Kişiye özel mobilya

Sizin de her yerde aynı tip mobilyalar görmekten sıkıldığınız olmuyor mu? Sanki hepsi aynı tasarımcının, aynı ustanın elinden çıkmış gibi her yerde birbirinin benzeri mobilyalar görüyoruz. Bu durumu görüp, bir fark yaratmak gerektiğini düşünen AcorA Custom Made Mobilya 2007 yılından beri müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre mobilya üretiyor.
Konut,ofis,karma ve ticari yapılar,spor tesisleri olmak üzere son kullanıcının talep edebileceği tüm projeler için profesyonel anlamda hizmet veren firmanın seçkisinden birkaç ürünü sizinle paylaşacağız.
Bu çocuk odasında yok yok. Oda evin çocuğunun hem yatak odası, hem çalışma odası, hem de dinlenme ve televizyon odası. Geniş kullanım alanının imkan verdiği bu hepsi bir arada odada tüm mobilyalar işlevsel biçimde bir arada kullanılmış. Genel olarak beyazın tercih edildiği mobilyalarda, fark yaratmak için kırmızı ve sarıya da yer verilmiş. Yatak örtüleri ve kanepe aynı rengin farklı tonlarından seçilerek bir uyum yakalanmış.
Türkiye'de mobilya hizmeti veren sayısız firma var. Bunlardan bazılarına bakmak için tıklayın.
Çocuk odasında elbette odanın sahibinin kıyafetlerinin konacağı gardırop, çekmece ve dolaplar da yer alıyor. Böylece oda dört dörtlük bir çocuk odasına dönüşüyor.
AcorA Custom Made Mobilya, her tarzda mobilya tasarımı ve üretimi yapıyor. İşte bu da firmanın elinden çıkmış klasik bir salon örneği. Oturma grubu, sehpa ve TV ünitesi tamamıyla müşteri ihtiyaç ve zevklerini yansıtır biçimde hazırlanmış. Açık renk koltuklar ve koyu renk sehpa ve TV ünitesi salonda hoş bir kontrast yaratmış. Zemin döşemelerinde daha açık bir ton ahşap kullanılan salonda, perdeler de bu tona uygun seçilmiş.
Şöminenin yemek odası ve oturma odasını böldüğü bu büyük salonda, insanın kendini özel hissetmemesi mümkün değil. Mobilyalarda klasik dönem esintilerinin kullanıldığı salonda bir lüks duygusu yaratılmış. Kullanılan aksesuarlar da bu lüks duygusunu destekler türden. Üç kollu şamdanlar salona adeta bir sarayın balo salonu havası vermiş.
AcorA Custom Made Mobilya ile illa da bir saray sahibi olmanıza gerek yok. Böyle bir ahşap eve uygun mobilyalar da tasarlayabilirler.