Mutfak dekorasyonu: Fikirler ve ipuçları

Batı ülkelerinin aksine mutfak, Türkiye'deki birçok evin merkezinde yer alır, hattâ bazı aileler evin salonundan çok mutfağında vakit geçirirler. Mutfak sadece yemek yapmak için kullandığımız bir mekân olmanın ötesinde, evdeki sosyal hayatın da tam kalbinde yer alır. Hele de yemek masasının da bulunduğu geniş mutfaklar, konuk ağırlamaktan tutun da ufak tefek partilere kadar birçok sosyal etkinliğe evsahipliği yaparlar. Dolayısıyla hem rahat, hem ferah, hem işlevsel, hem şık, hem de pratik bir mutfak sahibi olmak tüm evsahiplerinin en çok önem verdiği konulardan biridir.

Mutfakta yapımı uzun süren, karmaşık ve zor yemekleri yapmayı sevenler için hem geniş, hem de her şeye kolayca erişebilecekleri, temizliği ve derlenip toplanması kolay olan bir mutfak önemlidir. Konuklarını mutfağında ağırlamayı sevenler için sadece işlevsellik değil şıklık ve dekoratif unsurların yanısıra mekânın sıcaklığı da önem kazanır. Bu bakımdan mutfak tezgâhından tutun da eğer varsa yemek masasında, zeminden tutun da dolapların rengine kadar mutfakta yapılacak her bir tercih kritiktir.

Özellikle yeni bir eve yerleşip her şeyi baştan yapıyor ya da yaptırıyorsanız, mutfak konusunda çok dikkatli olmanız gerekir, zira özellikle ankastre mutfaklarda her şeyi değiştirip baştan yapmak hem çok zahmetli, hem de masraflı bir iştir. Bu yazıda sizler için bu seçimi kolaylaştıracak ya da mutfağınızın dekorasyonu konusunda size ilham verebilecek fikirleri derledik. Mutfağınız sizin için önemliyse bu ipuçlarını mutlaka değerlendirin.