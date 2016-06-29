Modern ve muhteşem 6 küçük ev

Eskiden prefabrik konteyner evler deyince küçük ve kalitesiz bir yapı canlanırdı gözümüzde. Estetik açıdan da dümdüz ve basit bir forma sahip bu evlere pek değer verilmezdi. Günümüzde bu olumsuz imajını yıkarak önemli ölçüde gelişmiştir konteyner evler. Üstelik bizimki gibi ülkelerde ev fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu düşünülürse uygun maliyetiyle bütçe sorununa da çözüm sağlıyor. Her ne kadar küçük konutlar olsa da sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayan evlerdir.
Hemen hemen her yere inşa edilebilen bu pratik konutlar küçük maliyetiyle tasarruflu yapılardır. Bugünkü yazımızda modern tasarımlarıyla hayran kalacağınız 6 konteyner ev örneği derledik. Şimdi daha detaylı göz atalım.
İlk örneğimiz 2 yatak odası, banyo ve bir adet yemek odası ile birlikte 75 metrekare olup oldukça kullanışlıdır. Evin dış cephesini gördüğümüz resimde seçilen renk kombinasyonu tasarımın zarif ve ayırt edici özelliklerinden biridir. Her ne kadar küçük bir daire olsa da açık havada oturma keyfini yaşayabileceğiniz bir de terası bulunmaktadır. Binanın yapımında kullanılan malzemeler herhangi bir şüphe yaratmaksızın oldukça sağlamdır. Casa Cube şirketi tarafından inşa edilen konutun kendi ülkesinin para birimine göre 125 bin peso kadar bir maliyeti vardır.
Diğer evlerden farklı olarak bu bina tamamen taşınabilir. Bir araç aracılığı ile yanlara doğru hareket ettirebilir özellikli tasarlanmıştır. Böylece aynı yerde uzun süre kalmaktan sıkılan ve göçebe ruhu olan herkes için bir nevi rüya ev anlamına gelir. Taşınabilir olması için hafif yapıda inşa edilmiş olup her yere monte edilebilir. Proje sahibi Abaton mimarlık şirketi bilhassa seyahat etmeyi sevenler için tasarlamıştır diyebiliriz. Ön kısmında camlı duvarları sayesinde mutfağı ile oturma odasını görebildiğimiz bir hayli yaratıcı ve pratik bir çalışma.
Casas Cube şirketinin bir başka projesi olan bu ev basit dikdörtgen hacimler şeklindedir. 150 metrekarelik konut temel ihtiyaçları karşılamanın ötesinde konforlu bir dairedir de. Kendi ülkesinin para birimine göre 200 bin peso kadar bir maliyeti vardır. L şeklinde olmasından ötürü çevre ile doğrudan temas sağlarken aynı zamanda geniş arazilere de kolaylıkla yerleşebilir. Bir önceki örneğimizde olduğu üzere bir tarafında cam sürgülü kapılar bulunan daire bu niteliği sayesinde açık havadan bolca yararlanır.
Resimde görmüş olduğunuz bu güzel ve küçük evi inşa etmek için sadece 10 gün yeterli oldu. Bu kadar kısa sürmesinin nedeni dayanıksız olmasında değil elbette. Yalnızda evin tasarımı için seçilen malzemenin pratikliği. Bu sayede ağır makineler kullanılmasın iki uzman tarafından kolaylıkla inşa edilebiliyor. Dış cephe için seçilen ahşap hiçbir zaman modası geçmeyen aksine büyük bir estetik değeri olan, kaliteli bir malzeme olup evin değerini vurgular.
Bu güzel evin bir diğer özelliği sıhhi tesisler için kullanılmak üzere paneller ile yağmur suyu kollektörü bulunmasıdır. Proje sahibi DMP Mimarlıktır.
Yine Casas Cube şirketinin projesi olan bu çalışmada bir oturma odası, üç yatak odası, mutfak ve banyo bulunan ev sadece 100 metrekare olup bir konuttan beklenen her türlü donanıma sahiptir. Kendi ülkesinin para birimince 140 bin peso kadar bir maliyeti vardır. İnşasında mermerden tutun ahşaba dek farklı materyaller bir arada kullanılmıştır.
Son örneğimiz uzmanlar tarafından inşa edilen benzersiz ve çağdaş bir tasarıma sahip muhteşem bir konut. Noem şirketinin projesi olan ev için akıllı ve sürdürülebilir tasarım uygulandı. Metal malzemesinden inşa edilen ev yarı kapalı terası ile açık havanın tadını çıkarmak için idealdir. Merkezi bir bilgisayar sistemi ile iklim değerlerine göre sıcaklık ayarının yapılmasının yanı sıra aydınlatma da mobil cihazlardan kontrol edilebilir.
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