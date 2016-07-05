Farklı bir stil ile baştan yaratılan bir ev!

Bir evin dizaynında iç mekan tasarımı ve dekorasyon eşit derecede önemlidir. İç mekan tasarımını yani iç mekanın mimari özelliklerini hesaba katmadan dekorasyon yapmak mümkün değildir. Bunun yanı sıra evin iç mekan özellikleri ne kadar göz alıcı olursa olsun dekorasyonunun da başarılı ve stil sahibi olması gerekir. Bu yazımızda sizlere bir dönüşüm projesinden bahsedeceğiz. Bu projenin diğerlerinden farkı; iç mekan tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadan, sadece dekorasyonun değiştirilmiş olmasıdır. Bu sayede; aynı duvarlar, aynı zemin ve aynı mimari özellikleri taşıyan odanın farklı bir dekorasyon ile ne kadar değişebileceğini en yalın haliyle görebilirsiniz. Evde herhangi bir tadilat ya da değişime gitmeden yalnızca mobilya ve aksesuarlar ile evin nasıl değiştiğini görünce çok şaşıracaksınız. Gelin bu değişimi birlikte daha yakından inceleyelim.
Dönüşüm projeleri ilginizi çekiyorsa size; kökten bir değişim örneği olan ve “Harabe bir binanın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımızda tanıtılan projeyi de tavsiye ederiz.
Oturma odasının eski haline bakınca sıkıcı ve eski bir dekorasyonun yanı sıra alanın verimsiz kullanıldığı ve ferahlıktan uzak bir ortam da dikkatinizi çekmiştir. Hantal ve çok yer kaplayan bu mobilyaların değişmesi ile odanın ne kadar ferahlayacağını görmek ister misiniz? Siz de evinizi tadilata girmeden yenilemek isterseniz mobilya ve aksesuar değişikliği ile basit ama etkili bir dönüşüm sağlayabilirsiniz.
Zemin, duvarlar, şömine ve pencereler olduğu gibi kalırken, mobilyalar, perdeler, aksesuarlar tamamen değiştirilmiş. Bu değişikliğin odayı nasıl da etkilediğine bir bakın! Eskiden dar ve sıkışık görünen bu oda şimdi ferah ve son derece modern bir görünüme kavuşmuş. Hantal koltukların yerini modern ve kibar sandalyeler alırken, ahşap masanın yerini beyaz yuvarlak bir masa almış. Televizyon dolabı, avize gibi eşyaların çıkarıldığı dekorasyona şık ve dekoratif unsurlar eklenmiş. Tavan lambaları, lambader ve mumlarla aydınlatılan odada mükemmel bir hava oluşturulmuş.
Mutfağın da zemin ve duvar gibi ana unsurlarında değişiklik yapılmamış. Yalnızca dolapları ve beyaz eşyaları değiştiren mimarlar küçük ve fonksiyonel bir mutfak dekorasyonu oluşturmuşlar. Zemin ve evin ahşap detayları ile uyumlu şık bir mutfak planlanmış.
Yatak odasının aksesuar kalabalığı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Odayı boğucu gösteren bu detaylar yenilemeden sonra tamamen ortadan kalkacak. Odada göze güzel görünen tek şeyin çatı strüktürleri olduğunu söyleyebiliriz. Yenilenen dizaynda sabit kalacak özelliklerden birisi de o.
Yalnızca aksesuarların, yatak başlığının ve tekstil ürünlerinin değiştirildiği dekorasyonda adeta bambaşka bir hava yaratılmış. Bu değişikliğin yalnızca bir kaç küçük aksesuar ile yapıldığına inanmakta zorlanabilirsiniz ama ne zemin ne de duvarlarda hiçbir fark yok.
Evin banyosu retro fayanslarla döşeli ve sevimli bir yapıya sahip. Banyo dekorasyonunda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Canlı renkleri ve sıcacık havasıyla yeterince şık görünen bu banyo evin genel stili ile de oldukça uyumlu.
Evin bir de küçük bir terası bulunuyor. Muhteşem bir manzaraya sahip olan bu terasın birkaç küçük balkon mobilyası ile nasıl değişeceğine bir bakın? Şu haliyle manzarası dışında hiçbir çekiciliği olmayan bu teras ufak bir dokunuşla mükemmel bir dinlenme alanına dönüşecek.
Teras dekorasyonu için yalnızca bir masa, birkaç sandalye ve şemsiye kullanan mimarlar bu terasın manzarasını en iyi şekilde değerlendirecek ortamı oluşturmuşlar. Böyle bir terasta keyifli sohbet eşliğinde yemek yemek istemez miydiniz?
Ev hali hazırda rüya gibi bir bahçeye bakıyor. Bu nedenle en büyük özelliğinin bu inanılmaz manzara olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca birkaç mobilya ve aksesuar değişikliği ile yenilenen bu ev rüya gibi yaşamın kapılarını açıyor.