Mutfak dekorasyonu: Fikirler ve ipuçları

Batı ülkelerinin aksine mutfak, Türkiye'deki birçok evin merkezinde yer alır, hattâ bazı aileler evin salonundan çok mutfağında vakit geçirirler. Mutfak sadece yemek yapmak için kullandığımız bir mekân olmanın ötesinde, evdeki sosyal hayatın da tam kalbinde yer alır. Hele de yemek masasının da bulunduğu geniş mutfaklar, konuk ağırlamaktan tutun da ufak tefek partilere kadar birçok sosyal etkinliğe evsahipliği yaparlar. Dolayısıyla hem rahat, hem ferah, hem işlevsel, hem şık, hem de pratik bir mutfak sahibi olmak tüm evsahiplerinin en çok önem verdiği konulardan biridir.
Mutfakta yapımı uzun süren, karmaşık ve zor yemekleri yapmayı sevenler için hem geniş, hem de her şeye kolayca erişebilecekleri, temizliği ve derlenip toplanması kolay olan bir mutfak önemlidir. Konuklarını mutfağında ağırlamayı sevenler için sadece işlevsellik değil şıklık ve dekoratif unsurların yanısıra mekânın sıcaklığı da önem kazanır. Bu bakımdan mutfak tezgâhından tutun da eğer varsa yemek masasında, zeminden tutun da dolapların rengine kadar mutfakta yapılacak her bir tercih kritiktir.
Özellikle yeni bir eve yerleşip her şeyi baştan yapıyor ya da yaptırıyorsanız, mutfak konusunda çok dikkatli olmanız gerekir, zira özellikle ankastre mutfaklarda her şeyi değiştirip baştan yapmak hem çok zahmetli, hem de masraflı bir iştir. Bu yazıda sizler için bu seçimi kolaylaştıracak ya da mutfağınızın dekorasyonu konusunda size ilham verebilecek fikirleri derledik. Mutfağınız sizin için önemliyse bu ipuçlarını mutlaka değerlendirin.
Hazır ankastre mutfak alıyorsanız, tezgâh konusunda çok fazla seçim şansınız olmaz. Ama eğer her şeyi kendiniz seçip yaptıracaksanız, her türlü mutfağın belkemiği olan tezgâh en çok dikkat etmeniz gereken unsurlardan biridir. Günümüzde piyasada farklı renk ve malzemelerde çok sayıda mutfak tezgâhı bulmak ya da sipariş verip yaptırmak mümkün. Tezgâh seçiminde öncelikle malzemenin sağlamlığına dikkat etmek gerekiyor. Yüzey hem ısıya dayanıklı olmalı, hem de kolay çizilemeyecek bir malzemeden yapılmalı. Ayrıca sıvıların zemine akmaması için tezgâha çok hafif bir eğim verdirmek ya da dışarıya bakan kenarlarına ufacık bir bariyer yaptırmak da iyi bir fikir olabilir. Malzeme olarak taş ya da aluminyum plastik kaplı formikadan daha iyi bir seçim olabilir.
İşin estetik tarafına gelince, bir mutfak tezgâhı illâ ki tek renkte ve desensiz olacak diye bir kural yok. Şekilde görüldüğü gibi çok daha şık ve kendine özgü bir tercih yapmak da mümkün. Bu tezgâh tek tek kesilip boyanan ince uzun tahta parçalarının daha sonra yekpare bir tabaka üzerinde bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ve üzeri verniklenmiş. Son derece orijinal olduğuna kuşku yok.
Klasik bir mutfakta yüzünüzü duvara döner, yemeklerinizi mutfağın bir kenarına iliştirilmiş olan tezgâh ve ocakta yaparsınız. Ama modern mutfaklarda bu durum artık değişmiş durumda, çünkü artık hayatımızda mutfak adası denen bir kavram var. Fotoğraftaki bu stil sahibi mutfakta gördüğünüz gibi, mutfak tezgâhını ve fırınla ocağı mutfağın ortasında bağımsız bir ada şeklinde tasarlamak hem yer tasarrufu sağlamak, hem hareket alanı elde etmek, hem de daracık bir yere sıkışıp kalmamak için ideal seçim.
Örneğin fırın, tezgâh ve dolapların tek bir ünite olarak toplandığı bu mutfak adasının etrafına birkaç yüksek tabure atarak, burayı pratik bir mutfak masasına da çevirebilirsiniz. Yeni bir mutfak planlayanların mutlaka dikkate alması gereken bir opsiyon.
Fırından sonra sıra geldi, mutfakların vazgeçilmezi buzdolabına. Televizyondaki beyaz eşya markalarının reklamlarından görüyorsunuzdur, piyasadaki buzdolapları baş döndürücü biçimde değişiyor, gelişiyor, boyları uzuyor ve akıllanıyorlar. Dolayısıyla buzdolabı satın almak, seçmekte zorlananlar için eskisine göre daha zor, teknolojiye meraklı olanlar içinse çok zevkli bir iş haline gelmiş durumda.
