Teras katı için 7 parlak fikir

Teras mobilyaları her tarza uygun ve her mevsim için farklı renk ve desenlerde bulunabilir olduğu için mobilya seçimlerinde titiz bir çalışma yaparak resimdeki gibi görsel bir teras oluşturabilirsiniz. Teras zemini ve parapetleri koyu renklerde ise açık renkli veya zıt renkli mobilyalar tercih edebilir veya renk uyumu olması amacıyla benzer tonlarda seçerek görselliği pekiştirebilirsiniz.