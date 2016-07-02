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Türkiye'den 8 görkemli villa

Meral Eser Meral Eser
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
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Kent yaşamı, büyük ve geniş bahçeli evlerde yaşamak için elverişli alanlar sunmuyor. Daha konforlu, doğa ile iç içe bahçeli evlerde yaşamak birçok insanın hayali. Şehir yaşamından sıkılanlar için birbirinden güzel Türkiye'den 7 görkemli villa projesi derledik. Klasik stilden vazgeçmeyenlere zarafetinin detaylarda saklı olduğu projelerden, modernist yaklaşımla dizayn edilmiş özgün çalışmalara kadar birçok projeyi bir araya getirdik. Farklı stil ve tarz zevkine uygun villa tipi konut projelerinden ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.

Kuğu zarafeti

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Beyazlara bürünen cephesi ve yalın çizgisi ile göze hitap eden bir proje. Görkemli ve akılda kalıcı bir cephe dizayn etmek için her zaman renkli ve öne çıkan renkler kullanılmak zorunda değil. Beyazın zarafeti, modern stil bir cephe dizaynı ile buluştuğunda görkemli bir cephe modeli ortaya çıkıyor. Tripleks daire cephesinde geniş cam pencereler, ahşap kirişler, cam ve metal korkuluklar kullanılmış. Beyazın cazibesinden vazgeçmeyenlere şahane bir örnek.

Kontrast değerler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İç ve dış mekanlarda kontrast değerleri dekor fikirlerinde değerlendirmek pratik bir fikirdir ve kontrast renkler daha dinamik bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzlarda birçok proje bulabilirsiniz.

Görkemli bir salon

Villa iç tasarımı-karşılama odası m. rezan özge özdemir Eklektik Oturma Odası
m. rezan özge özdemir

Villa iç tasarımı-karşılama odası

m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir

Klasik stilden vazgeçmeyenlere göz alıcı bir salon dekorasyonu örneği. Gerek yer döşemesi tasarımı ile, gerekse tavan dekoru ile zarafetin ince detaylarda saklı kaldığı bir örnek. Mobilya ürünleri tavan ve döşeme zemini ile uyumlu form, renk ve tasarım tercih edilmiş. Genel olarak renk, desen ve doku ahengi ön plana çıkıyor.

Saray gibi bir ev

Klasik villa projesi homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Avize modelinden dekoratif aynalar, ince detaylarla işlenmiş bir klasik stil mekan dekorasyonu. Görkemli ve asil. Saraylar gibi evlerde yaşamak isteyenleri duyar gibiyiz. Bu ev belki tam da sizin hayallerinizi süsleyen proje. Gerek renk ahengi, gerekse saraylılara layık bir karşılama ile konukları da büyüleyecek bir proje. Zarif çizgilerden hoşlananlar için nadide bir örnek.

Modern çizgiler

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Daha modern tasarımlarla ilgilenenler için iç açan bahçe manzarası ile şık bir proje daha. Cephe görünümü ile estetik değerlerin ön plana çıktığı çalışmada, beyaz renk ve ahşabın uyumunu görüyoruz. Şık bir aydınlatma ile daha da ön plana çıkan çalışmada, peyzaj mimarisine de özen gösterilmiş. Bahçe mobilyaları tercihi, modern stil dizayn ile uyum gösteriyor. Hayalinizdeki evlerden biri olabilir mi? 

Natürel dokularla gelen ferah atmosfer

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Doğal ahşap dokusuna giydirme cephe modellerinde sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle bahçeli ve nefis bir doğa manzarasına karşı ev tasarlamak isteyenler için doğal materyalleri kullanmak ayrıcalık. Natürel doku ve renklerin göze hitap etmesi, dingin ve yaşanılası bir atmosfer sunması oldukça kolay. Daha ferah ve dingin yaşam alanları dizayn etmek istiyorsanız doğal materyalleri ve natürel renkleri kullanabilirsiniz.

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Modern çizgiler

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Bir ailenin tüm ihtiyacını muntazam karşılayan bir ev nasıl olur derseniz, birçok kişi için bu ev şahane bir örnektir dersek abartmayız. Ahşap ve doğal taş dokularının bahçe duvarı ve dış cephe kaplamasında kullanımına rastlıyoruz. Nefis bir terası bulunan evin peyzaj mimarisi ise fark yaratan detaylarından.

Mermer zarafeti

HÜRREM VERA DUŞ Klasik Banyo
VERA DUŞ

HÜRREM

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Osmanlı saray hamamlarından alınan ilhamla tasarlanan muhteşem banyo dekorasyonu ile sonlandırıyoruz.  İstanbullu banyo firması Vera Duş imzası taşıyan banyo konsepti ismini Hürrem'den almış. Hayalleri süsleyen banyo modelinde, mermerin kullanımı ile zarif çizgiler ve ayrıcalık hissediliyor.

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