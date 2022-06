Stil ve zarafetin karakterize ettiği bir ev

Tasarımla ilgili hemen her alanda olduğu gibi, mimari, iç mimari ve dekorasyonda da estetik kavramı her ne kadar belli objektif ölçütlere bağlanabilse de, son tahlilde subjektif bir konudur. Kişilerin, kültürlerin, toplumların ve hatta tarihsel süreçlerin beğenileri büyük ölçüde değişiklik arz edebilir. Üstelik şu ya da bu kişinin ya da kültürün beğendiği şey, bir diğerine göre daha az ya da daha fazla estetiktir demek bile mümkün değildir. Sonuç olarak güzellik tartışması oldukça çetrefilli bir konu; ama aynı dili ve kültürü paylaşan bireyler olarak belli oranda ortaklaşmış bir estetik anlayışında buluştuğumuzu söylemek de yanlış olmaz. Bu yazının konusu olan ev ise yalnızca bizim belli oranda ortaklaşmış estetik anlayışımıza göre değil, pek çok farklı kültürün ve toplumun da üzerinde uzlaşabileceği çok ince bir stile ve zerafete sahip. Her odası ve her detayı üzerinde büyük bir titizlikle çalışılmış olan bu harika eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?