Stil ve zarafetin karakterize ettiği bir ev

Tasarımla ilgili hemen her alanda olduğu gibi, mimari, iç mimari ve dekorasyonda da estetik kavramı her ne kadar belli objektif ölçütlere bağlanabilse de, son tahlilde subjektif bir konudur. Kişilerin, kültürlerin, toplumların ve hatta tarihsel süreçlerin beğenileri büyük ölçüde değişiklik arz edebilir. Üstelik şu ya da bu kişinin ya da kültürün beğendiği şey, bir diğerine göre daha az ya da daha fazla estetiktir demek bile mümkün değildir. Sonuç olarak güzellik tartışması oldukça çetrefilli bir konu; ama aynı dili ve kültürü paylaşan bireyler olarak belli oranda ortaklaşmış bir estetik anlayışında buluştuğumuzu söylemek de yanlış olmaz. Bu yazının konusu olan ev ise yalnızca bizim belli oranda ortaklaşmış estetik anlayışımıza göre değil, pek çok farklı kültürün ve toplumun da üzerinde uzlaşabileceği çok ince bir stile ve zerafete sahip. Her odası ve her detayı üzerinde büyük bir titizlikle çalışılmış olan bu harika eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Antre, hol ve koridorlar pek çok evde fazlaca üzerinde durulmayan mekânlardır. Sonuç olarak oturulup kalkılan, yatılan, uyunan veya çalışılan değil, yalnızca gelip geçilen yerler olmalarından ötürü dekorasyonun konusu olarak algılanmazlar. Oysa dekorasyon evin tamamını kapsayan bir bütündür ve yeri geldiğinde bir evin en dikkat çeken bölümü de pekâlâ giriş kısmı olabilir. Alt ve üst katları birbirine bağlayan ve evin en çok kullanılan odalarına açılan bu holde gerçek anlamda rafine bir stil görüyoruz.
Birbirlerinden oldukça farklı mobilya ve aksesuarların bir arada kullanılarak son derece etkileyici bir tarzın parçası haline geldikleri bu oturma odası da yine çok ciddi bir tasarım emeğinin ürünü. Farklı parçalar, farklı renkler ve hatta farklı tarzlar birleşerek ince bir zerafet ortaya koyuyorlar.
Yemek odasında krem rengi ağırlığı göze çarpıyor. Sandalyelerin sırt kısmında kullanılan siyah ise güzel bir kontrast oluşturarak açık renkleri bir kat daha vurguluyor. Kaliteli ve iddialı bir görüntü sunan yemek odası aynı zamanda çok geniş tutulmamış masası ve aydınlık ortamı ile sıcak bir atmosfer de taşıyor.
Evin geneline hakim olan ince tasarım anlayışı elbette mutfakta da devam ediyor. Bununla birlikte mutfağı ön plana çıkaran esas unsur ise işlevsellik odaklı bir tasarıma sahip olması. Mutfak tezgâhına kesintisiz bir şekilde eklemlenen küçük yemek masasıyla da birlikte düşünüldüğünde küçük bir ailenin ihtiyaçlarına mükemmel bir biçimde yanıt verecek bir mutfak gördüğümüzü söylemek yanlış olmaz.
Açık renklerin hakim olduğu yatak odasında gerektiği zaman gün ışığını kesmesi için koyu renk bir perde kullanılmış. Abartılı aksesuarlardan kaçınılan oda tarzıyla adeta su gibi akıcı bir zerafet taşıyor.
Duvar ve zeminlerinden birinci sınıf siyah mermer kullanılan çift lavabolu lüks banyo, çeşitli aksesuarları ile de ince bir zevkin ürünü olduğunu her açıdan yansıtmayı başarıyor.
Genç odaları denince akla genellikle belli başlı standart mobilyadan oluşan basit tasarımlar gelir. Halbuki genç odaları da en az diğer odalar kadar tasarımın konusu olmayı hak ederler. Üstelik gençliğin kendisi gibi genç odaları da sınırsız ve hayal gücünün bütün olanaklarının kullanılabileceği mekânlardır. Müthiş bir duvar resminin asimetrik yerleştirilmiş karyola ve parlak renklerle bir arada kullanıldığı bu genç odası kendi türünde oldukça iddialı bir örnek.
Evin iç mekânlarına hakim olan zerafet ve şıklık elbette dış mekânlarda da devam ediyor. Oldukça geniş olan bu teras alanı adeta bir bahçe gibi kullanılmış. Üstelik hasır mobilyalarından aksesuarlarına, canlı bitkilerinden peyzajına kadar son derece çekici bir bahçe.