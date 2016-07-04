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Mutfak ve yemek odasının bir arada planlandığı 6 göz alıcı dekorasyon

Homify Homify
Collezione M_22, Meson's Meson's MutfakLavabo & Armatürler
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Ülkemizin dekorasyon anlayışında salon ve yemek odasını bir arada planlayıp mutfağı ayrı tutmak çok daha yaygındır. Ancak son yıllarda özellikle Amerikan tipi açık mutfak kullanımının artması ile yemek odaları da mutfak dekorasyonunun bir parçası haline gelmeye başladı. Kullanım için çok daha pratik bir ortam sunan bu birleşik yapı farklı stiller ve dekoratif özellikler ile göz alıcı bir güzellik oluşturabiliyor. Mutfak planlayıcısı ve mimarların birbirinden farklı çözümlerle güzelleştirdiği bu dekorasyonlara 6 muhteşem örnek görmeye ne dersiniz? Farklı ülkelerden, farklı tasarımcılar elinden çıkmış 6 yemek odası – mutfak dekorasyonu ile sizin de dekorasyonunuza ilham kaynağı olmayı umuyoruz.

Mutfak ve yemek odasının bir arada dekore edilmesinin en büyük avantajı kullanacağınız bütün eşyaların aynı alan içerisinde olmasıdır. Böylece hem hazırlık hem de temizlik sırasında daha az çaba sarf edersiniz. Ayrıca dekorasyon sırasında da takım ürünler kullanma şansınız artar. Mutfak dekorasyonunuz için farklı önerilere ve yaratıcı çözümlere “Mutfak duvarı dekorasyonu için farklı fikirler” başlıklı yazımızda da ulaşabilirsiniz.

Küçük mutfaklar için kusursuz bir örnek

Casa R, Architrek Architrek Modern Mutfak
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

Eğer mutfağınız için ayrılan alan yeterince büyük değilse bu dekorasyon sizin için güzel bir örnek olabilir. Salon ile açık olan bu mutfakta yemek odası dekorasyonu şık bir bar masası ile mutfağa entegre edilmiş. Böylece hem alan tasarrufu sağlanmış hem de oldukça düzenli bir görünüm yakalanmış. L şeklinde tasarlanan mutfak uzun bir yemek masası ile U formuna kavuşturulmuş. Son derece düzenli ve şık bir görüntü yakalanmış. Dar mutfaklar yapılabilecek en iyi uygulama bu olabilir.

Cennet bahçesi ferahlığı

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Klasik Yemek Odası
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Mutfak ve yemek odası olarak kullanabileceğiniz geniş ve ferah bir alanınız varsa dilediğiniz her dekorasyonu uygulayabilirsiniz ancak bu örneği görmeden karar vermeyin. Klasik İngiliz dekorasyonunun İskandinav ögelerle buluşturulduğu bu masalsı dizayn sizi bir cennet bahçesinde gibi hissettirebilir. Geniş masif masanın klasik, oymalı tahta mobilyalar ile birleştirildiği bu yemek odası çiçekli tekstil ürünleri ile zenginleştirilmiş. Beyaz ve diğer açık renklerin cesurca kullanıldığı dekorasyonda natürel ve canlı bir hava var.

Tropikal ögelerin kazandırdığı sıcacık hava

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Eklektik Yemek Odası
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Oturma odası, yemek odası ve mutfağın bir arada bulunduğu bu dekorasyon stili ile öne çıkıyor. Modern, Tropikal ve Akdeniz stillerinin özelliklerini taşıyan bu eklektik dizaynda her unsur ayrı bir güzelliğe sahip. Ahşabın beyaz ve yeşil tonlarıyla birleştirildiği dekorasyonda çokça hasır, rattan, keten gibi natürel elementler kullanılmış. Başarılı bir bitkilendirme ile tamamlanan dekorasyon lezzetli yemekler ve keyifli bir muhabbet için en iyi ortamı sunuyor.

Loft dekorasyon mucizesi

Realizzazioni, MARCHI CUCINE MARCHI CUCINE Modern Mutfak
MARCHI CUCINE

Realizzazioni

MARCHI CUCINE
MARCHI CUCINE
MARCHI CUCINE

Amerika'da 1960'lı yıllarda uygulanmaya başlayan bu dekorasyon anlayışının çıkışı; artan konut ihtiyacının depo ve atölye gibi alanların ev gibi dekore edilmesi ile karşılanmasına ve daha rahat çalışabilmek için, sanatçıların ev ile atölyeyi birleştirmesine dayanır. Sonrasında 70'lerin hippi ruhu ile de birleşen loft dekorasyon iç mimariye oldukça zengin bir alan kazandırmıştır. Endüstriyel stilin özelliklerini kırsal ögelerle ve retro mobilyalarla birleştiren bu akımın modern bir çizgisi de vardır. Yemek odası, çalışma alanı, oturma odası ve mutfağın aynı mekanda birleştirildiği bu dekroasyon güzel bir loft örneği.

Yarı açık alanda mutfak ve yemek odası

Collezione M_22, Meson's Meson's MutfakLavabo & Armatürler
Meson&#39;s

Meson's
Meson&#39;s
Meson's

Mutfağın açıldığı verandayı cam tavan ve cam duvarlar ile birleştirerek yemek odası haline getirmek sizce de mükemmel bir fikir değil mi? Bu dekorasyonda hem huzuru hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bulabilirsiniz. Modern stilin en dikkat çeken özellilerini taşıyan bu dekorasyon rüya gibi bir eve ait. Diğer fotoğraflara firma sayfasından ulaşabilirsiniz.

Terasa bakan muhteşem bir dekorasyon

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Terasa bakan cam duvarların arkasında bulunan bu mutfak ve yemek odası hayalleri süsleyecek kadar güzel. Modern stilin başarılı bir örneği olan bu dekorasyonda natürel ögeler, fonksiyonel ekipmanlar ve soft renkler dikkat çekiyor. İhtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz bu alanda yemek yapmak da konuk ağırlamak da bir keyif olsa gerek.

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