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​Evinizi güzelleştiren 13 dış cephe rengi

nihal e. nihal e.
Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Modern Evler
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Bir evin ya da apartmanın dış görünüşünü ve tarzını belirleyen birkaç faktör var; mimari form, yükseklik ve genişlik, dış cephe renkleri… Dış cephe rengi, evinizin tüm karakterini değiştirebilecek kadar kuvvetli bir tasarım unsuru olabilir. Evinizin dış cephe rengini kişisel tarzınızı temsil eden veya evinizin mimari tarzına ve çevreye uyan bir renk seçerek ona benzersiz ve güzel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Profesyonel boyacılar tarafından yapıldığında, dış cephe boyası bir evin mimari detaylarını vurgulamanın ve ona daha fazla görsel çekicilik katmanın harika bir yoludur.

Yenilik zamanı

Müstakil Ev, Dündar Design - Mimari Görselleştirme Dündar Design - Mimari Görselleştirme Modern Evler
Dündar Design – Mimari Görselleştirme

Müstakil Ev

Dündar Design - Mimari Görselleştirme
Dündar Design – Mimari Görselleştirme
Dündar Design - Mimari Görselleştirme

Ayrıca dış cephe boyası diğer ev geliştirme projelerine kıyasla, nispeten ucuz ve zahmetsizdir. Evinizin dış görünüşünü yenileme zamanı geldiğinde, yeni dış cephe boya renkleri ile harikalar yaratmak mümkün.

Dış cephe boyası renkleri

ARSUZ VİLLA , CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK Modern Evler
CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK

ARSUZ VİLLA

CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK
CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK
CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK

Bina sayısı arttıkça dış cephe tasarımları da çeşitlendi. Özellikle dış cephe için kullanacağınız renk skalası ile evinizi güzelleştirmek mümkün. Şimdi sırasıyla örneklerimize bakalım.

1- ​Toprak rengi ve çiçek bahçesi

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Evler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Ön kısmında rengarenk küçük bir çiçek bahçesi bulunan binanın sade ve zarif bir havası var. Çevreyle uyumlu olmak açısında toprak rengine boyanan binada farklı tonlar bir arada kullanılarak natürellik ile birlikte dinamizm sağlanmış.

2- ​Eve karakter katan gece mavisi

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Minimalist Evler
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

Açık dış cephe boyası renkleri zarif ve modern bir etki sağlarken canlı renkler sıra dışı bir görünüm oluşturarak monotonluğu kırmaya yardımcı olur. Beyaz ve mavi kullanımıyla iç içe geçmiş şekilleri andıran dış cephe tasarımı aynı zamanda rafine bir kontrast meydana getirmiş.

​3- Bahar rengi

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler Pembe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Meksikalı mimarlar tarafından inşa edilen bu evin pembeye boyanan dış cephesi her ne kadar renk skalası içinde riskli gibi görünse de evi eşsiz hale getirdiği kesin. Meksika gibi sıcak iklimi olan bir ülkede yaşıyorsanız eğer tıpkı resimdeki gibi yemyeşil enfes bir bahçe ile dış cephenizi güzelleştirebilirsiniz.

4- ​Modern gri

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing Minimalist Evler
arQing

arQing
arQing
arQing

Nötr renk skalası içinde yer alan gri ilk anda sönük gibi gelse de abartıdan hoşlanmayan ve risk almak istemeyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği bir renk. Her ne kadar dış cephe boya renkleri arasında iddiasız bir renk olsa koyu renkli daire kapısı ve daha gerilerde görünen açık gri duvarlar ile rutin görünüm bir parça kırılmış. Spot ışıkla aydınlatılan yeşil bitkiler ise gayet dekoratif bir etki sağlamış.

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5- ​Baskın renkler

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Modern Evler
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Eğer evin ön cephesi için enerji dolu bir dokunuş arzuluyorsanız canlı bir renk uygulamak akıllıca bir fikir olabilir. Bu tip baskın bir rengi dış cephede kullanılırken denge sağlamak için diğer nötr renklerle birlikte kombinlemelisiniz. Örneğin bu tasarımda koyu bordo ham ahşap malzeme ile birlikte değerlendirilerek uyum yakalanmış.

6- ​Siyah ve beyaz

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Evler Ahşap Beyaz
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Resimde görmüş olduğunuz zarif, basit ve zamansız tasarım klasik dış cephe renkleri uygulamalarından biridir. Rafine bir kontrast meydana getirir ve modern tarzı temsil eden tasarımlar için idealdir. Aynı zamanda yükseklik ve detayları da vurgulamak için siyah beyaz doğru bir tercihtir.

7- ​Sarı

FACHADAS, AH Arquitectos Hernandez AH Arquitectos Hernandez Eklektik Evler
AH Arquitectos Hernandez

AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez

Eğer rutin bir görünümü kırmak ve de doğal, nötr bir dış cephe istiyorsanız canlı renkler kullanmakla birlikte doğru tonu bulmalısınız. Bu örnekte kendine has mimarisiyle tasarlanan geleneksel ev için kullanılan sarı canlı bir renk olmakla birlikte çevreyle uyumlu görünüyor.

8- ​Farklı tonlar bir arada

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eğer düz bir şekilde ilerlemeyen ve farklı formlardaki çeşitli çıkıntılarla inşa edilmiş bir eviniz varsa değişik renk tonları uygulayarak her bir öğeyi vurgulayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta keskin renkler kullanmamaktır. Çünkü baskın renklerin bir arada kullanımı kaotik bir görünüm oluşturabilir.

9- ​Sade bir ton

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Dış cephe tasarımında renk kullanılırken diğer unsurlar da göz önüne alınır. Örneğin bu resimde canlı rengiyle dikkat çeken bir dış kapı bulunuyor. Bu sebeple duvarlarda yumuşak bir ton tercih edilmiş.

10- ​Küçük evlerin için ideal renk

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office Minimalist Pencere & Kapılar
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

Eviniz küçük ya da minimalist tarzda inşa edilmişse beyaz en iyi renk seçimidir. Bu sayede eviniz daha büyükmüş gibi algılanır. Hem de tüm detaylar net bir şekilde ortaya çıkar.

11- ​Yeşil ahşap

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Modern Evler
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Ahşap ile taş malzemenin bir arada kullanıldığı dış cephe çalışmasında ahşap kısımlar beyaz rengi ile çerçevelenerek koyu yeşile boyanmış. Oldukça baskın bir renk olduğu için alt kısımlar doğal taş renginde bırakılması doğru bir tercih.

12- ​Doğal taş

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Dış cephe tasarımı olarak doğal taşlar tercih edilen bir diğer örnekte uzun ve ince pencerelerin pervazlarında bordo kullanılmış. Baskın renkleri binanın tamamında değil de belli kısımlarda kullanmak daha iyi bir sonuç verir diyebiliriz.

​13- Simsiyah

Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH Minimalist Evler
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

Tamamen beyaza boyanan evler olduğu gibi siyahlara bürünmüş konutlar da var. Üstelik bu örnekte olduğu gibi ahşap malzeme de dahil.

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Farklı örnekler

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Klasik Evler
vanetta mutfak Çankaya

VİLLA CEPHE ÇALIŞMASI

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

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