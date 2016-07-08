Harika bir bahçe için 9 fikir

Özellikle yaz aylarında bir bahçeye sahibi olmak büyük avantaj. Yazın bunaltıcı havasında dört duvar arasına sıkışmayıp, bahçelerinin keyfini sürenler elbette diğerlerine göre çok şanslı. Bahçenin bu işlevsel özelliğinin yanı sıra, tasarımı da çok önemli. İyi tasarlanmış bir bahçede yaz keyfini bir kat daha arttırmak mümkün.
Bugünkü yazımızda bahçe terasınızla ilgili birçok fikre ulaşabilirsiniz. Bahçenize bir de havuz düşünüyorsanız, havuz profesyonellerinin çalışmalarını da buradan görebilirsiniz.
Güneşli günler geldiğinde resimde gördüğümüz gibi bir bahçeye sahip olmanın keyfine paha biçilemez. Burada kahvaltıdan, öğle yemeğine, akşam yemeğinden gece partilerine kadar vakit geçirmek mümkün.
İyi tasarlanmış bir bahçe, eviniz için vazgeçilmez bir yaşam alanına dönüşebilir. O nedenle bahçeyi tasarlarken, estetiğin yanı sıra işlevselliğini de göz önünde bulundurmalısınız.
Bu resimde görüldüğü gibi bahçeyi yağmurdan koruyacak bir örtüyle kaplamak her zaman faydalı olabilir. Aynı zamanda bahçeyi bölme ve pergolalarla donatmak, daha esnek bir tasarım sağlar ve hava durumuna ve günün saatlerine göre farklı kullanım biçimleri sunar.
Bu resimde gördüğünüz bahçede çeşitli faaliyetlerde bulunmak mümkün. Sekiz kişinin oturabileceği, üstü çadırla örtülmüş masada geniş aileler ve arkadaş grupları yemeklerini yeyip, sohbetlerini edebilirler.
Ancak bu alana asıl özellik katan ortadaki şahane havuz. Küçük olmasına rağmen sıcak yaz günlerinde serinlemek için birebir.
Havuza dökülen küçük şelale sayesinde bahçenin ısısı bir nebze de olsa düşer ve bahçenin daha serin olması sağlanır. Bahçede yeşil bitkilerin yer alması da aynı amaca hizmet edebilir. Şelalesi ve yeşil bitkileriyle bu bahçe cennetten bir köşeyi andırıyor. Sizce de öyle değil mi?
Bitkiler bahçenin temel unsurlarıdır. Hem dekoratif hem de yapısal özelliğe sahip bitkiler, dış alanlarının tasarımlarının vazgeçilmez parçalarıdır. Bir diğer temel unsur ise sudur ve su bitkiler için gereken nem oranını sağlar.
Bitkiler bulundukları ortamı estetik açıdan güzelleştirir ve insan için keyifli bir hale getirir. Havadaki nem ve oksijen oranını ayarlayan bitkiler, hidrotermal koşulların iyileşmesini sağlayarak daha sağlıklı atmosferler yaratırlar.
Mimari son dönemlerde enerji tüketimini ve zararlı gazların salınımını düşürmek için ekolojik olarak sürdürülebilir çözümler kullanıyor. Bu resimde gördüğünüz bahçe hava koşullarına göre açık veya kapalı olabiliyor.
Bu bahçe yeşilliklerinin arasında gördüğümüz eve ait. Yemyeşil doğasını bakımlı çimleriyle tamamlayan bahçeye çiçekler de renk katmış.