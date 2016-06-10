Atıl durumdaki bir balkonun şaşırtan değişimi

Bugünkü dönüşüm yazımızın konusu, daha önceki yazılarımız gibi bütün bir evin dönüşümü üzerine değil. Öncekilerden farklı olarak bu kez bir dairenin sadece bir bölümüne, hem de küçücük bir bölümüne, yani bir balkona odaklanacağız. Güney Kore’nin büyük şehirlerinden bir olan Incheon’daki bir dairede yer alan bu balkon; dönüşümden önce, evin ısınma tesisatının merkezi olan bir makine ve bununla bağlantılı boru ve kabloların bulunduğu ancak bunun dışında atıl bir haldeydi. Bakalım Koreli dekoratörler bu balkonu ataletten kurtarıp daha estetik ve işlevsel hale nasıl getirmişler.
Fotoğraftan da kolayca anladığınız üzere burası balkonun yenilenmeden önceki hali. Bir kombi ve bağlantılı eleman, boru ve kabloları dışında herhangi bir şey yer almıyor balkonumuzda. Boyut olarak da oldukça mütevazı olduğu net bir biçimde anlaşılıyor. Ancak bu başarılı ve tecrübeli dekoratörler için çok da büyük bir sorun arz etmeyen bir durum.
Oldukça asık suratlı ve yaşlı duran bu balkonu güzelleştirmenin en kolay yolu nelbette balkonu renklendirmek ve bu renklendirme işlemini de çiçeklerle gerçekleştirmek. Yörenin iklimine de uygun olacak şekilde kullanılan çiçeklerle balkona bir ikinci bahar havası katılmış. Camekânın olması da hiç kuşku yok ki çiçeklerin uzun ömürlü olmaları yolunda bir avantaj teşkil ediyor.
Camekan demişken elbette onu da bir elden geçirmek gerekiyordu. Yorgun ve yaşlı durumdaki camekanın camları yeni ve modern bir malzemeyle kaplanıp daha çekici, güler yüzlü ve genç bir görünüm elde edilmiş görünüyor. Bunun ayrıca içeriyi görünmez kılma anlamında mahremiyeti güçlendirici olarak düşünüldüğü de dikkatlerden kaçmıyor. Fotoğrafta solda camın eski, sağda da yeni halini görebilirsiniz: Değişim gerçekten muazzam.
Gerçekten oldukça eski moda görüntülü olan önceki turuncu yer döşemesi fayanslar sökülüp yerine başka bir alternatif üretilmesine karar verilmiş ki makul bir düşünce olduğunu söylemeliyiz. Bunun eski zemin döşemesinin yerini şimdi çeşitli siyah ve beyaz geometrik şekillerden oluşan çok daha modern görünüşlü bir zemin döşemesi almakta. Bu tarz son moda, trendy ve çok çeşitli materyallerden üretilen zemin döşeme alternatiflerini sitemizde yapacağınız kısa bir gezintiyle siz de keşfedebilirsiniz.
Şimdi balkonun kapısından şöyle birkaç adım geriye doğru gidiyoruz ve balkonun nasıl göründüğüne daha geniş bir perspektiften bakıyoruz. Eskisinden çok daha iyi bir durumda; hem daha fonksiyonel hem de daha estetik bir görüntüsü var. Üstelik odayla adeta bütünleşen yapısıyla içinde bulundurduğu taze ve ferah havayı odaya da taşıyor.
Vazolar yerine çeşitli içecek şişelerinin tercih edilmesiyle daha trendy ve bohem bir hava kazanmış olan balkondaki çiçekler renkleriyle de büyülüyorlar. Şişelerin büyük çoğunluğunun renginin kahverengi olarak seçilmesi bizlere içinden geldikleri toprağı da anımsatıyor. Çiçek seçiminde dikkat edilmesi gereken ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi balkonun bulunduğu iklim şartlarında hayatta kalabilecek çiçeklerin tercih edilmesidir.
Birtakım resim ve figürlerle de çiçeklerin oluşturduğu güzel ve başarılı kompozisyon tamamlanmış. Belki bir şezlong atıp tatilinizi geçirebileceğiniz kadar büyük değil ama en azından öncekine oranla çok çok daha iyi durumda olan bir balkon var artık ortada. Evin sahiplerine de tadını çıkarmak kalıyor.
Dönüşüm hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Mütevazi bir evin ihtişamlı dönüşümü’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atmanızın faydalı olabileceğini umut ediyoruz.