Küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili 9 yaratıcı fikir

Dar ve küçük mutfaklar için pratik çözümler bitmiyor. Çok amaçlı plan tasarımı sayesinde, dar mutfaklarda da yemek alanı, pişirme ve hazırlama alanını yer açabilirsiniz. Duvara bitişik, özel olarak iç mekan ölçülerek tasarlanan mutfak masası, tezgahlar size özel çözümler sunabilir.

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