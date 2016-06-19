Kişiye özel mobilya

Sizin de her yerde aynı tip mobilyalar görmekten sıkıldığınız olmuyor mu? Sanki hepsi aynı tasarımcının, aynı ustanın elinden çıkmış gibi her yerde birbirinin benzeri mobilyalar görüyoruz. Bu durumu görüp, bir fark yaratmak gerektiğini düşünen AcorA Custom Made Mobilya 2007 yılından beri müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre mobilya üretiyor.

Konut,ofis,karma ve ticari yapılar,spor tesisleri olmak üzere son kullanıcının talep edebileceği tüm projeler için profesyonel anlamda hizmet veren firmanın seçkisinden birkaç ürünü sizinle paylaşacağız.