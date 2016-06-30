Teras katı için 7 parlak fikir

Bir evin teras katı varsa bu alan zarif bir yaşam alanı olarak dekore edilmeli, güneşli günlerin ve bahar havasının tadını çıkarılmalıdır. Akşam yemeklerinin yendiği, aile ile neşeli anların yaşandığı, serin akşamların tadının çıkarıldığı teras katı için parlak dekorasyon fikirleri ışığında muhteşem keyifli bir terasa sahip olabilirsiniz. Homify farkı ile bir araya getirilmiş olan 7 parlak teras fikrini inceleyerek terasınızı şık ve keyifli bir şekilde dekore edebilir ve teras keyfi yaşayabilirsiniz.
Teras katınızı doğal taşlar ile kapladığınızda ahşap ile uyumlu ve muhteşem güzellikte bir terasa sahip olabilirsiniz. Doğal taşların kendilerine özgü cazibelerinin ahşabın doğallığı ile birleşmesi sonucu resimdeki gibi estetik ve keyifli bir teras dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Taş zeminler estetik bir güzelliğe sahip olduğu için her adımınızda mutlu olabilirsiniz.
Terasınızı dekore ederken zemini ahşap ile kaplayabilir ve resimdeki gibi muhteşem bir zemine sahip bir terasa sahip olabilirsiniz. Vernik ve cila ile parlattığınız zemin ile dekoratif teras mobilyaları tercih ettiğinizde zarif, şık ve görsel bir terasa sahip olabilirsiniz. Renk uyumu ile görselliği pekiştirebilir ve bahar akşamlarının güzel havalarının tadını çıkarabilirsiniz.
Teras zeminleri için doğal taş, ahşap gibi malzemelerin dışında estetik beton zeminler uygulayarak terasınızı resimdeki gibi cezbedici bir güzelliğe sahip bir teras haline getirebilirsiniz. Terasınız biraz yukarıda ise görselliğini pekiştirebilir, zarafetini artırarak şık ve estetik bir teras oluşturabilirsiniz.
Teras zemin kaplamaları dışında teras dekorasyonları ile şık ve yaşam alanı olarak kullanacağınız, muhteşem bir teras ortaya çıkarabilirsiniz. Doğal bir dekorasyon için canlı çiçekler tercihe ederek terasınızın doğal olmasını sağlayabilir, yeşilin ve doğanın bir arada olduğu zarif bir terasta akşam çayınızı yudumlayabilirsiniz.
Terasınızı görsel bir teras şeklinde dekore etmek için farklı renkleri bir ahenk içinde kullanabilir ve rengarenk bir terasa sahip olabilirsiniz. Renk tercihlerinizde zevkinize uygun renkleri seçebilir veya resimdeki gibi bahara özgü pastel renkler seçerek evinizin dışını terasınızı hem doğal hem canlı hem de rengarenk bir teras haline getirebilirsiniz.
Teras mobilyaları her tarza uygun ve her mevsim için farklı renk ve desenlerde bulunabilir olduğu için mobilya seçimlerinde titiz bir çalışma yaparak resimdeki gibi görsel bir teras oluşturabilirsiniz. Teras zemini ve parapetleri koyu renklerde ise açık renkli veya zıt renkli mobilyalar tercih edebilir veya renk uyumu olması amacıyla benzer tonlarda seçerek görselliği pekiştirebilirsiniz.
Terasınızı resimdeki gibi doğanın kalbinde ve doğa ile uyumlu bir teras olarak düşünüyorsanız resimdeki gibi koyu renkli ahşaplardan zemin kaplaması ve üst çatı örtüsü yapabilir, zıt renkli mobilyalar tercih ederek terasınız da zıt renklerin uyumunu yakalayarak renkli ve doğa ile uyumlu bir teras oluşturabilirsiniz. Teras mobilyaları seçiminde fonksiyonel mobilyaları tercih ettiğinizde zarif, doğanın kalbinde doğanın keyfini sürebileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz.