Hafta sonu kaçamağı için en ideal evler

Hemen hepimiz iş yerlerimiz, okulumuz, çocuklarımızın okulu ya da yakınlarımız nedeniyle şehir içinde yaşamaya mecbur kalıyoruz. Kalbimiz küçük bir balıkçı kasabasında, sevimli ve mütevazi bir dağ evinde olsa da, şehrin göbeğinde yaşamak durumundayız. Eğer emekliliğinize daha çok varsa ve şehir hayatı artık dayanılmaz olmaya başlamışsa çözüm hafta sonu kaçamaklarında olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı basit yapıları ve şehirden uzak, huzurlu ortamlarıyla hafta sonu evlerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel bu ev modellerini görünce siz de bir tane edinmek isteyeceksiniz.
Ülkemizde tatil anlayışının büyük bir kısmını oluşturan yazlık ya da yayla evlerinin daha modern bir versiyonu olan dağ ve deniz evleri, artık daha çok hafta sonu kaçamakları için kullanılıyor. Tatil anlayışının yurt dışı ya da yurt içi turları şeklinde değiştiği günümüzde, kırsalda bulunan bir yedek evin misyonu hafta sonu tatilleri ile sınırlı kalıyor. Eş, dost ve akrabalarla verilen barbekü partileri ya da kalabalık aile toplaşmaları için kullanılan veya hafta sonu iş ve şehir stresini atmak için gidilen evler olarak hayatımızdaki yerini alıyorlar. Hafta sonlarınız için, şehrin kalabalık ve gürültüsünden iki günlüğüne de olsa uzaklaşmanızı sağlayacak bu cennet gibi evlere bir göz atın, eğer bu iş için ayıracak bir bütçeniz varsa inşaat şirketlerinden danışmanlık alarak kolayca yaptırabilirsiniz.
Daha fazla ev modeli görmek isterseniz “Ahşapla taşın bir araya geldiği 7 muhteşem ev” başlıklı yazımızda çok daha göz alıcı modeller bulabilirsiniz.
Fazla masraf etmeden ve pratik yoldan bir ev edinmek istiyorsanız betonarme dışındaki yapı çeşitlerini araştırabilirsiniz. Örneğin çelik konstrüksiyon yapılar ya da ahşap yapılar betonarmeye göre çok daha kolay inşa edilebilirler. Kırsalda küçük bir arsa alarak işe başlayabilir ve dilediğiniz ev modelini kolayca yaptırabilirsiniz. Bu ahşap dış cehpesi ve çelik konstrüksiyon yapısıyla son derece kullanışlı ve şık bir yapıya sahip.
Bu evin oldukça çekici bir mimarisi var. Eğer hayalinizde sıra dışı bir ev varsa bu ve buna benzer modelleri değerlendirebilirsiniz. Hem sahil kenarında hem bahçeli hem de ahşap yapıya sahip olan bu neredeyse rüya gibi. Ayrıca çatısına yerleştirilen geniş güneş panelleri ile sürdürülebilir bir yapıya da sahip.
Eğer hafta sonlarınızı bahçeyle uğraşarak geçirmek istiyorsanız mutlaka bu tarz bir ev seçmelisiniz. Tek katlı basit bir yapıya sahip olan bu evin en büyük özelliği ekilebilir toprağıyla arka bahçesidir. Tarım bahçeciliği giderek yaygınlaşan bir hobi. Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz domateslerle misafirlerinizi ağırlamak isterseniz bu bahçe işini bir düşünün.
Küçük ve mütevazı evlerin sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacağını düşünüyorsanız daha lüks modelleri de değerlendirebilirsiniz. Farklı ve ihtişamlı yapıları ile dikkat çeken bu evleri biraz pahalı bulabilirsiniz.
Tatil ya da dağ evi dendiği zaman sizin de aklınıza ahşap evler geliyorsa mutlaka bu modelleri değerlendirin. Tamamen ahşap malzemeden üretilen yapılarıyla ahşap evler hem sevimli bir mimariye hem de son derece kullanışlı ve şık bir iç mekan tasarımına sahip oluyorlar.
Geniş bahçesi, verandası, terası ve bütün misafirlerinize yetecek ferah iç mekanı ile böyle bir eve ihtiyaç duyuyorsanız bu modeli yakından inceleyin. Kalabalık aileler için ideal bu iki katlı yapı tatilden beklediğiniz her şeyi karşılayabilecek kadar güzel ve donanımlı.
Konforunuzdan tatilde de vazgeçemeyecekseniz size ancak böyle bir ev tavsiye edebiliriz. Oldukça büyük ve görkemli bir yapıya sahip olan bu malikane keyfinden taviz vermek istemeyenler için ideal. İki katlı, bahçeli, havuzlu, verandalı ve teraslı bu yapının neredeyse hiç bir eksiği yok.