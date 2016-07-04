Küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili 9 yaratıcı fikir

Günlük rutinlerin arasında hazırlama-pişirme-yeme ihtiyaçlarının yanı sıra, dinlenme ve bir araya gelmemizi sağlayan mutfaklar, evimizin kalbidir. Birçok mutfak eşyası ve malzemeyi muhafaza ettiğimiz mutfaklar, evin diğer alanlarına nazaran daha küçük alana sahip olabilir. Dolayısıyla depolama ve birçok ihtiyacı bünyesinde muntazam karşılaması açısından, mutfak dekorasyonu önemli yer teşkil eder. Küçük mutfak dekorasyonu hakkında pratik fikirler bulabileceğimiz yazımızda ilginizi çeken detaylar bulabileceğinizi umuyoruz.
Pratik bir şekilde kullanım ihtiyacı duyulduğu zaman açıp kapanabilir mutfak tezgahı alanı, oldukça kullanışlı bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Açılabilir tezgah kanadı vasıtasıyla, yemek ve içecek hazırlama, kesme esnasında ekstra alan kazandırır. Kullanılmayan zamanlarda, çekmece formatındaki tezgah kanadı kapatılır. Bu şekilde mutfak tezgahı alanı kazandırabilir, ihtiyacınız olan alanı pratik bir şekilde elde edebilirsiniz.
Parlak renkler küçük mekanlarda dar ve küçük görünümden uzaklaşmanızı sağlar. Üstelik daha enerjik bir mutfak atmosferi oluşturur, aydınlık ve ferah bir etki sağlayabilirsiniz. Örnek mutfak görselinde kullanıldığı gibi neon renkler, mutfak duvarları için de alternatif fikir olarak değerlendirilebilir.
Etkin ve verimli bir çalışma alanı oluşturmak istiyorsanız, mutfaklarda kullanılan cihazlar ve bilumum teknolojik ürünleri için uygun alanlar açarak, işlevsel alanlar kazandırabilirsiniz. Doğru ve ölçülü tasarım hileleri sayesinde, mutfaklarda daha geniş alanlara yer açabilirsiniz. Beyaz eşya ürünleri için tasarlanan gömme dolaplar, hem pratik hem de işlevsel çözümler arasında yer alır.
Özellikle küçük mutfaklar için kuytu ve köşe alanlar, işlevsellik oranı düşük yerler gibi görülebilir. Fakat fonksiyonel açıdan dizayn edildiğinde, küçük mutfak eşyaları için pratik çekmeceler olarak dizayn edilebilir. İhtiyaca göre kullanılacak bilumum mutfak eşyası, çatal bıçaklar için köşe çekmeceler pratik çözümler olabilir.
Küçük mutfaklar içi, iç mekana derinlik katan unsurlar arasında şeffaf yüzeylerin değerlendirilmesi yer alır. Cam ve türevleri transparan yüzeyler oluşturmada pratik ve kullanışlıdır. Şeffaf yüzeyleri ile cam raflar, birçok eşyayı depolamanızı sağlar, zemin alanından yer kazandırır.
Küçük mutfaklarda yemek alanı oluşturmak için yeterli alanınız yok mu? O halde pratik bir şekilde gizlenebilen, sürgülü mutfak masası tablası bu ihtiyacınızı çözebilir. Duvara monte kaldırılabilir mutfak tablaları ve katlanır sandalyeler de, ekstra zemin alanı kazanmak için bire bir. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Birçok ihtiyacı bünyesinde çözebilen mutfak dolapları ve raflar, evin belki de en çok eşya ve aletini muhafaza ettiğimiz mutfaklar için akılcı çözümlerdir. Depolama sistemleri arasında dekoratif raflar, hem estetik hem de fonksiyonellik açısından ihtiyacı muntazam bir şekilde karşılar.
Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları sayesinde, iç mekanlarda daha geniş ve derinlik katan etki sağlanabilir. Özellikle dar ve küçük mutfaklar için aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturmak önem teşkil eder.
Dar ve küçük mutfaklar için pratik çözümler bitmiyor. Çok amaçlı plan tasarımı sayesinde, dar mutfaklarda da yemek alanı, pişirme ve hazırlama alanını yer açabilirsiniz. Duvara bitişik, özel olarak iç mekan ölçülerek tasarlanan mutfak masası, tezgahlar size özel çözümler sunabilir.
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