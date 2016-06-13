Merdivenli evler için 7 parlak fikir

Eğer eviniz iki veya daha fazla kata sahip bir evi ise üst katlara ulaşım için evinizin içinde bulunan merdiveni kullanıyorsanız merdiven evinizin bir parçası haline gelmiş demektir. Merdiven alanını daha şık ve daha görsel bir merdiven alanı haline getirerek insanların beğenisini kazanmak, bakanların mest olacağı ve büyüleneceği bir merdiven alanı oluşturarak zarafet saçan bir eve sahip olmak istiyorsanız homify merdiven tasarımlarının yer aldığı sayfamızı ziyaret etmeli ve merdiven tasarımları ile estetik süslemelerin yer aldığı şık merdivenleri incelemelisiniz. Bu merdivenleri inceleyerek evinizde uygulayarak görsel bir merdiven alanı ortaya çıkararak şahane bir eve sahip olabilirsiniz.
Merdivenin altında kalan ölü alanı bir seperatör yarımı ile kapatarak hem depolama alanı olarak kullanabileceğiniz bir alan oluşturarak fonksiyonellik kazandırabilir hem de estetik çizgilere sahip şık ve zarif bir merdiven dairesi oluşturarak evinize görsellik kazandırmış olursunuz. Ayrıca renk uyumuna dikkat ederek uyumlu açık tonlara sahip bir merdiven dairesi ile evinizi daha şık bir ev haline getirebilirsiniz.
Merdivenler iki kat arasında kaldığı için üst ve alt kat aydınlatmalarının arasında loş ışıkla aydınlatma bir alan olarak kalır. Bu duruma çözüm bulmadığınızda merdiven alanı ve basamaklar yarı koyu yarı aydınlık bir şekilde kötü görünecektir. Bu durumu ortadan kaldırarak görsel bir alan oluşturmak için basamak aydınlatmaları yapmalı ve resimdeki gibi şık alanlar ortaya çıkararak görsel bir merdiven oluşturmalısınız.
Merdiven için klasik ve geleneksel tasarımlar yerine aykırı tasarımlar yaparak resimdeki gibi hem fonksiyonel hem de estetik merdivenler ortaya çıkarıp evinizi daha cezbedici bir ev haline getirebilirsiniz. Korkuluk olarak sarkıtılmış gergin iplere boncuklar dizdiğinizde ışıl ışıl rengarenk merdivenlere sahip olursunuz.
Merdiveninizin renklerinde duvara merdivenin devamı gibi görünecek şık çizgi desenleri yaparak merdiveninizin görselliğini artırarak zarif alanlar oluşturabilirsiniz. Resimdeki gibi beyaz duvar üzerine kahverengi basamakların devamı niteliğinde desenler yaparak merdiven alanınızı hem renklendirmiş hem de zarafet kazandırmış olursunuz.
evinizin içinde bir döner merdiven yer alıyorsa estetik korkuluk tasarımları ile hem merdiveni gizlemiş olursunuz hem de merdivene estetik bir görünüm kazandırmış olursunuz. Resimde yer alan merdiven örneğinde olduğu gibi ahşapların yuvarlak bir korkuluk şeklinde birleştirilmesi ile elde edilmiş korkuluk merdivenin estetiğini ve zarifliğini artırmış.
Döner merdiven ortasına bir adet aydınlatma avizesi yerleştirip etrafını yansıyan taşlarla dizili teller ile süslediğinizde merdiven alanı estetik bir görünüme kavuşacağı gibi evinizin aydınlatmasına da katkıda bulunarak zarif ve romantik bir merdiven tasarımı ortaya çıkarmış olursunuz. Resimdeki gibi uygulayacağınız aydınlatma merdiveninizi aydınlatacak ve ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır.
Merdiveniniz düz bir merdiven ise cam korkuluklar yaparak basamaklarınında cam olmasını sağlayarak görsel, farklı bir tasarıma ve malzemeye sahip şık bir merdiven ortaya çıkarabilirsiniz. Resimdeki gibi yeşil renkli cam merdiven basamakları ortama farklı bir özgünlük verdiği gibi yansıma özelliği ile de şık bir merdiven ortaya çıkarmış.