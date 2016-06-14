Görenleri kıskandıracak 10 müstakil ev

Yalnızca küçük bir şanslı azınlığın sahibi olduğu, çoğumuzun ise ancak yabancı film ve dizilerde gördüğümüz türden bir müstakil eve sahip olmak doğrusu hayattaki büyük lükslerden bir tanesidir. Hayalleri süsleyen bu tarz evlerden birini edinebilmek bazen gerçekten çok büyük bütçeler gerektirirken, seyrek de olsa bu kadar büyük bütçesi olmayanlara hitap eden örnekler de bulmak mümkün. Bugünkü yazımızda size on adet müstakil ev tanıtmaya çalışırken, bir yandan mümkün olduğu kadar her bütçeye hitap etmeye çalıştık, diğer yandan da ülkemizden örnekler seçmeyi unutmadık. Bakalım siz de bizim gibi bu evleri beğenecek misiniz?