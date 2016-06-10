Atıl durumdaki bir balkonun şaşırtan değişimi

Birtakım resim ve figürlerle de çiçeklerin oluşturduğu güzel ve başarılı kompozisyon tamamlanmış. Belki bir şezlong atıp tatilinizi geçirebileceğiniz kadar büyük değil ama en azından öncekine oranla çok çok daha iyi durumda olan bir balkon var artık ortada. Evin sahiplerine de tadını çıkarmak kalıyor.

Dönüşüm hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Mütevazi bir evin ihtişamlı dönüşümü’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atmanızın faydalı olabileceğini umut ediyoruz.