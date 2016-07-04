Mutfak ve yemek odasının bir arada planlandığı 6 göz alıcı dekorasyon

Ülkemizin dekorasyon anlayışında salon ve yemek odasını bir arada planlayıp mutfağı ayrı tutmak çok daha yaygındır. Ancak son yıllarda özellikle Amerikan tipi açık mutfak kullanımının artması ile yemek odaları da mutfak dekorasyonunun bir parçası haline gelmeye başladı. Kullanım için çok daha pratik bir ortam sunan bu birleşik yapı farklı stiller ve dekoratif özellikler ile göz alıcı bir güzellik oluşturabiliyor. Mutfak planlayıcısı ve mimarların birbirinden farklı çözümlerle güzelleştirdiği bu dekorasyonlara 6 muhteşem örnek görmeye ne dersiniz? Farklı ülkelerden, farklı tasarımcılar elinden çıkmış 6 yemek odası – mutfak dekorasyonu ile sizin de dekorasyonunuza ilham kaynağı olmayı umuyoruz.

Mutfak ve yemek odasının bir arada dekore edilmesinin en büyük avantajı kullanacağınız bütün eşyaların aynı alan içerisinde olmasıdır. Böylece hem hazırlık hem de temizlik sırasında daha az çaba sarf edersiniz. Ayrıca dekorasyon sırasında da takım ürünler kullanma şansınız artar. Mutfak dekorasyonunuz için farklı önerilere ve yaratıcı çözümlere “Mutfak duvarı dekorasyonu için farklı fikirler” başlıklı yazımızda da ulaşabilirsiniz.