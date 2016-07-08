Harika bir bahçe için 9 fikir

Özellikle yaz aylarında bir bahçeye sahibi olmak büyük avantaj. Yazın bunaltıcı havasında dört duvar arasına sıkışmayıp, bahçelerinin keyfini sürenler elbette diğerlerine göre çok şanslı. Bahçenin bu işlevsel özelliğinin yanı sıra, tasarımı da çok önemli. İyi tasarlanmış bir bahçede yaz keyfini bir kat daha arttırmak mümkün.

Bugünkü yazımızda bahçe terasınızla ilgili birçok fikre ulaşabilirsiniz. Bahçenize bir de havuz düşünüyorsanız, havuz profesyonellerinin çalışmalarını da buradan görebilirsiniz.