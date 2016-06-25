Devasa bir bahçe içinde ihtişamlı bir villa

Villa ve benzeri tipteki yatay mimari ürünü evlerin oldukça büyük bir çoğunluğunda, hatta neredeyse tamamında az ya da çok bahçe alanı bulunur. Zaten yatay mimari yaşam kalitesi açısından daha cazip kılan en önemli unsurlardan biri de bu bahçelerdir aslında. O evde yaşayanlara yoğun iş yaşamından ve şehrin stresinden bir parça olsun kurtulup bir nebze nefes alma alanı sağlayam bahçelerin tasarımları da son derece önemlidir bu yüzden. Bir ev mimari açıdan ne kadar ince bir estetik anlayışı ürünü olursa olsun ve/veya ne kadar başarılı bir dekorasyona sahip olursa olsun, peyzaj mimarisi yönünden ihmal edildiyse maalesef toplamda vasat bir ev olmanın pek de ötesine geçmesi mümkün değildir. Bu yazının konusu olan villanın bahçesi ise, evin kendisi hem mimarisiyle hem dekorasyonuyla son derece iddialı olmasına rağmen iç mekânlarını dahi gölgede bırakabilecek bir nitelikte.