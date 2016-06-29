Modern ve muhteşem 6 küçük ev

Eskiden prefabrik konteyner evler deyince küçük ve kalitesiz bir yapı canlanırdı gözümüzde. Estetik açıdan da dümdüz ve basit bir forma sahip bu evlere pek değer verilmezdi. Günümüzde bu olumsuz imajını yıkarak önemli ölçüde gelişmiştir konteyner evler. Üstelik bizimki gibi ülkelerde ev fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu düşünülürse uygun maliyetiyle bütçe sorununa da çözüm sağlıyor. Her ne kadar küçük konutlar olsa da sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayan evlerdir.

Hemen hemen her yere inşa edilebilen bu pratik konutlar küçük maliyetiyle tasarruflu yapılardır. Bugünkü yazımızda modern tasarımlarıyla hayran kalacağınız 6 konteyner ev örneği derledik. Şimdi daha detaylı göz atalım.