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Makul bütçeyle büyük bir değişim öyküsü

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Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design İskandinav Oturma Odası Turkuaz
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Tadilat ve yenileme projeleri genellikle çok masraflı ve zahmetli işler olarak düşünülür. Bu yüzden pek çok kişi bu tarz projelere kalkışmaktan mümkün olduğunca kaçınır. Hatta sırf tadilat yapmaktan veya yaptırmaktan uzak durmak için yaşadığı yeri değiştirenlerle bile karşılaşabiliyoruz. Bu elbette anlaşılabilir bir durum. Tecrübelerimiz bize bu tarz projelerin özellikle mali açıdan oldukça külfetli olduğunu söylüyor. Ancak bugün bu fikri yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. İnşaat sektörünün gelişimiyle giderek daha kolay, bol ve ucuza bulunabilen malzemelerle, internette her dilde sayısız örneğine rastlayabileceğiniz Kendin yap tarzı video ve yazılarla aklınıza gelebilecek hemen her şeyi oldukça kolay bir şekilde yapmanız mümkün hale geldi. Buna rağmen işin kol emeği kısmıyla ilgilenmek istemiyor olabilirsiniz. Yine de oldukça düşük bütçelerle büyük değişiklikler yaratmanız hiç de zor değil. Bunun için eldeki malzemeden doğru yararlanmak ve hem ihtiyacınıza hem de bütçenize uygun tasarımı yapabilmek en önemlisidir. 

Vasat ve cazibesiz bir daire

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Burada benzerlerine hemen her ülkenin her yerinde rastlayabileceğiniz türden son derece sıradan ve vasat bir daire görüyoruz. Hiçbir açıdan ilgi çekici ya da estetik olduğunu söylemek mümkün değil. Buna karşın gören gözler için aslında burada oldukça iyi bir plastik malzeme yatıyor. Bu boş daire doğru bir tasarımla hayata dönebilir.

Renkli ve canlı

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design İskandinav Oturma Odası Turkuaz
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Birkaç küçük dokunuş, biraz tasarım zekası ve birkaç parça eşyayla o boş ve sıkıcı dairenin havası baştan aşağı değişiyor. Alan oldukça küçük olmasına karşın buna uygun bir tasarım sayesinde ve doğru renkler kullanılarak oturma odasında oldukça ferah bir görüntü elde edilmiş. 

Mutfak demek için…

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Su tesisatının bağlı olduğu bile şüpheli olan bu derme çatma mutfak tezgâhı, hiç şüphesiz modern bir evin mutfağında bulunabilecek türden bir ürün değil. Üstelik yanı yöresi tamamen boş ve bir mutfakta olması gereken pek çok şey bu manzarada eksik.

Derli toplu ve şık bir mutfağa dönüşüm

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Eklektik Mutfak Seramik Turkuaz
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Küçük bir evKüçük bir evin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir mutfak dolabı, davlumbaz, aydınlatmalar ve kolayca yapılabilecek bir renk değişikliği. Pek de maliyetli sayılmaz değil mi? Ama bu mutfağın havasını bütünüyle değiştirdiğini inkar edemeyiz.

Boş bir tuval

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Yatak odasının önceki halinde aslında söyleyecek hemen hiçbir şey yok. Adeta boş bir tuval gibi üzerine gelecek fırça darbelerini sabırsızlıkla bekliyor.

Sakin, sade ve estetik

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Klasik Yatak Odası Mavi
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Yatak odasının yeni halinde mavinin iki farklı tonu bir arada kullanılmış. Oldukça sakinleştirici bir havası olan yatak odasında dikkat çekici çok fazla aksesuar kullanılmamış ve sade bir dekorasyon tercih edilmiş.

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Görece iyi durumda bir banyo

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Banyonun tadilattan önceki hali aslında evin diğer bölümlerine göre nispeten daha iyi durumda denilebilir. Hatta mevcut haliyle kullanılması bile mümkün. Ancak tadilat projesine banyo da dahil edilmiş ve yine oldukça küçük bir bütçeyle son derece şık bir sonuç elde edilmiş. Gelin şimdi bir de son haline bakalım

Düşük maliyetle alınan büyük sonuçlar

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Eklektik Banyo Taş Mor
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Bu evdeki son durağımız olan banyo, aslında küçük bütçelerle büyük sonuçlar elde etmek anlamında en başarılı bölümü teşkil ediyor. Ev sahibi halihazırda çok da kötü durumda olmayan banyonun eski halini kırıp dökmek yerine onu geliştiren ve hazırda kullanılmış malzemeleri de tasarıma dahil eden bir yol benimsemiş. Örneğin banyo fayanslarına hiç dokunulmamış. Bunun yerine fayans döşeli olmayan boş noktalara doğal taş kaplamaları konularak tasarım geliştirilmiş. Yine duvarların üst kısmına iddialı bir mor rengi takviyesiyle banyo oldukça şık bir hale gelmiş. 

Küçük ama çiçek gibi bir daire
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