak fikir’ başlığına göz atabilirsiniz.

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