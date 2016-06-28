Yaz mevsimini güzel geçirmek için 12 parlak fikir

Havaların ısınması ile birlikte başta bahçe, teras gibi bölümler olmak üzere daha fazla açık alanda vakit geçiririz. Hal böyleyken hem iç hem dış mekanda keyifli ve konforlu vakit geçirmek elzem hale gelir. Bugünkü yazımızda daha güzel ve kaliteli zaman geçirmeniz için birkaç basit öneri topladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.
Ateş çukurları yarattıkları etkileyici atmosferle bahçe veranda gibi açık alanlar için popüler dekorlardan birisidir. Bu resimde gördüğünüz üzere ateş çukurunu çevreleyen oturma grupları ile sosyal etkileşim için güzel bir alan meydana getirirler. Özellikle akşam saatleri havanın kararmasıyla daha da ön plana çıkan ateş güzel sohbetler için romantik bir hava yaratır.
Yaz mevsimiyle birlikte soluğu aldığımız açık alanlar kimi zaman bahçe kimi zaman resimde olduğu gibi bir göl kenarı olabilir. Özellikle öğleden sonları bir kitap bir kahve ve serinliğe bağlı olarak hafif bir battaniye alarak güneşin tadını mükemmel bir şekilde çıkarabilirsiniz. Tek eksiğiniz ayaklarınızı uzatacağınız bir nesne. O da tahmin edebileceğiniz gibi ya şezlong ya da minder olmalı.
Yaz mevsiminde olmamızdan ötürü eğer evde vakit geçiriyorsak genellikle bahçede veya terasta oluruz. Bahçe mobilyalarından salıncaklı sandalyeler hiçbir zaman modası geçmeyen eşyalardandır. Özellikle resimdeki gibi hasırdan yapılma hafiflik hissi veren bir salıncak çok eğlenceli olabilir.
Eğer sıcak iklimli bir tatil beldesinde oturuyorsanız resimdeki doğal gün ışığından yararlanmayı düşünebilirsiniz. Çoğu tuvaletin genellikle penceresi olmaz, haliyle sürekli elektrik harcamak zorunda kalırız. Oysa pencereyi tavana taşımak hem zekice hem de pratik. Üstelik enerji tasarrufu için de ideal.
Barbekü gibi açık alanda yemek hazırlama aktiviteleri aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek için doğal toplanma noktalarıdır. Resimde modern bir barbekü birimi ile lavabo ve tezgah beraber tasarlanmış. Modern barbeküye taş ve ahşap yüzeyler eşlik etmiş. Böylece teras yemek davetleri için son derece ideal ve işlevsel hale geliyor.
Havaların ısınması ile birlikte ev içi aydınlatmada doğal gün ışığı kullanarak tasarruf yapma imkanımız olur. Yapay ışığa nazaran çok daha aydınlık ve havadar bir etki sağlayan doğal ışık özellikle çok vakit geçirilen çalışma odaları için faydalıdır. Resimde gördüğünüz gibi çalışma masanızı pencere önüne dayayarak hem iç açıcı bir manzaraya bakar hem aydınlık bir ortamda çalışabilirsiniz.
Bahçe mobilyalarından söz etmiştik. Ancak verandanız yoksa güneşin yakıcı etkisi altında uzun süre oturamazsınız. Biraz gölgelik için ağaçlar ideal olmakla birlikte her bahçede ağaç olmasını beklemek pek gerçekçi bir düşünce değil. Eğer geniş bir bahçeniz varsa ve gölgede oturmak istiyorsanız çardaklar sizin için güzel bir çözümdür.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz teras oldukça modern bir şekilde dekore edilmiş. Sıcak bir ortam yaratmak için kullanılan ahşap malzeme ile çağdaş modern objeler dikkat çekici. Bu terasın asıl ilginç özelliği ise bir duvarının yeşilliklerle kaplı olması. Bitkilerin dekoratif amaçlı kullanılmasına dair başarılı bir sonuç.
Eğer bahçeniz yoksa imdadınıza balkon koşar. Özellikle resimdeki geniş bir balkonunuz varsa tıpkı bir salon gibi döşeyebilirsiniz.
Her ne kadar yaz mevsiminde daha çok açık alanlarda vakit geçirsek de eninde sonunda uyumamız gerekir. Peki sıcak havaya uygun olarak yatak odamızı dekore edebilir miyiz? Neden olmasın? Tavan vantilatörü, sayvanlı yatak gibi eşyalarla bunaltıcı sıcaklarda rahat bir uyku çekmek pekala mümkün.
Yaz mevsimi sıcak olduğu için kullanılan giysilerin kalınlığı da incelir. Dolayısıyla kıyafetlerimiz giderek daha az yer kaplar. Resimdeki gibi duvara monte edilen bilen açık raflı bir giysi dolabı oyalanmadan evden çıkmak için gayet pratiktir.
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