Türkiye'den 8 görkemli villa

Kent yaşamı, büyük ve geniş bahçeli evlerde yaşamak için elverişli alanlar sunmuyor. Daha konforlu, doğa ile iç içe bahçeli evlerde yaşamak birçok insanın hayali. Şehir yaşamından sıkılanlar için birbirinden güzel Türkiye'den 7 görkemli villa projesi derledik. Klasik stilden vazgeçmeyenlere zarafetinin detaylarda saklı olduğu projelerden, modernist yaklaşımla dizayn edilmiş özgün çalışmalara kadar birçok projeyi bir araya getirdik. Farklı stil ve tarz zevkine uygun villa tipi konut projelerinden ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Beyazlara bürünen cephesi ve yalın çizgisi ile göze hitap eden bir proje. Görkemli ve akılda kalıcı bir cephe dizayn etmek için her zaman renkli ve öne çıkan renkler kullanılmak zorunda değil. Beyazın zarafeti, modern stil bir cephe dizaynı ile buluştuğunda görkemli bir cephe modeli ortaya çıkıyor. Tripleks daire cephesinde geniş cam pencereler, ahşap kirişler, cam ve metal korkuluklar kullanılmış. Beyazın cazibesinden vazgeçmeyenlere şahane bir örnek.
İç ve dış mekanlarda kontrast değerleri dekor fikirlerinde değerlendirmek pratik bir fikirdir ve kontrast renkler daha dinamik bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen farklı stil ve tarzlarda birçok proje bulabilirsiniz.
Klasik stilden vazgeçmeyenlere göz alıcı bir salon dekorasyonu örneği. Gerek yer döşemesi tasarımı ile, gerekse tavan dekoru ile zarafetin ince detaylarda saklı kaldığı bir örnek. Mobilya ürünleri tavan ve döşeme zemini ile uyumlu form, renk ve tasarım tercih edilmiş. Genel olarak renk, desen ve doku ahengi ön plana çıkıyor.
Avize modelinden dekoratif aynalar, ince detaylarla işlenmiş bir klasik stil mekan dekorasyonu. Görkemli ve asil. Saraylar gibi evlerde yaşamak isteyenleri duyar gibiyiz. Bu ev belki tam da sizin hayallerinizi süsleyen proje. Gerek renk ahengi, gerekse saraylılara layık bir karşılama ile konukları da büyüleyecek bir proje. Zarif çizgilerden hoşlananlar için nadide bir örnek.
Daha modern tasarımlarla ilgilenenler için iç açan bahçe manzarası ile şık bir proje daha. Cephe görünümü ile estetik değerlerin ön plana çıktığı çalışmada, beyaz renk ve ahşabın uyumunu görüyoruz. Şık bir aydınlatma ile daha da ön plana çıkan çalışmada, peyzaj mimarisine de özen gösterilmiş. Bahçe mobilyaları tercihi, modern stil dizayn ile uyum gösteriyor. Hayalinizdeki evlerden biri olabilir mi?
Doğal ahşap dokusuna giydirme cephe modellerinde sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle bahçeli ve nefis bir doğa manzarasına karşı ev tasarlamak isteyenler için doğal materyalleri kullanmak ayrıcalık. Natürel doku ve renklerin göze hitap etmesi, dingin ve yaşanılası bir atmosfer sunması oldukça kolay. Daha ferah ve dingin yaşam alanları dizayn etmek istiyorsanız doğal materyalleri ve natürel renkleri kullanabilirsiniz.
Bir ailenin tüm ihtiyacını muntazam karşılayan bir ev nasıl olur derseniz, birçok kişi için bu ev şahane bir örnektir dersek abartmayız. Ahşap ve doğal taş dokularının bahçe duvarı ve dış cephe kaplamasında kullanımına rastlıyoruz. Nefis bir terası bulunan evin peyzaj mimarisi ise fark yaratan detaylarından.
Osmanlı saray hamamlarından alınan ilhamla tasarlanan muhteşem banyo dekorasyonu ile sonlandırıyoruz. İstanbullu banyo firması Vera Duş imzası taşıyan banyo konsepti ismini Hürrem'den almış. Hayalleri süsleyen banyo modelinde, mermerin kullanımı ile zarif çizgiler ve ayrıcalık hissediliyor.
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