Devasa bir bahçe içinde ihtişamlı bir villa

Villa ve benzeri tipteki yatay mimari ürünü evlerin oldukça büyük bir çoğunluğunda, hatta neredeyse tamamında az ya da çok bahçe alanı bulunur. Zaten yatay mimari yaşam kalitesi açısından daha cazip kılan en önemli unsurlardan biri de bu bahçelerdir aslında. O evde yaşayanlara yoğun iş yaşamından ve şehrin stresinden bir parça olsun kurtulup bir nebze nefes alma alanı sağlayam bahçelerin tasarımları da son derece önemlidir bu yüzden. Bir ev mimari açıdan ne kadar ince bir estetik anlayışı ürünü olursa olsun ve/veya ne kadar başarılı bir dekorasyona sahip olursa olsun, peyzaj mimarisi yönünden ihmal edildiyse maalesef toplamda vasat bir ev olmanın pek de ötesine geçmesi mümkün değildir. Bu yazının konusu olan villanın bahçesi ise, evin kendisi hem mimarisiyle hem dekorasyonuyla son derece iddialı olmasına rağmen iç mekânlarını dahi gölgede bırakabilecek bir nitelikte.
İlk bakışta ve özellikle de uzaktan bakıldığında sıradan bir betonarme yapı gibi görünen bu villa, aslında her köşesinde rafine bir tasarım anlayışının izlerini taşıyor. Bunun için fazla dikkatli bir inceleme yapmanıza da gerek yok. Bir parça yakına geldiğinizde henüz villanın içine bile girmeden çarpıcı detaylarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Villanın dışında ve dış cephesinde en kuvvetli hissedilen duygu ise ferahlık. Her yönüyle, son derece güçlü bir ferahlık hissi sunuyor.
Adeta bir malikane büyüklüğünde olan villanın bahçesi bir hayli geniş. Bahçeyi asıl karakterize eden unsurlar hiç kuşkusuz elli yaş ve üzerinde olan devasa orman ağaçları. Bu ağaçların gölgesi neredeyse bütün bahçeyi kaplıyor. Geriye kalan alanlar ise hem çim hem de yürüme yolları kullanılarak sade fakat bir o kadar da şık biçimde tasarlanmış.
Ferahlık iç mekânlarda da devam ediyor. Bunun üstüne bir de sofistike bir dekorasyonun eklenmesiyle ortaya gerçek anlamda ihtişamlı ve asil bir görüntünün çıktığını söylemek hiç de yanlış olmaz.
Evin genelinde ve mimarisinde de ağırlıklı olarak klasik çizgiler hakim. Buna karşın farklı odalarda parça parça farklı tarzlardan izler görmek de mümkün. Örneğin oturma odasının dekorasyonunda daha modern ve çağdaş öğelerin ön planda olduğunu görüyoruz.
Son derece geniş ve birinci sınıf ahşap işçiliğiyle adeta gözümüzü alan bu yemek takımının bulunduğu mekâna
yemek odası diyerek geçmek herhalde pek de doğru olmazdı. Çok geniş bir salonun ortasında bulunan ve beş metrenin üzerindeki tavan yüksekliğiyle bile oda olmanın çok ötesine geçen bu açık yemek salonunda aklınıza gelebilecek herkesi çekinmeden ağırlayabilirsiniz. Eğer telefon rehberinizde varlarsa gerçek krallar ve kraliçeler de buna dahil.
Mutfak da evin genel çizgisinden tarzıyla kısmen ayrılan bölümler arasında yer alıyor. Modern çizgilerin göze çarptığı mutfakta gerek mobilyaların gerekse de yerleşimin tamamen pratiklik odaklı olduğunu söylemek mümkün.
Tavana gizlenmiş spot aydınlatmalardan birinci sınıf zemin döşemesine, deri kaplama ve muazzam genişlikte yatak başından gösterişli yatak örtüsüne kadar pek çok lüks unsuru üzerinde taşıyan bu yatak odası aynı zamanda sade ve abartısız bir çizgiyi de sahiplerine sunmayı başarıyor. Aksi halde yatak odasının çok yorucu bir dekorasyonu olabilirdi.
Banyodaki renk tercihleri ve özellikle de derinlemesine bir yerleşimin kullanılmış olması oldukça huzur verici bir tablo ortaya çıkarıyor. Geniş ayna ve doğru bir şekilde tasarlanıp uygulanmış aydınlatma elemanları da bu huzurlu ortamı destekler nitelikte.