8 adımda doğru barbekü nasıl tasarlanır?

Sıcak yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde tatil yapmak, dinlenmek ve yemek davetleri vermek aranılan aktiviteler arasında yer alır. Yemek davetleri için birçok insanın alternatifi barbeküdür. Keyifli yaz akşamların , barbekü keyfi ile sevdiklerinizle geçirmek isteyebilirsiniz. Tatile girmiş olanlar için barbekü ve mangal olmazsa olmazlarından olabilir. Barbekü modelleri kullanılacak alan, çevresel şartlar ve stillere göre farklılık gösteriyor. homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde tasarım örneklerini sizlerle paylaştık. Bu yazımızda doğru barbekü tasarımını 8 adımda topladık, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Doğru tasarım seçimi, uygulanan alana göre tasarlanır, istenen stile uygun model tercih edilir. Açık alan ya da kapalı alan, büyük ve geniş alan, ya da küçük alanlar için ayrı tasarım söz konusudur. Örnek görselde, avluya açılan bir teras alanı görüyoruz. Avluya açılan teras alanı ile uyum ve ahenk yakalayan bir dekorasyon, ve buna uyumlu bir yemek alanı sağlanıyor.
Eğer bahçe içinde barbekü alanı dizayn edeceksiniz, öncelikle barbekü yerini tespit etmeniz gerekir. Yeri tespit edilen barbekü alanı için, yapılacak ikinci şey toprağın incelenmesi olabilir. O alanda çalışmanıza izin verecek bir zeminin hazırlanması, toprağın jeolojik ve fiziksel özelleri göz önüne alınabilir.
Dikkate alınması gereken bir başka önemli şey, zemin. Ne tür bir zeminde uygulama yapılacağına dair veriler toplanır. Toprak zemin, beton zemin, taş kaplama, ahşap zemin, fayans ya da çimentodan bir zemin oluşturulabilir. Kullanılacak malzemenin tasarım ile doğrudan ilişkisi vardır.
Barbekü alanı için hem oturma hem de hazırlama ihtiyacı karşılayacak bir alan tasarlamak istiyorsanız, uygulanacak sistemle ilgili yapı malzemesine karar verilmelidir. Ahşap, beton, çelik gibi alternatif materyalleri değerlendirebilir, yapı ile ilgili inşaat düzenlemeleri, izinler, deprem bölgesi olup olmadığı gibi detaylar incelenmelidir.
Barbekü alanının tasarımı ve yapısı ile ilgili kararlarınızı verdiniz. Uygulanacak zeminle ilgili detaylar da çözüldü. Bu aşamada çatı faktörü açık veya kapalı alanlar için farklı değerlendirilir. Çatı örtüsü tamamiyle pişirme, hazırlama ve yeme alanını kapsayacak şekilde tasarlanırsa daha konforlu olur. Pergola modelleri de ayrıca bu iş için iyi birer alternatif olarak değerlendirilebilir.
Malzemeler tabii ki bütçe ile ilgilidir. Ayrılan bütçeye en uygun ve sağlam malzeme seçilir, tüm ihtiyaçları karşılayacak bir dizayn yapılır. Ahşap, beton, tuğla duvar ya da çelik gibi malzemeler değerlendirilebilir.
Mevsimsel şartlara göre açık alan ya da kapalı alanda barbekü tasarlanır. İhtiyaca göre pencere ve kapı modelleri tasarlanabilir. Mümkün olduğunca doğal ışığın girmesine özen gösterilir, dolayısıyla cam pencereler ve kapılar da bu iş için idealdir.
Son olarak, barbeküler kapalı alanda ya da açık alanlarda; bahçe,teras ya da balkonlarda dizayn edilebilir. Mevsimsel şartlara göre kapalı ve açık alanlar oluşturulabilir, bunun için kış bahçeleri de uygundur. Genel olarak çevresel şartlara uygun, iç mekanda hazırlama ve yeme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir planlama ile dizayn edilmelidir.
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