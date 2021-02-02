​Evinizi güzelleştiren 13 dış cephe rengi

Bir evin ya da apartmanın dış görünüşünü ve tarzını belirleyen birkaç faktör var; mimari form, yükseklik ve genişlik, dış cephe renkleri… Dış cephe rengi, evinizin tüm karakterini değiştirebilecek kadar kuvvetli bir tasarım unsuru olabilir. Evinizin dış cephe rengini kişisel tarzınızı temsil eden veya evinizin mimari tarzına ve çevreye uyan bir renk seçerek ona benzersiz ve güzel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Profesyonel boyacılar tarafından yapıldığında, dış cephe boyası bir evin mimari detaylarını vurgulamanın ve ona daha fazla görsel çekicilik katmanın harika bir yoludur.
Ayrıca dış cephe boyası diğer ev geliştirme projelerine kıyasla, nispeten ucuz ve zahmetsizdir. Evinizin dış görünüşünü yenileme zamanı geldiğinde, yeni dış cephe boya renkleri ile harikalar yaratmak mümkün.
Bina sayısı arttıkça dış cephe tasarımları da çeşitlendi. Özellikle dış cephe için kullanacağınız renk skalası ile evinizi güzelleştirmek mümkün. Şimdi sırasıyla örneklerimize bakalım.
Ön kısmında rengarenk küçük bir çiçek bahçesi bulunan binanın sade ve zarif bir havası var. Çevreyle uyumlu olmak açısında toprak rengine boyanan binada farklı tonlar bir arada kullanılarak natürellik ile birlikte dinamizm sağlanmış.
Açık dış cephe boyası renkleri zarif ve modern bir etki sağlarken canlı renkler sıra dışı bir görünüm oluşturarak monotonluğu kırmaya yardımcı olur. Beyaz ve mavi kullanımıyla iç içe geçmiş şekilleri andıran dış cephe tasarımı aynı zamanda rafine bir kontrast meydana getirmiş.
Meksikalı mimarlar tarafından inşa edilen bu evin pembeye boyanan dış cephesi her ne kadar renk skalası içinde riskli gibi görünse de evi eşsiz hale getirdiği kesin. Meksika gibi sıcak iklimi olan bir ülkede yaşıyorsanız eğer tıpkı resimdeki gibi yemyeşil enfes bir bahçe ile dış cephenizi güzelleştirebilirsiniz.
Nötr renk skalası içinde yer alan gri ilk anda sönük gibi gelse de abartıdan hoşlanmayan ve risk almak istemeyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği bir renk. Her ne kadar dış cephe boya renkleri arasında iddiasız bir renk olsa koyu renkli daire kapısı ve daha gerilerde görünen açık gri duvarlar ile rutin görünüm bir parça kırılmış. Spot ışıkla aydınlatılan yeşil bitkiler ise gayet dekoratif bir etki sağlamış.
Eğer evin ön cephesi için enerji dolu bir dokunuş arzuluyorsanız canlı bir renk uygulamak akıllıca bir fikir olabilir. Bu tip baskın bir rengi dış cephede kullanılırken denge sağlamak için diğer nötr renklerle birlikte kombinlemelisiniz. Örneğin bu tasarımda koyu bordo ham ahşap malzeme ile birlikte değerlendirilerek uyum yakalanmış.
Resimde görmüş olduğunuz zarif, basit ve zamansız tasarım klasik dış cephe renkleri uygulamalarından biridir. Rafine bir kontrast meydana getirir ve modern tarzı temsil eden tasarımlar için idealdir. Aynı zamanda yükseklik ve detayları da vurgulamak için siyah beyaz doğru bir tercihtir.
Eğer rutin bir görünümü kırmak ve de doğal, nötr bir dış cephe istiyorsanız canlı renkler kullanmakla birlikte doğru tonu bulmalısınız. Bu örnekte kendine has mimarisiyle tasarlanan geleneksel ev için kullanılan sarı canlı bir renk olmakla birlikte çevreyle uyumlu görünüyor.
Eğer düz bir şekilde ilerlemeyen ve farklı formlardaki çeşitli çıkıntılarla inşa edilmiş bir eviniz varsa değişik renk tonları uygulayarak her bir öğeyi vurgulayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta keskin renkler kullanmamaktır. Çünkü baskın renklerin bir arada kullanımı kaotik bir görünüm oluşturabilir.
Dış cephe tasarımında renk kullanılırken diğer unsurlar da göz önüne alınır. Örneğin bu resimde canlı rengiyle dikkat çeken bir dış kapı bulunuyor. Bu sebeple duvarlarda yumuşak bir ton tercih edilmiş.
Eviniz küçük ya da minimalist tarzda inşa edilmişse beyaz en iyi renk seçimidir. Bu sayede eviniz daha büyükmüş gibi algılanır. Hem de tüm detaylar net bir şekilde ortaya çıkar.
Ahşap ile taş malzemenin bir arada kullanıldığı dış cephe çalışmasında ahşap kısımlar beyaz rengi ile çerçevelenerek koyu yeşile boyanmış. Oldukça baskın bir renk olduğu için alt kısımlar doğal taş renginde bırakılması doğru bir tercih.
Dış cephe tasarımı olarak doğal taşlar tercih edilen bir diğer örnekte uzun ve ince pencerelerin pervazlarında bordo kullanılmış. Baskın renkleri binanın tamamında değil de belli kısımlarda kullanmak daha iyi bir sonuç verir diyebiliriz.
Tamamen beyaza boyanan evler olduğu gibi siyahlara bürünmüş konutlar da var. Üstelik bu örnekte olduğu gibi ahşap malzeme de dahil.
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