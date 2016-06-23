현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Stil ve zarafetin karakterize ettiği bir ev

Homify TR Homify TR
Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Bahçe
Loading admin actions …

Tasarımla ilgili hemen her alanda olduğu gibi, mimari, iç mimari ve dekorasyonda da estetik kavramı her ne kadar belli objektif ölçütlere bağlanabilse de, son tahlilde subjektif bir konudur. Kişilerin, kültürlerin, toplumların ve hatta tarihsel süreçlerin beğenileri büyük ölçüde değişiklik arz edebilir. Üstelik şu ya da bu kişinin ya da kültürün beğendiği şey, bir diğerine göre daha az ya da daha fazla estetiktir demek bile mümkün değildir. Sonuç olarak güzellik tartışması oldukça çetrefilli bir konu; ama aynı dili ve kültürü paylaşan bireyler olarak belli oranda ortaklaşmış bir estetik anlayışında buluştuğumuzu söylemek de yanlış olmaz. Bu yazının konusu olan ev ise yalnızca bizim belli oranda ortaklaşmış estetik anlayışımıza göre değil, pek çok farklı kültürün ve toplumun da üzerinde uzlaşabileceği çok ince bir stile ve zerafete sahip. Her odası ve her detayı üzerinde büyük bir titizlikle çalışılmış olan bu harika eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?

Modern ve rafine bir hol

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Koridor, Hol & Merdivenler
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Antre, hol ve koridorlar pek çok evde fazlaca üzerinde durulmayan mekânlardır. Sonuç olarak oturulup kalkılan, yatılan, uyunan veya çalışılan değil, yalnızca gelip geçilen yerler olmalarından ötürü dekorasyonun konusu olarak algılanmazlar. Oysa dekorasyon evin tamamını kapsayan bir bütündür ve yeri geldiğinde bir evin en dikkat çeken bölümü de pekâlâ giriş kısmı olabilir. Alt ve üst katları birbirine bağlayan ve evin en çok kullanılan odalarına açılan bu holde gerçek anlamda rafine bir stil görüyoruz.

Etkileyici bir oturma odası

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Oturma Odası
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Birbirlerinden oldukça farklı mobilya ve aksesuarların bir arada kullanılarak son derece etkileyici bir tarzın parçası haline geldikleri bu oturma odası da yine çok ciddi bir tasarım emeğinin ürünü. Farklı parçalar, farklı renkler ve hatta farklı tarzlar birleşerek ince bir zerafet ortaya koyuyorlar. 

Hem sıcak hem gösterişli bir yemek odası

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Yemek Odası
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Yemek odasında krem rengi ağırlığı göze çarpıyor. Sandalyelerin sırt kısmında kullanılan siyah ise güzel bir kontrast oluşturarak açık renkleri bir kat daha vurguluyor. Kaliteli ve iddialı bir görüntü sunan yemek odası aynı zamanda çok geniş tutulmamış masası ve aydınlık ortamı ile sıcak bir atmosfer de taşıyor.

Mutfakta işlevsellik ön planda

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Mutfak
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Evin geneline hakim olan ince tasarım anlayışı elbette mutfakta da devam ediyor. Bununla birlikte mutfağı ön plana çıkaran esas unsur ise işlevsellik odaklı bir tasarıma sahip olması. Mutfak tezgâhına kesintisiz bir şekilde eklemlenen küçük yemek masasıyla da birlikte düşünüldüğünde küçük bir ailenin ihtiyaçlarına mükemmel bir biçimde yanıt verecek bir mutfak gördüğümüzü söylemek yanlış olmaz.

Su gibi bir yatak odası

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Yatak Odası
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Açık renklerin hakim olduğu yatak odasında gerektiği zaman gün ışığını kesmesi için koyu renk bir perde kullanılmış. Abartılı aksesuarlardan kaçınılan oda tarzıyla adeta su gibi akıcı bir zerafet taşıyor. 

Banyoda siyahın büyüsü

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Banyo
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Duvar ve zeminlerinden birinci sınıf siyah mermer kullanılan çift lavabolu lüks banyo, çeşitli aksesuarları ile de ince bir zevkin ürünü olduğunu her açıdan yansıtmayı başarıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Alışılmadık bir genç odası

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Yatak Odası
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Genç odaları denince akla genellikle belli başlı standart mobilyadan oluşan basit tasarımlar gelir. Halbuki genç odaları da en az diğer odalar kadar tasarımın konusu olmayı hak ederler. Üstelik gençliğin kendisi gibi genç odaları da sınırsız ve hayal gücünün bütün olanaklarının kullanılabileceği mekânlardır. Müthiş bir duvar resminin asimetrik yerleştirilmiş karyola ve parlak renklerle bir arada kullanıldığı bu genç odası kendi türünde oldukça iddialı bir örnek.

Terasta bahçe keyfi

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda Modern Bahçe
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

Evin iç mekânlarına hakim olan zerafet ve şıklık elbette dış mekânlarda da devam ediyor. Oldukça geniş olan bu teras alanı adeta bir bahçe gibi kullanılmış. Üstelik hasır mobilyalarından aksesuarlarına, canlı bitkilerinden peyzajına kadar son derece çekici bir bahçe. 

Küçük evlerde depolama sistemleri için 7 pratik fikir
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler