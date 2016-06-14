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Görenleri kıskandıracak 10 müstakil ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Müstakil ev
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Yalnızca küçük bir şanslı azınlığın sahibi olduğu, çoğumuzun ise ancak yabancı film ve dizilerde gördüğümüz türden bir müstakil eve sahip olmak doğrusu hayattaki büyük lükslerden bir tanesidir. Hayalleri süsleyen bu tarz evlerden birini edinebilmek bazen gerçekten çok büyük bütçeler gerektirirken, seyrek de olsa bu kadar büyük bütçesi olmayanlara hitap eden örnekler de bulmak mümkün. Bugünkü yazımızda size on adet müstakil ev tanıtmaya çalışırken, bir yandan mümkün olduğu kadar her bütçeye hitap etmeye çalıştık, diğer yandan da ülkemizden örnekler seçmeyi unutmadık. Bakalım siz de bizim gibi bu evleri beğenecek misiniz?

Tam da aileler için

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Polonyalı mimarların tasarladığı bu ev, gerçekten bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılar nitelikte. En önemli özelliği sahip olduğu dev bahçe. Ayrıca çatıda gözüken güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini nisbeten kendisinin sağlaması gibi benzersiz bir özelliği de var. Bulunduğu lokasyona bağlı olarak sadece yazlık olarak da kullanılabilecek bir güzellik.

Bodrum’dan vazgeçemeyenlere

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yazlık demişken ülkemizin popüler yazlık beldelerinden Bodrum’u es geçmek olmazdı elbette. Bu harika taş ev, hem Bodrum gibi popüler ve trend bir lokasyonda olması ama aynı zamanda da doğayla iç içe olmasıyla bir cazibe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Farklılık arayanlara

Karia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Karia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Farklı bir zaman dilimine aitmiş ve tarihi esermiş gibi  görünen bu ev, aslında tam da modern mimarinin bir ürünü. Taş yapısı, yüksek tavanları, geniş bahçesiyle tam ideal bir yazlık. Yerel özellikleri, modern mimariyle birleştiren ve yine ülkemizde yer alan, herkesin sahip olmak isteyeceği türden eşsiz bir proje.

Buna ne dersiniz?

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

‘Kutu gibi bir ev’ ifadesini mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. İşte bu ifadeye tekabül eden ama çarpıcı modern ve minimalist duruşuyla hayranlık uyandıran cinsten bir ev. Modern zamanlara uyum sağlamış, tek başına yaşayan şehirliler için ideal bir kaçış noktası.

Lükse düşkünler için

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Almanya’da yer alan bu daire gerçekten lükse ve keyfine düşkünlere ama tabii ki herşeyden önce sağlam bir bütçeye sahip olanlara hitap ediyor. Işıl ışıl görünümü, modernliğin zirvesinde mimari ve dekorasyonu, gepgeniş bahçesi ve cepheleriyle muazzam bir yapı.

Cennetten bir köşe

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Evler Ahşap Siyah
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Evet, tam da alt başlığımızdaki gibi: Adeta cennetten bir köşe! Bu ev gölleriyle ve yeşil doğasıyla ünlü Almanya’da yer alıyor. Modern yaşantının stresinden kaçıp uzaklaşmak, en azından kısa bir süre de olsa huzur bulabilmek için eşsiz bir yer ve eşsiz bir ev. Terasta çatılacak keyif şimdiden insanı cezbediyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Zerafetin simgesi

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Evler
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Sizler için İngiltere’den seçtiğimiz bu, büyük bir bahçeye sahip iki katlı müstakil ev, sadece dış görünüşündeki sadelik ve dinlendirici atmosferle bile bir cazibe kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Modern mimarinin tüm imkanlarının seferber edildiği anlaşılan evde ahşabın mükemmel uygulaması da ayrı bir çekicilik unsuru olmuş.

Şaşırtan bir güzellik

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

Oldukça enteresan örneklere de açık olan okuyucularımız için bu örneğimizi İtalya’dan seçtik. Dış görünüşünden kolayca anlaşılacağı üzere ‘ayna ev’ ismiyle projelendirilen bu yapının aynalarından yansıyan görüntü ise içinde bulunduğu doğal atmosferin güzelliğini gözler önüne seriyor.

Konteyner evleri unutmayın

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Depremden çok çekmiş Uzakdoğu ulusları son yıllarda konteyner evleri keşfettiler. Ancak elbette bunları son derece modernize ve estetik bir hale getirerek. Konteyner evler hakkında daha geniş bilgiler edinmek istiyorsanız daha önce yayınlanan ‘Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri’ başlıklı yazımıza göz gezdirebilirler.

Tropikal evler

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Evler
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Tropikal iklim kuşağının göbeğinde yer alan Brezilya’dan seçtiğimiz bu örneğimizde geniş ailelere hitap eden bir projeye benziyor. Seçkin bir dekorasyon, fonksiyonel bir kullanım alanı, geniş bir bahçe. Geniş ailelerin aradığı her özellik burada mevcut.

Dışı sade içi şeker gibi
Bu müstakil evlerden siz en çok hangisini beğendiniz?

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