Canlı renklerle bezenmiş bir ev

Bugün sizi Portekiz'in başkenti Lizbon'a götürüyoruz ve harika bir evi hep birlikte göreceğiz. Her biri farklı renk paletiyle bezenmiş ev adeta bir renk terapisi merkezi. Aslında sade bir baz renklendirmeye sahip evde renkler ustalıkla kullanılarak her odaya ayrı bir karakter kazandırılmış.

Sonuçta ortaya sıcak ve enerjik, geçmişin bazı izlerini taşırken, yaratıcı unsurlarıyla dikkat çeken bir ev çıkmış. Dokular, renkler ve şablonlar eve canlılık kazandırmış.