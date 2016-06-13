Merdivenli evler için 7 parlak fikir

Eğer eviniz iki veya daha fazla kata sahip bir evi ise üst katlara ulaşım için evinizin içinde bulunan merdiveni kullanıyorsanız merdiven evinizin bir parçası haline gelmiş demektir. Merdiven alanını daha şık ve daha görsel bir merdiven alanı haline getirerek insanların beğenisini kazanmak, bakanların mest olacağı ve büyüleneceği bir merdiven alanı oluşturarak zarafet saçan bir eve sahip olmak istiyorsanız homify merdiven tasarımlarının yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve merdiven tasarımları ile estetik süslemelerin yer aldığı şık merdivenleri incelemelisiniz. Bu merdivenleri inceleyerek evinizde uygulayarak görsel bir merdiven alanı ortaya çıkararak şahane bir eve sahip olabilirsiniz.