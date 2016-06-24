Makul bütçeyle büyük bir değişim öyküsü

Tadilat ve yenileme projeleri genellikle çok masraflı ve zahmetli işler olarak düşünülür. Bu yüzden pek çok kişi bu tarz projelere kalkışmaktan mümkün olduğunca kaçınır. Hatta sırf tadilat yapmaktan veya yaptırmaktan uzak durmak için yaşadığı yeri değiştirenlerle bile karşılaşabiliyoruz. Bu elbette anlaşılabilir bir durum. Tecrübelerimiz bize bu tarz projelerin özellikle mali açıdan oldukça külfetli olduğunu söylüyor. Ancak bugün bu fikri yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. İnşaat sektörünün gelişimiyle giderek daha kolay, bol ve ucuza bulunabilen malzemelerle, internette her dilde sayısız örneğine rastlayabileceğiniz Kendin yap tarzı video ve yazılarla aklınıza gelebilecek hemen her şeyi oldukça kolay bir şekilde yapmanız mümkün hale geldi. Buna rağmen işin kol emeği kısmıyla ilgilenmek istemiyor olabilirsiniz. Yine de oldukça düşük bütçelerle büyük değişiklikler yaratmanız hiç de zor değil. Bunun için eldeki malzemeden doğru yararlanmak ve hem ihtiyacınıza hem de bütçenize uygun tasarımı yapabilmek en önemlisidir.