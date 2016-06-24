Annem için güzel bir ev

Tatil geldi. Şöyle güzel bir tatil evi bulsak ne güzel olurdu dedik, hemen karşımıza çıkıverdi. Haydi bavulları hazırlayın. Çünkü bu ev için biraz uzağa gidiyoruz. Sicilya adalarından Stromboli'ye gidiyoruz. Denizin ortasındaki bu güzelim neler yapılmaz neler… Arkadaşlarla yapılacak uzun muhabbetlerden sonra biraz siesta mı desem, akşamüzeri yapılacak bir banyonun ardından, batan kızıl güneş eşliğinde bir akşam yemeği mi desem?

Bu evin altında Manuela Zecca'nın imzası bulunuyor. Yeşillikler arasında iki binadan oluşan evde, deniz manzaralı teraslar bulunuyor ve bu teraslarda her an Akdeniz'de olduğunuz duygusunu yaşıyorsunuz.

Böyle bir eviniz varsa perde, panjur ve jaluzi ihtiyacı olabilir.