Farklı bir stil ile baştan yaratılan bir ev!

Bir evin dizaynında iç mekan tasarımı ve dekorasyon eşit derecede önemlidir. İç mekan tasarımını yani iç mekanın mimari özelliklerini hesaba katmadan dekorasyon yapmak mümkün değildir. Bunun yanı sıra evin iç mekan özellikleri ne kadar göz alıcı olursa olsun dekorasyonunun da başarılı ve stil sahibi olması gerekir. Bu yazımızda sizlere bir dönüşüm projesinden bahsedeceğiz. Bu projenin diğerlerinden farkı; iç mekan tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadan, sadece dekorasyonun değiştirilmiş olmasıdır. Bu sayede; aynı duvarlar, aynı zemin ve aynı mimari özellikleri taşıyan odanın farklı bir dekorasyon ile ne kadar değişebileceğini en yalın haliyle görebilirsiniz. Evde herhangi bir tadilat ya da değişime gitmeden yalnızca mobilya ve aksesuarlar ile evin nasıl değiştiğini görünce çok şaşıracaksınız. Gelin bu değişimi birlikte daha yakından inceleyelim.

Dönüşüm projeleri ilginizi çekiyorsa size; kökten bir değişim örneği olan ve “Harabe bir binanın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımızda tanıtılan projeyi de tavsiye ederiz.