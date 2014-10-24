homify 360°: Ormanın ortasında bir inci

Bugün sizlere Japonya'da Artechnic adlı mimarlık firmasının elinden çıkan çok enteresan bir evi tanıtacağız. Shell House (deniz kabuğı ya da midye ev diyebiliriz) olarak da bilinen ve tasarımcılarının Japonya kıyılarının şeklinden ilham alarak ortaya çıkardığı ev, daha önce kış olimpiyatlarına da evsahipliği yapmış olan Nagano şehrinin Karuizawa bölgesinde bulunuyor. Şekli Japonya kıyılarına andırsa da, midye ev deniz seviyesinin yaklaşık 1000 metre üzerinde ormanlık bir arazide bulunuyor.

Özel kullanım için tasarlanmış olan ev 1.711m² büyüklüğündeki bir arsaya inşa edilmiş ve toplam 329 m² alana sahip. Evin tasarımını yapan mimarlık firması, kendi prensipleri gereğince sadece evi kullanacak olanların ihtiyaçlarını değil, evin doğal çevreyle uyumu ve teknoloji vesilesiyle çevrenin korunmasını da dikkate almış. Evi ilginç kılan bir başka etken de, evdeki mobilyaların bir çoğunun da bizzat evi çizen Artechnic şirketi tarafından üretilmiş olmaları. Bu sayede hem evin iç ve dış mekânları arasında bütünlük sağlanmış, hem de doğaya uyumluluk konusunda kusursuz bir uygulama ortaya çıkmış. Şimdi gelin, Japonya'nın ormanlarındaki bu ilgi çekici evde küçük bir tura çıkalım.