현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Hafta sonu kaçamağı için en ideal evler

Homify Homify
18 Bury Road, Branksome Park, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Modern Evler
Loading admin actions …

Hemen hepimiz iş yerlerimiz, okulumuz, çocuklarımızın okulu ya da yakınlarımız nedeniyle şehir içinde yaşamaya mecbur kalıyoruz. Kalbimiz küçük bir balıkçı kasabasında, sevimli ve mütevazi bir dağ evinde olsa da, şehrin göbeğinde yaşamak durumundayız. Eğer emekliliğinize daha çok varsa ve şehir hayatı artık dayanılmaz olmaya başlamışsa çözüm hafta sonu kaçamaklarında olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı basit yapıları ve şehirden uzak, huzurlu ortamlarıyla hafta sonu evlerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel bu ev modellerini görünce siz de bir tane edinmek isteyeceksiniz.

Ülkemizde tatil anlayışının büyük bir kısmını oluşturan yazlık ya da yayla evlerinin daha modern bir versiyonu olan dağ ve deniz evleri, artık daha çok hafta sonu kaçamakları için kullanılıyor. Tatil anlayışının yurt dışı ya da yurt içi turları şeklinde değiştiği günümüzde, kırsalda bulunan bir yedek evin misyonu hafta sonu tatilleri ile sınırlı kalıyor. Eş, dost ve akrabalarla verilen barbekü partileri ya da kalabalık aile toplaşmaları için kullanılan veya hafta sonu iş ve şehir stresini atmak için gidilen evler olarak hayatımızdaki yerini alıyorlar. Hafta sonlarınız için, şehrin kalabalık ve gürültüsünden iki günlüğüne de olsa uzaklaşmanızı sağlayacak bu cennet gibi evlere bir göz atın, eğer bu iş için ayıracak bir bütçeniz varsa inşaat şirketlerinden danışmanlık alarak kolayca yaptırabilirsiniz.

Daha fazla ev modeli görmek isterseniz “Ahşapla taşın bir araya geldiği 7 muhteşem ev” başlıklı yazımızda çok daha göz alıcı modeller bulabilirsiniz.

Tek katlı, sade bir yapı

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Fazla masraf etmeden ve pratik yoldan bir ev edinmek istiyorsanız betonarme dışındaki yapı çeşitlerini araştırabilirsiniz. Örneğin çelik konstrüksiyon yapılar ya da ahşap yapılar betonarmeye göre çok daha kolay inşa edilebilirler. Kırsalda küçük bir arsa alarak işe başlayabilir ve dilediğiniz ev modelini kolayca yaptırabilirsiniz. Bu ahşap dış cehpesi ve çelik konstrüksiyon yapısıyla son derece kullanışlı ve şık bir yapıya sahip.

Sıra dışı bir mimari

Sustainable Architectural Project Cornwall, Edge Of Cliff, St Ives, Cornwall Arco2 Architecture Ltd Rustik Evler Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

Sustainable Architectural Project Cornwall, Edge Of Cliff, St Ives, Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Bu evin oldukça çekici bir mimarisi var. Eğer hayalinizde sıra dışı bir ev varsa bu ve buna benzer modelleri değerlendirebilirsiniz. Hem sahil kenarında hem bahçeli hem de ahşap yapıya sahip olan bu neredeyse rüya gibi. Ayrıca çatısına yerleştirilen geniş güneş panelleri ile sürdürülebilir bir yapıya da sahip. 

Bahçecilik denemeleriniz için ideal

New curved extension homify Modern Evler new extension,garden,garden room,bright,new garden,patio,dining,curved wall,white render,aluminium windows,french doors
homify

New curved extension

homify
homify
homify

Eğer hafta sonlarınızı bahçeyle uğraşarak geçirmek istiyorsanız mutlaka bu tarz bir ev seçmelisiniz. Tek katlı basit bir yapıya sahip olan bu evin en büyük özelliği ekilebilir toprağıyla arka bahçesidir. Tarım bahçeciliği giderek yaygınlaşan bir hobi. Kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz domateslerle misafirlerinizi ağırlamak isterseniz bu bahçe işini bir düşünün.

Lüks yapılardan vazgeçemeyenler için

18 Bury Road, Branksome Park, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Modern Evler
David James Architects &amp; Partners Ltd

18 Bury Road, Branksome Park

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Küçük ve mütevazı evlerin sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacağını düşünüyorsanız daha lüks modelleri de değerlendirebilirsiniz. Farklı ve ihtişamlı yapıları ile dikkat çeken bu evleri biraz pahalı bulabilirsiniz. 

Tatil denince ahşap ev!

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Tatil ya da dağ evi dendiği zaman sizin de aklınıza ahşap evler geliyorsa mutlaka bu modelleri değerlendirin. Tamamen ahşap malzemeden üretilen yapılarıyla ahşap evler hem sevimli bir mimariye hem de son derece kullanışlı ve şık bir iç mekan tasarımına sahip oluyorlar.

Huzurlu bir kaçamak için

Dış Cephe Tulya Evleri Modern Evler
Tulya Evleri

Dış Cephe

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Geniş bahçesi, verandası, terası ve bütün misafirlerinize yetecek ferah iç mekanı ile böyle bir eve ihtiyaç duyuyorsanız bu modeli yakından inceleyin. Kalabalık aileler için ideal bu iki katlı yapı tatilden beklediğiniz her şeyi karşılayabilecek kadar güzel ve donanımlı.

Büyük ve konforlu bir ev

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Konforunuzdan tatilde de vazgeçemeyecekseniz size ancak böyle bir ev tavsiye edebiliriz. Oldukça büyük ve görkemli bir yapıya sahip olan bu malikane keyfinden taviz vermek istemeyenler için ideal. İki katlı, bahçeli, havuzlu, verandalı ve teraslı bu yapının neredeyse hiç bir eksiği yok.

Dünyanın dört bir yanından 10 şahane mutfak
Bu hafta sonu evlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler