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Harika bir bahçe için 9 fikir

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Bahçe
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Özellikle yaz aylarında bir bahçeye sahibi olmak büyük avantaj. Yazın bunaltıcı havasında dört duvar arasına sıkışmayıp, bahçelerinin keyfini sürenler elbette diğerlerine göre çok şanslı. Bahçenin bu işlevsel özelliğinin yanı sıra, tasarımı da çok önemli. İyi tasarlanmış bir bahçede yaz keyfini bir kat daha arttırmak mümkün.

Bugünkü yazımızda bahçe terasınızla ilgili birçok fikre ulaşabilirsiniz. Bahçenize bir de havuz düşünüyorsanız, havuz profesyonellerinin çalışmalarını da buradan görebilirsiniz. 

Dayalı döşeli teras

Moroccan style garden Gullaksen Architects Akdeniz Bahçe
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Güneşli günler geldiğinde resimde gördüğümüz gibi bir bahçeye sahip olmanın keyfine paha biçilemez. Burada kahvaltıdan, öğle yemeğine, akşam yemeğinden gece partilerine kadar vakit geçirmek mümkün. 

Üstü kapalı alanlar

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects Balkon, Veranda & Teras
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

İyi tasarlanmış bir bahçe, eviniz için vazgeçilmez bir yaşam alanına dönüşebilir. O nedenle bahçeyi tasarlarken, estetiğin yanı sıra işlevselliğini de göz önünde bulundurmalısınız. 

Bu resimde görüldüğü gibi bahçeyi yağmurdan koruyacak bir örtüyle kaplamak her zaman faydalı olabilir. Aynı zamanda bahçeyi bölme ve pergolalarla donatmak, daha esnek bir tasarım sağlar ve hava durumuna ve günün saatlerine göre farklı kullanım biçimleri sunar. 

Yüzme havuzlu bir bahçeye ne dersiniz?

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Modern Havuz
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Bu resimde gördüğünüz bahçede çeşitli faaliyetlerde bulunmak mümkün. Sekiz kişinin oturabileceği, üstü çadırla örtülmüş masada geniş aileler ve arkadaş grupları yemeklerini yeyip, sohbetlerini edebilirler. 

Ancak bu alana asıl özellik katan ortadaki şahane havuz. Küçük olmasına rağmen sıcak yaz günlerinde serinlemek için birebir. 

Şelaleli bahçe

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Bahçe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Havuza dökülen küçük şelale sayesinde bahçenin ısısı bir nebze de olsa düşer ve bahçenin daha serin olması sağlanır. Bahçede yeşil bitkilerin yer alması da aynı amaca hizmet edebilir. Şelalesi ve yeşil bitkileriyle bu bahçe cennetten bir köşeyi andırıyor. Sizce de öyle değil mi?

Yeşillikler içinde

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos Modern Bahçe
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

Bitkiler bahçenin temel unsurlarıdır. Hem dekoratif hem de yapısal özelliğe sahip bitkiler, dış alanlarının tasarımlarının vazgeçilmez parçalarıdır. Bir diğer temel unsur ise sudur ve su bitkiler için gereken nem oranını sağlar. 

İç bahçe

Casa de los 5 Patios, Almazan y Arquitectos Asociados Almazan y Arquitectos Asociados Eklektik Bahçe Beton Beyaz
Almazan y Arquitectos Asociados

Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados

Bitkiler bulundukları ortamı estetik açıdan güzelleştirir ve insan için keyifli bir hale getirir. Havadaki nem ve oksijen oranını ayarlayan bitkiler, hidrotermal koşulların iyileşmesini sağlayarak daha sağlıklı atmosferler yaratırlar. 

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Armoni ve ekoloji

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Rustik Kış Bahçesi
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Mimari son dönemlerde enerji tüketimini ve zararlı gazların salınımını düşürmek için ekolojik olarak sürdürülebilir çözümler kullanıyor. Bu resimde gördüğünüz bahçe hava koşullarına göre açık veya kapalı olabiliyor. 

Yeşil halı

Decoración de jardines, Narai Decor Narai Decor Asyatik Bahçe
Narai Decor

Narai Decor
Narai Decor
Narai Decor

Bu bahçe yeşilliklerinin arasında gördüğümüz eve ait. Yemyeşil doğasını bakımlı çimleriyle tamamlayan bahçeye çiçekler de renk katmış. 

Şehirde bir vaha

NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Naharro

Naharro
Naharro
Naharro

Ahşabın türlü dokusu ve rengi bahçelere bu gördüğünüz bahçede olduğu gibi doğallık ve şıklık katabilir. Saksıdaki turunç ağacı ise, bahçeye renk ve doğal bir dokunuş katmış. 

Bahçede barbekü olmazsa olmaz diyenlerdenseniz bu yazı yam size göre. 

Bir ömürlük evler
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