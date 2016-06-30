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Teras katı için 7 parlak fikir

ümit atdağ ümit atdağ
IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Bir evin teras katı varsa  bu alan zarif bir yaşam alanı olarak dekore edilmeli, güneşli günlerin ve bahar havasının tadını çıkarılmalıdır. Akşam yemeklerinin yendiği, aile ile neşeli anların yaşandığı,  serin akşamların tadının çıkarıldığı teras katı için parlak dekorasyon fikirleri ışığında  muhteşem keyifli bir terasa sahip olabilirsiniz.  Homify farkı ile bir araya getirilmiş olan 7 parlak teras fikrini inceleyerek terasınızı şık ve keyifli bir şekilde dekore edebilir ve teras keyfi yaşayabilirsiniz.

Doğal Taşlar

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Kırsal Bahçe
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Teras katınızı doğal taşlar ile kapladığınızda ahşap ile uyumlu ve muhteşem güzellikte bir terasa sahip olabilirsiniz.  Doğal taşların kendilerine özgü cazibelerinin ahşabın doğallığı ile birleşmesi sonucu  resimdeki gibi estetik ve keyifli bir teras dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Taş zeminler estetik bir güzelliğe sahip olduğu için  her adımınızda mutlu olabilirsiniz.

Ahşap görselliği

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners Rustik Balkon, Veranda & Teras
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

Terasınızı dekore ederken  zemini ahşap ile kaplayabilir ve resimdeki gibi muhteşem bir zemine sahip bir terasa sahip olabilirsiniz. Vernik ve cila ile parlattığınız zemin ile  dekoratif teras  mobilyaları tercih ettiğinizde  zarif, şık ve görsel bir terasa sahip olabilirsiniz. Renk uyumu ile görselliği pekiştirebilir ve bahar akşamlarının güzel havalarının tadını çıkarabilirsiniz.

Beton zeminler

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Teras zeminleri için doğal taş, ahşap gibi malzemelerin dışında estetik beton zeminler uygulayarak terasınızı resimdeki gibi cezbedici bir güzelliğe sahip bir teras haline getirebilirsiniz.  Terasınız biraz yukarıda ise görselliğini pekiştirebilir, zarafetini artırarak şık ve estetik bir teras oluşturabilirsiniz.

Doğal teraslar

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Balkon, Veranda & Teras Tuğla Beyaz
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Teras zemin kaplamaları dışında  teras dekorasyonları ile şık ve yaşam alanı olarak kullanacağınız, muhteşem bir teras ortaya çıkarabilirsiniz. Doğal  bir dekorasyon için canlı çiçekler tercihe ederek terasınızın doğal olmasını sağlayabilir, yeşilin ve doğanın bir arada olduğu zarif bir terasta akşam çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Renkli teraslar

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Terasınızı görsel bir teras şeklinde dekore  etmek için farklı renkleri bir ahenk içinde kullanabilir ve rengarenk bir terasa sahip olabilirsiniz. Renk tercihlerinizde  zevkinize uygun renkleri seçebilir veya  resimdeki gibi bahara özgü pastel renkler seçerek evinizin dışını terasınızı hem doğal hem canlı hem de rengarenk bir teras haline getirebilirsiniz.

Mobilyalar

Proyecto Terraza Departamento Oriana, Sandra Molina Sandra Molina Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

Teras mobilyaları her tarza uygun ve her mevsim için farklı renk ve desenlerde bulunabilir olduğu için mobilya seçimlerinde titiz bir çalışma yaparak resimdeki gibi görsel bir teras oluşturabilirsiniz. Teras zemini ve parapetleri koyu renklerde ise açık renkli veya zıt renkli mobilyalar tercih edebilir veya renk uyumu olması amacıyla benzer tonlarda seçerek görselliği pekiştirebilirsiniz.

Doğanın kalbinde bir teras

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Terasınızı resimdeki gibi doğanın kalbinde ve doğa ile uyumlu bir teras olarak düşünüyorsanız resimdeki gibi koyu renkli ahşaplardan zemin kaplaması ve üst çatı örtüsü yapabilir, zıt renkli mobilyalar tercih ederek terasınız da zıt renklerin uyumunu yakalayarak renkli ve doğa ile uyumlu bir teras oluşturabilirsiniz. Teras mobilyaları seçiminde fonksiyonel mobilyaları tercih ettiğinizde  zarif, doğanın kalbinde doğanın keyfini sürebileceğiniz bir terasa sahip olabilirsiniz.

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