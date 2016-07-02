Türkiye'den 8 görkemli villa

Beyazlara bürünen cephesi ve yalın çizgisi ile göze hitap eden bir proje. Görkemli ve akılda kalıcı bir cephe dizayn etmek için her zaman renkli ve öne çıkan renkler kullanılmak zorunda değil. Beyazın zarafeti, modern stil bir cephe dizaynı ile buluştuğunda görkemli bir cephe modeli ortaya çıkıyor. Tripleks daire cephesinde geniş cam pencereler, ahşap kirişler, cam ve metal korkuluklar kullanılmış. Beyazın cazibesinden vazgeçmeyenlere şahane bir örnek.