Elbette buzdolabınızın büyüklüğüne, teknolojik özelliklerine ve fiyatına karar verecek olan sizsiniz. Ama mutfağınızı baştan döşüyorsanız, önce buzdolabını alıp mutfağı onun etrafında şekillendirmek yerine, mutfağınızın genel dekorasyonuna, renk ve dokularına karar verip, buna uygun bir buzdolabı seçimi yapmak daha iyi bir fikir olabilir. Diyelim ki ahşap ağırlıklı rustik bir mutfak planlıyorsanız, beyaz ya da metalik gri bir buzdolabı bu ortamda 'dam üstünde saksağan' etkisi yaratabilir.
Diğer yandan bütün mutfağınız değiştirecek durumda değilseniz ve buzdolabınız hoşunuza gitmiyorsa, yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi dev bir çıkartmayla birdenbire buzdolabınızın görünümünü değiştirebilir, mutfağınıza farklı bir hava katabilirsiniz.
Yeni bir mutfak planlıyorsanız özenli davranmanız gereken konulardan biri de elbette kap kacak seçimi. Burada elbette estetik kaygılar da ön planda olacaktır, ama seçeceğiniz eşyaların kalitesi belki de görünümünden daha önemli. Zira estetik olarak çok güzel görünen ama doğru dürüst ekmek bile kesemediğiniz bir bıçak sizi daha sonra pişman edebilir. Ayrıca mutfağınız küçükse, fazla yer kaplayan bazı mutfak aletlerini almadan önce gerçekten kullanıp kullanmayacağınızı da sorgulamanız gerekiyor.
Mutfaktaki en önemli unsurlardan biri de lavabo elbette. Öyle ki bulaşık makinalarının hayatımıza girmesinden sonra bile her türlü kap kacağı sudan geçirmeden makinaya koymaya elimiz varmadığı için lavabonun evlerimizdeki işlevi sona ermedi.
Lavabo deyince genelde akla klasik beyaz ya da metalik renge sahip, paslanmaz çelik yahut seramik malzemeden yapılma ürünler gelir. Ama bu alternatifte gördüğünüz gibi doğal taşlardan yapılma bir lavabo hem mutfağınıza bambaşka bir hava katabilir, hem de evinize yıllar boyunca kullanabileceğiniz çok sağlam bir lavabo kazandırmış olur.
Bizimki gibi yumuşak bir iklime ve bol çeşitliliğe sahip bir ülkede yemeklerde kullanacağınız malzemelerden bazılarını neden kendiniz yetiştirmeyi denemeyesiniz ki? İtalyan tasarım firması Bulbo'nun resimde gördüğünüz bu ürünü bunu en pratik şekilde mümkün kılmak için tasarlanmış ilginç bir cihaz. 14 watt gücünde küçük LED lambalarla donatılmış olan alet minicik bir sera aslında ve şekilde görüldüğü gibi bu serada domatesten maydanoza, rokadan salatalığa kadar birçok şeyi kendiniz yetiştirebiliyorsunuz.
Mutfağınız geniş ve uygunsa, bütün ailenin ya da eve gelen konukların pratik bir şekilde yemek yiyebileceği, diğer zamanlarda da ekstra bir tezgâh olarak kullanabileceğiniz bir yemek masası hiç de fena fikir değil aslında.
Bu örnekteki şık ahşap masa, hem açık renk ağırlıklı modern mutfağın soğukluğunu dengeleyip mekânı sempatik kılıyor, hem de genişliği sayesinde kalabalık akşam yemeklerine imkân tanıyor.
Zeminde nasıl bir malzeme kullanacağınız yalnızca mutfakta değil evin tüm odalarında kilit önem taşır. Zira yeni girdiğiniz bir ortamdaki ilk izleniminizi belirleyen temel unsurlardan biri zemin ve zeminin mekânın geri kalanıyla uyum sağlayıp sağlamadığıdır. Güvenli bir seçim olarak açık renkli laminant her zaman belirli bir şıklık ve pratiklik sunar elbette, zira mutfak zemininde temizliği kolay bir malzeme seçmek çok önemlidir. Ama tercihinizi, sözgelimi bu fotoğrafta gördüğünüze benzer daha maceracı, cesur ve kendine özgü bir zeminden yana da kullanabilirsiniz. Tezgâhın arkasındaki duvarla, mutfağın genel renk paletiyle ve dolaplarla da kusursuz uyum sağlayan bu zemin, mekâna hem göze batmayan, hem de monotonluktan uzak bir hava katıyor.
Mutfakta ışıklandırma deyip geçmeyin. Özellikle zor yemeklerden hoşlanıyor, diyelim ki satır kıymasını kendim yaparım diyorsanız, parmaklarınızı da kebaba katmamak için sağlam bir ışıklandırmaya ihtiacınız var. Ayrıca mutfakta sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratmak için ışık başat önem taşıyan bir unsur.
Hele de bu örnekte olduğu gibi hem tematik olarak mutfağınıza uyan, hem de şık bir lamba bulabilirseniz, ne mutlu size.
Siz de aklınıza gelen yaratıcı mutfak fikirleri ve dekorasyon ipuçlarını yorum kısmında okurlarımızla paylaşabilirsiniz.