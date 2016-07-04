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Küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili 9 yaratıcı fikir

Meral Eser Meral Eser
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
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Günlük rutinlerin arasında hazırlama-pişirme-yeme ihtiyaçlarının yanı sıra, dinlenme ve bir araya gelmemizi sağlayan mutfaklar, evimizin kalbidir. Birçok mutfak eşyası ve malzemeyi muhafaza ettiğimiz mutfaklar, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük alana sahip olabilir. Dolayısıyla depolama ve birçok ihtiyacı bünyesinde muntazam karşılaması açısından, mutfak dekorasyonu önemli yer teşkil eder. Küçük mutfak dekorasyonu hakkında pratik fikirler bulabileceğimiz yazımızda ilginizi çeken detaylar bulabileceğinizi umuyoruz.

1- Açılabilir tezgah çekmecesi

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Pratik bir şekilde kullanım ihtiyacı duyulduğu zaman açıp kapanabilir mutfak tezgahı alanı, oldukça kullanışlı bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Açılabilir tezgah kanadı vasıtasıyla, yemek ve içecek hazırlama, kesme esnasında ekstra alan kazandırır. Kullanılmayan zamanlarda, çekmece formatındaki tezgah kanadı kapatılır. Bu şekilde mutfak tezgahı alanı kazandırabilir, ihtiyacınız olan alanı pratik bir şekilde elde edebilirsiniz.

2- Neon renkler!

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design Eklektik Mutfak
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

Parlak renkler küçük mekanlarda dar ve küçük görünümden uzaklaşmanızı sağlar. Üstelik daha enerjik bir mutfak atmosferi oluşturur, aydınlık ve ferah bir etki sağlayabilirsiniz. Örnek mutfak görselinde kullanıldığı gibi neon renkler, mutfak duvarları için de alternatif fikir olarak değerlendirilebilir.

3- Cihaz yerleşimi

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop İskandinav Mutfak Gri
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Etkin ve verimli bir çalışma alanı oluşturmak istiyorsanız, mutfaklarda kullanılan cihazlar ve bilumum teknolojik ürünleri için uygun alanlar açarak, işlevsel alanlar kazandırabilirsiniz. Doğru ve ölçülü tasarım hileleri sayesinde, mutfaklarda daha geniş alanlara yer açabilirsiniz. Beyaz eşya ürünleri için tasarlanan gömme dolaplar, hem pratik hem de işlevsel çözümler arasında yer alır.

4- Akılcı dizayn edilen çekmeceler

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Özellikle küçük mutfaklar için kuytu ve köşe alanlar, işlevsellik oranı düşük yerler gibi görülebilir. Fakat fonksiyonel açıdan dizayn edildiğinde, küçük mutfak eşyaları için pratik çekmeceler olarak dizayn edilebilir. İhtiyaca göre kullanılacak bilumum mutfak eşyası, çatal bıçaklar için köşe çekmeceler pratik çözümler olabilir.

5- Şeffaf yüzeyler: Cam raflar

Peponi House STUDIO [D] TALE Tropikal Mutfak
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Küçük mutfaklar içi, iç mekana derinlik katan unsurlar arasında şeffaf yüzeylerin değerlendirilmesi yer alır. Cam ve türevleri transparan yüzeyler oluşturmada pratik ve kullanışlıdır. Şeffaf yüzeyleri ile cam raflar, birçok eşyayı depolamanızı sağlar, zemin alanından yer kazandırır.

6- Gizlenebilen yemek masası

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Küçük mutfaklarda yemek alanı oluşturmak için yeterli alanınız yok mu? O halde pratik bir şekilde gizlenebilen, sürgülü mutfak masası tablası bu ihtiyacınızı çözebilir. Duvara monte kaldırılabilir mutfak tablaları ve katlanır sandalyeler de, ekstra zemin alanı kazanmak için bire bir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

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7- Depolama sistemleri ve raflar

Kitchen update, Hege in France Hege in France İskandinav Mutfak
Hege in France

Kitchen update

Hege in France
Hege in France
Hege in France

Birçok ihtiyacı bünyesinde çözebilen mutfak dolapları ve raflar, evin belki de en çok eşya ve aletini muhafaza ettiğimiz mutfaklar için akılcı çözümlerdir. Depolama sistemleri arasında dekoratif raflar, hem estetik hem de fonksiyonellik açısından ihtiyacı muntazam bir şekilde karşılar.

8- Doğru aydınlatma

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları sayesinde, iç mekanlarda daha geniş ve derinlik katan etki sağlanabilir. Özellikle dar ve küçük mutfaklar için aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturmak önem teşkil eder.

9- Çok amaçlı çözümler

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 MutfakMutfak Tezgâhları
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

Dar ve küçük mutfaklar için pratik çözümler bitmiyor. Çok amaçlı plan tasarımı sayesinde, dar mutfaklarda da yemek alanı, pişirme ve hazırlama alanını yer açabilirsiniz. Duvara bitişik, özel olarak iç mekan ölçülerek tasarlanan mutfak  masası, tezgahlar size özel çözümler sunabilir.

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