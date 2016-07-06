Hafta sonu kaçamağı için en ideal evler

Hemen hepimiz iş yerlerimiz, okulumuz, çocuklarımızın okulu ya da yakınlarımız nedeniyle şehir içinde yaşamaya mecbur kalıyoruz. Kalbimiz küçük bir balıkçı kasabasında, sevimli ve mütevazi bir dağ evinde olsa da, şehrin göbeğinde yaşamak durumundayız. Eğer emekliliğinize daha çok varsa ve şehir hayatı artık dayanılmaz olmaya başlamışsa çözüm hafta sonu kaçamaklarında olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı basit yapıları ve şehirden uzak, huzurlu ortamlarıyla hafta sonu evlerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel bu ev modellerini görünce siz de bir tane edinmek isteyeceksiniz.

Ülkemizde tatil anlayışının büyük bir kısmını oluşturan yazlık ya da yayla evlerinin daha modern bir versiyonu olan dağ ve deniz evleri, artık daha çok hafta sonu kaçamakları için kullanılıyor. Tatil anlayışının yurt dışı ya da yurt içi turları şeklinde değiştiği günümüzde, kırsalda bulunan bir yedek evin misyonu hafta sonu tatilleri ile sınırlı kalıyor. Eş, dost ve akrabalarla verilen barbekü partileri ya da kalabalık aile toplaşmaları için kullanılan veya hafta sonu iş ve şehir stresini atmak için gidilen evler olarak hayatımızdaki yerini alıyorlar. Hafta sonlarınız için, şehrin kalabalık ve gürültüsünden iki günlüğüne de olsa uzaklaşmanızı sağlayacak bu cennet gibi evlere bir göz atın, eğer bu iş için ayıracak bir bütçeniz varsa inşaat şirketlerinden danışmanlık alarak kolayca yaptırabilirsiniz.

Daha fazla ev modeli görmek isterseniz “Ahşapla taşın bir araya geldiği 7 muhteşem ev” başlıklı yazımızda çok daha göz alıcı modeller bulabilirsiniz.