Türkiye'den 10 göz kamaştırıcı banyo dekorasyonu

Banyo yapmanın ya da duş almanın kendisi bir huzur ve ferahlık verir ama ya bir de ortam da mükemmel ise? İşte asıl o zaman rahatlamanın zirvesine erişilir. Bu fikre yabancı olmayan banyo tasarımcıları da müşterilerine en iyisini sunmak için çözümler ve seçenekler üzerinde yoğunlaşıyorlar hiç kuşkusuz. Ülkemizdeki banyo tasarımcıları da bu alanda oldukça iddialı. Biz de sizler için bu yazımızda ülkemizden on adet başarılı örneği seçip derledik, umarız hoşunuza gider.
Gerek tercih edilen renkler, gerekse zengin aydınlatması sayesinde muhteşem bir parlaklık ve ferahlığa sahip bir banyo. Zemin döşemesi ve optimum büyüklükteki aynasının tarzıyla retro dokunuşlara sahip olan banyo oldukça sade döşenmiş ve gereksiz hiçbir ayrıntıya yer verilmemiş.
Kullanılan ahşap materyal sayesinde bir nebze sauna havası da yakalayabildiğiniz bu banyoda, tavandaki açıklık bize çatı katında olduğumuz hissini yaşatıyor ancak ne olursa olsun bu çatı penceresinin mükemmel bir detay olduğu tartışmasız. Bu çok şık banyonun Bodrum’da yer aldığını da belirtelim.
Gepgeniş ve camdan cephe sayesinde içeriye bolca doğal ışığın dolması, böyle bir banyoda bitki ve çiçeklerin konulmasına da büyük bir rahatlıkla izin vermekte. Yine camdan vazgeçemeyenler için küvet ve lavabo kısımları cam panellerle ayrılmış ki, modern ve minimalist banyolar için artık neredeyse olmazsa olmazlardan biri haline gelen bir durum bu.
Her zaman en az bir örneğine yer verdiğimiz klasik tarzdan bugünkü örneğimizi de bu banyo teşkil ediyor. Altın kaplamayı hatırlatan renklere, daha açık ama çok sade olmakla birlikte asil renkler eşlik ediyor. Tavan tasarımı ise gözlerden kaçmayacak kadar dikkat çekici bir duruşa sahip.
Günümüzün hayranlık duyulan ve sık tercih edilen dekorasyon ve mimari akımlarından olan minimalist akımın etkisini ülkemizde de görmek mümkün. Fotoğrafını gördüğünüz banyoda gir ve siyah gibi iki koyu renk tercih edilmiş. Boyut olarak oldukça büyük olan banyoda kullanılan seramiklerin de ünlü İtalyan seramikleri olduğunu hatırlatalım.
Yaklaşık yarısını ahşap malzemenin oluşturduğu bu banyoda doğru renk seçimi yapıldığında ahşabın ne kadar göründüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. Banyonun alanının başarıyla değerlendirildiği bu örnekte, bolca doğal ışık ve yapay aydınlatma sayesinde aydınlık ve parlak bir görüntü bulabilmek mümkün.
Renkliliğin hayatınıza anlam ve farklı bir tarz kattığına inanan sıradışı dekorasyon tüketicilerinden iseniz bu örnek sizin de hoşunuza gidebilir. Aydınlatmanın da katkısıyla rengarenk bir dekorasyon elde edilmişe benziyor. Bir önceki örnekteki gibi burada da ahşabın ustaca kullanımı dikkatlerden kaçmıyor.
Gerçekten dev bir banyo, öyle değil mi? Hem geniş alanı hem de oturup dinlenmeye müsaade eden kenar konturları sayesinde tam keyif ehlilerine göre bir banyo. Ancak kayganlık yüzünden tehlike oluşturabilecek durumlara dikkatli etmeli. Kullanılan malzemenin mermer görünümlü porselen seramik olduğunu belirtelim.
Dipte yer alan duş kısmı, yine camdan bir perde ama en önemlisi raf kısımlarının dikkati çeken, çarpıcı ve mükemmel aydınlatması. Her ayrıntının dikkatle planlandığı, ustaca dekore edilmiş bir banyo. Sol duvarda yer alan çerçeveler ise en vurucu ve klas detaylardan.
Evinizde banyonuzun dışındaki bölümleri de yenilemek istiyor ve / veya yeni fikir ve ilham kaynaklarına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu konuda sitemizde bolca görsel materyal ve yazı bulmanız mümkün. Örneğin bunlardan biri için sizleri ‘Türkiye’den 10 sıradışı salonfikri’ başlıklı yazımıza yönlendirmek isteriz.