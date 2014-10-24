homify 360°: Ormanın ortasında bir inci

Bugün sizlere Japonya'da Artechnic adlı mimarlık firmasının elinden çıkan çok enteresan bir evi tanıtacağız. Shell House (deniz kabuğı ya da midye ev diyebiliriz) olarak da bilinen ve tasarımcılarının Japonya kıyılarının şeklinden ilham alarak ortaya çıkardığı ev, daha önce kış olimpiyatlarına da evsahipliği yapmış olan Nagano şehrinin Karuizawa bölgesinde bulunuyor. Şekli Japonya kıyılarına andırsa da,
midye ev deniz seviyesinin yaklaşık 1000 metre üzerinde ormanlık bir arazide bulunuyor.
Özel kullanım için tasarlanmış olan ev 1.711m² büyüklüğündeki bir arsaya inşa edilmiş ve toplam 329 m² alana sahip. Evin tasarımını yapan mimarlık firması, kendi prensipleri gereğince sadece evi kullanacak olanların ihtiyaçlarını değil, evin doğal çevreyle uyumu ve teknoloji vesilesiyle çevrenin korunmasını da dikkate almış. Evi ilginç kılan bir başka etken de, evdeki mobilyaların bir çoğunun da bizzat evi çizen Artechnic şirketi tarafından üretilmiş olmaları. Bu sayede hem evin iç ve dış mekânları arasında bütünlük sağlanmış, hem de doğaya uyumluluk konusunda kusursuz bir uygulama ortaya çıkmış. Şimdi gelin, Japonya'nın ormanlarındaki bu ilgi çekici evde küçük bir tura çıkalım.
Midye kabuğu eve bu açıdan bakınca, doğal ortamla nasıl uyum içinde olduğu daha net görülüyor. Zarifçe kıvrılan beyaz duvarlar da eve adını veren şekli oluşturuyor. İki bölümden oluşan ev çok doğal ve çevreyle uyumlu görünen bir veranda ile birbirine bağlanırken, yapının tamamına bakıldığında bir hafiflik ve ferahlık hissi dikkat çekiyor. Devasa bir yekpare yapıdansa, evin bu şekilde iki bölümden oluşması tabiatın ve manzaranın da daha çok öne çıkmasını sağlıyor. Bu etkiyi artıran bir başka hoşluk da evin ön planda görünen ilk kısmının tamamıyla bir tarlanın üzerinde oturuyor olması.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir rıhtımı andıran teras, gerek doğal ahşap malzemesi, gerekse de özellikle merdivenlerde evin genel şekliyle bütünleşmesi ile eve hem uyumlu, hem de şık bir hava katıyor. Diğer yandan, evin dış cephesinin tamamıyla pencereden oluşması da doğal ışığın en iyi şekilde kullanılması açısından doğru bir karar gibi gözüküyor. Bir başka ilginçlik de terasta kullanılan koyu renk ahşap malzemenin ton olarak gerçek midyeyi hatırlatıyor olması.
Evin tasarımını yapan firmanın doğal ortama uyum ve çevreyi koruma konusuna özel bir önem verdiğini yukarıda söylemiştik. İşte bu fotoğrafta söz konusu prensibin müthiş bir uygulamasını görüyoruz. Ev yapılmadan önce orada bulunan ağacı kesmek yerine, evin tasarımının ağacı da içine alacak şekilde değiştirilmesi ve bunun olabilecek en zarif biçimde yapılması Türkiye'deki inşaat projelerine de örnek olacak türden bir hassasiyet. Ayrıca bu şekilde evin doğayla olan organik uyumu da bir kez daha vurgulanmış oluyor.
Evin neden midyeye benzetildiği ve böyle bir isimle anıldığı özellikle profilden bakınca çok daha net anlaşılıyor. Hem şeffaflık, hem de doğal çevreyle uyum ilkelerinin gözetildiğini burada bir kez daha görüyoruz. Ayrıca evin yan tarafında da terasta kullanılan malzemeyle yapılan balkona benzer ek, genel bütünlüğü sağlama açısından önemli bir işlev görüyor. Evin mimarisindeki ustalık faktörünü özellikle bu açıdan bakınca çok daha net görüyorsunuz. Zira koca yapı sanki yavaş yavaş havalanıp uçacakmışçasına hafif ve bir o kadar da zarif bir görünüm arz ediyor.
Gelelim iç mekânlara. Bu fotoğrafta evin salonunu görüyorsunuz. Gerek kullanılan malzeme, gerek dekorasyon, gerek seçilen renkler, gerekse de ışıklandırmasıyla dış cephede gördüğümüz basitlik, doğayla uyum ve minimalist zarafet ilkelerinin aynen iç mekâna da taşındığını açıkça gözlemleyebiliyoruz. Eğimli, tabandan tavana uzanan pencereler hem dışarıdaki müthiş manzaranın evin içine sokulmasına izin veriyor, hem de evi doğal ışıkla doldurmaya yarıyor.
Salonun zemininde tıpkı terasta olduğu gibi koyu renkli ahşap malzeme tercih edilirken, ahşap sehpalar ve diğer aksamlarla bu vurgu güçlendirilmiş. Çok sıcak bir havası olan oturma odasının yıldızı ise yukarıdan sallanan şömine. İnsanın kendini iyi ve huzurlu hissetmesi için her şey düşünülmüş.
Midye şeklinin banyoya da gayet yakıştığını görmek mümkün. Burada gerek pencerenin açısı, gerek banyonun evin tam kıvrım noktasına konmuş olması, gerekse de ahşap zeminle duvarlardaki sıcak sarı rengin uyumu bu banyoyu hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir mekân haline getirmeye yetiyor.
Tam olarak bir yemek odası değil ama yemek alanı diyelim buraya. Bu kısımda ilginç olan mobilyaların da aynı şirket tarafından evin genel çizgisine uygun olacak şekilde üretilmiş olmaları. Evin genel soluk renklerine Bauhaus stilini andıran sandalyelerin kırmızısı sayesinde eklenen ekstra eğlence faktörüne de dikkat.
Gördüğünüz gibi
midye ev sadece gündüz değil, şık ışıklandırması ve alışılmadık şekliyle gece de müthiş bir görüntü veriyor ve ormanın ortasında adeta bir inci gibi parlıyor.
Peki siz böyle bir evde yaşamak ister miydiniz? Fikirlerini yorum kısmında bizimle paylaşın.