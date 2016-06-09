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Türkiye'den 10 göz kamaştırıcı banyo dekorasyonu

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Modern Banyo
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Banyo yapmanın ya da duş almanın kendisi bir huzur ve ferahlık verir ama ya bir de ortam da mükemmel ise? İşte asıl o zaman rahatlamanın zirvesine erişilir. Bu fikre yabancı olmayan banyo tasarımcıları da müşterilerine en iyisini sunmak için çözümler ve seçenekler üzerinde yoğunlaşıyorlar hiç kuşkusuz. Ülkemizdeki banyo tasarımcıları da bu alanda oldukça iddialı. Biz de sizler için bu yazımızda ülkemizden on adet başarılı örneği seçip derledik, umarız hoşunuza gider.

Apaydınlık

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Banyo
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Gerek tercih edilen renkler, gerekse zengin aydınlatması sayesinde muhteşem bir parlaklık ve ferahlığa sahip bir banyo. Zemin döşemesi ve optimum büyüklükteki aynasının tarzıyla retro dokunuşlara sahip olan banyo oldukça sade döşenmiş ve gereksiz hiçbir ayrıntıya yer verilmemiş.

Saunavari

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Kullanılan ahşap materyal sayesinde bir nebze sauna havası da yakalayabildiğiniz bu banyoda, tavandaki açıklık bize çatı katında olduğumuz hissini yaşatıyor ancak ne olursa olsun bu çatı penceresinin mükemmel bir detay olduğu tartışmasız. Bu çok şık banyonun Bodrum’da yer aldığını da belirtelim.

Dekorasyonda bitkileri unutmayın

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Gepgeniş ve camdan cephe sayesinde içeriye bolca doğal ışığın dolması, böyle bir banyoda bitki ve çiçeklerin konulmasına da büyük bir rahatlıkla izin vermekte. Yine camdan vazgeçemeyenler için küvet ve lavabo kısımları cam panellerle ayrılmış ki, modern ve minimalist banyolar için artık neredeyse olmazsa olmazlardan biri haline gelen bir durum bu.

Klasikçiler dikkat!

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Banyo
Sinar İç mimarlık

Sinem ARISOY KEÇECİ

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Her zaman en az bir örneğine yer verdiğimiz klasik tarzdan bugünkü örneğimizi de bu banyo teşkil ediyor. Altın kaplamayı hatırlatan renklere, daha açık ama çok sade olmakla birlikte asil renkler eşlik ediyor. Tavan tasarımı ise gözlerden kaçmayacak kadar dikkat çekici bir duruşa sahip.

Minimalist banyolar

Doğaltaş Görünümlü seramikler homify Minimalist Banyo
homify

Doğaltaş Görünümlü seramikler

homify
homify
homify

Günümüzün hayranlık duyulan ve sık tercih edilen dekorasyon ve mimari akımlarından olan minimalist akımın etkisini ülkemizde de görmek mümkün. Fotoğrafını gördüğünüz banyoda gir ve siyah gibi iki koyu renk tercih edilmiş. Boyut olarak oldukça büyük olan banyoda kullanılan seramiklerin de ünlü İtalyan seramikleri olduğunu hatırlatalım.

Ahşabın şıklığı

Banyo homify Modern Banyo
homify

Banyo

homify
homify
homify

Yaklaşık yarısını ahşap malzemenin oluşturduğu bu banyoda doğru renk seçimi yapıldığında ahşabın ne kadar göründüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. Banyonun alanının başarıyla değerlendirildiği bu örnekte, bolca doğal ışık ve yapay aydınlatma sayesinde aydınlık ve parlak bir görüntü bulabilmek mümkün.

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Renkli dekorasyonlar

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Banyo
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Renkliliğin hayatınıza anlam ve farklı bir tarz kattığına inanan sıradışı dekorasyon tüketicilerinden iseniz bu örnek sizin de hoşunuza gidebilir. Aydınlatmanın da katkısıyla rengarenk bir dekorasyon elde edilmişe benziyor. Bir önceki örnekteki gibi burada da ahşabın ustaca kullanımı dikkatlerden kaçmıyor.

Seramik şıklığı

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Gerçekten dev bir banyo, öyle değil mi? Hem geniş alanı hem de oturup dinlenmeye müsaade eden kenar konturları sayesinde tam keyif ehlilerine göre bir banyo. Ancak kayganlık yüzünden tehlike oluşturabilecek durumlara dikkatli etmeli. Kullanılan malzemenin mermer görünümlü porselen seramik olduğunu belirtelim.

Modern çizgiler

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Dipte yer alan duş kısmı, yine camdan bir perde ama en önemlisi raf kısımlarının dikkati çeken, çarpıcı ve mükemmel aydınlatması. Her ayrıntının dikkatle planlandığı, ustaca dekore edilmiş bir banyo. Sol duvarda yer alan çerçeveler ise en vurucu ve klas detaylardan.

Siyahla gelen asalet

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evinizde banyonuzun dışındaki bölümleri de yenilemek istiyor ve / veya yeni fikir ve ilham kaynaklarına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu konuda sitemizde bolca görsel materyal ve yazı bulmanız mümkün. Örneğin bunlardan biri için sizleri ‘Türkiye’den 10 sıradışı salonfikri’ başlıklı yazımıza yönlendirmek isteriz.

Ev dekorasyonunda en çok yapılan 7 hata
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