8 adımda doğru barbekü nasıl tasarlanır?

Son olarak, barbeküler kapalı alanda ya da açık alanlarda; bahçe,teras ya da balkonlarda dizayn edilebilir. Mevsimsel şartlara göre kapalı ve açık alanlar oluşturulabilir, bunun için kış bahçeleri de uygundur. Genel olarak çevresel şartlara uygun, iç mekanda hazırlama ve yeme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir planlama ile dizayn edilmelidir.

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