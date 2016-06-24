Annem için güzel bir ev

Tatil geldi. Şöyle güzel bir tatil evi bulsak ne güzel olurdu dedik, hemen karşımıza çıkıverdi. Haydi bavulları hazırlayın. Çünkü bu ev için biraz uzağa gidiyoruz. Sicilya adalarından Stromboli'ye gidiyoruz. Denizin ortasındaki bu güzelim neler yapılmaz neler… Arkadaşlarla yapılacak uzun muhabbetlerden sonra biraz siesta mı desem, akşamüzeri yapılacak bir banyonun ardından, batan kızıl güneş eşliğinde bir akşam yemeği mi desem?
Bu evin altında Manuela Zecca'nın imzası bulunuyor. Yeşillikler arasında iki binadan oluşan evde, deniz manzaralı teraslar bulunuyor ve bu teraslarda her an Akdeniz'de olduğunuz duygusunu yaşıyorsunuz.
Böyle bir eviniz varsa perde, panjur ve jaluzi ihtiyacı olabilir.
Teras iki binanın arasında adeta kıvrılıyor. Teras hasır çatıdan fışkıran begonvil tarzı çiçeklerle renkleniyor. Evin yapımında yerli malzemeler bölgedeki mimari geleneğe uygun olarak kullanılmış. Çevre bölgelerden toplanan kireçle boyası yapılan binalar bu nedenle yaz sıcağını mümkün olduğunca az yansıtıyor içeri.
Az önceki açıdan yaklaşık 90 derece döndüğümüzde karşımıza bu muhteşem Akdeniz manzarası çıkıyor. Bu teras bu evde yaşayan ailenin akşam yemeklerini yedikleri bir teras aynı zamanda. Ahşap tavan ve hasırlar her ne kadar güneşi kesse de, gündüz vakti bu terasın çok da uygun bir seçenek olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle aile terası akşamları kullanıyor. Yemek masası ve sandalyelerin renk paleti çatıdaki ahşap ve hasırla uyumlu.
Mutfak son derece ferah ve aydınlık. Mutfak fayansları tezgahı ve zemini kaplıyor. Bölgenin tipik renklerini mutfağa taşıyan bu fayanslara, ahşap da eşlik ediyor. Ahşap dokunuşlar, fayanslarla birlikte mutfağa retro bir hava kazandırmış.
Evin odaları kalın duvarları ve kireç boyaları sayesinde ısıdan korunmuş. Üstelik evin uygun her yerine pencere konulmuş ve karşılıklı pencereler, odalarının içinin sıcak olmasını önlüyor. Bu özellikler aynı zamanda evin kolay ısınmasına da yardımcı oluyor. Pencereler çok büyük değil ve odada bir şömine bulunuyor. Odadaki mobilyalar, odaya rustik bir hava kazandırıyor.
Odanın diğer tarafına döndüğümüzde, bir adet ranza görüyoruz. Böyle bir doğa cennetinde konfor aramak biraz abes olur düşünüyoruz. Zaten insanı dinlendiren Akdeniz havasında konforlu yataklar olmasa da olur. Duvar ve yerdeki eski taş karolara değinmeden de olmaz. Bu karolar odanın rustik havasını destekler nitelikte.
Yatak odası ve banyo daha küçük binanın içinde yer alıyor. Bembeyaz yatak odası rahat ve dinlendirici bir uyku vaat ediyor.
Küçük banyo da tıpkı banyoda olduğu gibi eski tip fayanslarla kaplı. Küçük olmasına rağmen güneş ışığı alan banyo son derece ferah ve aydınlık. Siz de kaktüs şeklindeki aynaya takıldınız mı? Bize sanki biraz abartılı olmuş gibi geldi.
Siz havuzdayken üstünüze şelaleden su boşalsa güzel olmaz mı? Bu eve kesinlikle bir göz atın.