Canlı renklerle bezenmiş bir ev

Bugün sizi Portekiz'in başkenti Lizbon'a götürüyoruz ve harika bir evi hep birlikte göreceğiz. Her biri farklı renk paletiyle bezenmiş ev adeta bir renk terapisi merkezi. Aslında sade bir baz renklendirmeye sahip evde renkler ustalıkla kullanılarak her odaya ayrı bir karakter kazandırılmış.
Sonuçta ortaya sıcak ve enerjik, geçmişin bazı izlerini taşırken, yaratıcı unsurlarıyla dikkat çeken bir ev çıkmış. Dokular, renkler ve şablonlar eve canlılık kazandırmış.
Mutfak sade ve şık tasarımıyla adeta insanı kendine çekiyor. Camdan içeri bolca ışık giriyor ve mutfağın dekorasyonu da bu ışıklandırmaya hizmet ediyor. Mutfağın geneline hakim olan beyaz renk, içerinin aydınlık ve ferah olmasına yardımcı oluyor. Zemin ve mutfak tezgahında aynı tonda ahşap kullanılmış ve mutfağın beyaz ağırlıklı renk skalasıyla hoş bir kontrast oluşturulmuş. Tezgah ve dolaplar arasındaki mavi beyaz şerit mutfağa bir karakter kazandırmış.
Mutfağınızı planlarken bir mutfak planlayıcısından yardım alabilirsiniz.
Banyoda farklı bir renk tonu ve doku görüyoruz. Yumuşak ve uyumlu banyo, son derece modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Lavabonun çizgileri sade ve şık. Farklı lavabo modelleri görmek için burayı tıklayın.
Yatak odasının girişinden giyinme bölümü yer alıyor. Bu bölümün zemini lacivert ve beyaz çizgili olarak düzenlenmiş. Dolapların yan duvarlarında ise rengarenk desenler var. Bu haliyle renkler insanı rahatsız etmiyor ve kargaşaya neden olmuyor. Tam tersine odanın huzur veren bir atmosferi var.
Odayı merak ediyor musunuz? Birazdan göreceksiniz.
Gardırobun yan duvarındaki doku, yatağın başının geldiği duvar boyunca da devam ediyor. Rengarenk doku yatak odasına canlılık katıyor. Yatağın iki ucundaki komodin sehpalar da pastel renkleriyle yatak odasının renk cümbüşüne katkı sağlıyor. Yatık kılıfları da pastel renklerden seçilmiş ve odadaki renk uyumunun tamamlıyor.
Bir diğer banyo da burası. Buradaki lavabo teknesi daha önce gördüğümüzden farklı. Bu da modern ancak yuvarlak hatlara sahip. Çekmeceli lavabo dolabı ise pek çok eşyayı alacak kadar geniş. Banyo duvarlarında kullanılan lila desenler, banyoya karakter katmış.
Çalışma odası son derece iyi düşünülmüş ve kullanışlı bir oda olmuş. İnce uzun çalışma masası pencere boyunca uzanıyor. Böylece çalışma alanı bolca ışık alıyor. Duvardaki kitaplık ise hem modern hem de şık. Aynı zamanda işlevsel olan kitaplık her şeyin derli toplu durmasını sağlıyor. Kitaplığın olduğu duvarda ise, evin her odasında olduğu gibi odaya karakter kazandıran doku bulunuyor.
Yemek odası adeta eski ve yeninin bir buluşma noktası. Antik izlenim veren duvardaki doku ve eski radyo odaya eski bir izlenim kazandırırken, mobilyalar ve avize son derece modern bir tarza sahip. Bu füzyonun sonucunda olağanüstü bir yemek odası ortaya çıkmış.
Oturma odası son derece modern görünüyor. Burada diğer odaların duvarlarında olduğu gibi özel bir doku bulunmuyor. Odada kullanılan renkler iç açıcı bir oda ortaya çıkarmış.
Bu eve hoşunuza gittiyse şuna da bir göz atın.