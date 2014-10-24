Mutfak döşemeleri

Mutfaklarımız için seçtiğimiz yer döşemeleri sandığımızdan çok daha önemlidir. Mutfak, genelde misafirlerimizi ağırlarken sıkça ve topluca kullandığımız bir odayken; yatak odasından sonra da en çok kullandığımız kişisel alandır. Mutfakta kullandığınız döşemeler de ihtiyacınıza uygun olarak seçilmelidir. Hevesli bir aşçı veya işini mikrodalgada gören biri olabilirsiniz. Dolayısıyla mutfak becerilerinize ve orada geçirdiğiniz zamana göre bir döşeme seçmelisiniz. Son 10 yılda döşeme alanında büyük bir çeşit patlaması yaşandı ve her bütçeye, her zevke uygun alternatifler ortaya çıktı. Tabii çok şık görünmesine rağmen kullanışlı olmayan, çok fazla bakım ve ilgi gerektiren çeşitler de mevcut. Biz de bugün sizlere geniş bir yelpazeden çeşitli mutfak döşemelerini seçme imkanı sunacağız. Umarız yeni mutfağınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olabiliriz.
Fayans döşemeler genellikle ev sahipleri tarafından ve ilk evlerini alanlar tarafından tercih ediliyor. Piyasada sayısız fayans çeşidi bulunduğunu göz ardı etmeden, kaliteyi, parlaklığı ve rengi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Resimdeki gibi mat cilalı fayanslar, modern ve şık bir görünüş sunsalar da gözenekli yapıları nedeniyle bir şeyler döküldüğünde daha dikkatlı temizlemeyi gerektiriyorlar. Örneğin kırmızı şarap lekesini bu tip ve açık renkli bir döşemeden çıkarmak haftalar sürebilir. Parlak cilalı olanlar ise daha dayanıklı olsalar da yıllar içinde yeniden cilanlanma ihtiyacı doğurabilirler. Mutfağınızın büyüklüğüne göre fayansın rengine ve boyutuna karar vermelisiniz. Açık renkli ve büyük parçalı fayans döşemeler, mutfağınızı olduğundan daha büyük göstermek istiyorsanız optik bir yanılmayla size yardımcı olabilirler.
Parke döşemeler eski bir evin en büyük avantajlarından biridir. Hassas yapısını ve göstermeniz gereken özeni düşünürsek görsel açıdan gerçek bir mucize yaratmanıza olanak sağlarlar. Ama tabii ki hayalini kurduğunuz parke döşemesine usta bir marangozun yardımıyla sorunsuz bir şekilde ulaşmanız mümkün. Genelde fotoğraftaki gibi balıksırtı döşenen parkeler için pek çok farklı tarzda döşeme yapabilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz belli tarzlar, büyük bir özen ve bakım gerektiriyor. Misafirlerinizin mutfakta topuklu ayakkabılarıyla dolaşmasına engel olmanız, parkenizde delikler açmalarına mani olmanız gerekebilir. Ayrıca belli aralıklarla ahşap yüzeye koruyucu ürünler sermeniz ve ağır kimyasallarla temizliğe girişmemeniz gerekiyor. Bu sanatsal döşeme tipine göstereceğiniz ilgi ve sevgi sayesinde parlak bir yüzey elde edeceğinize şüphe yok.
Fotoğraftaki gibi ikili bir döşeme seçeneği evinizde iki farklı tarzı yansıtmanızı sağlayacaktır. Islanabilecek veya kirlenebilecek bölümde kullanılan koyu renkli, temizliği kolay yüzeye; yemek yeme bölümündeki huş ağacından parkeler ilave edilerek şık ve sıcak bir hava yaratılmış. Tabii bu durumda ahşap bölümü ufak mutfak kazalarından, dökülecek şeylerden ve çizilmekten korumak için özen göstermeniz gerekebilir.
Şıklığından hiçbir zaman ödün vermeyen ve modası geçmeyen ahşap döşemeler, pek çok insanın gözdesi konumunda. Minimalist çizgiden, klasik tasarımlara kadar çok geniş bir yelpazede kendine yer bulan ahşap döşemeler, mutfağınızı değiştirmeniz gerektiğinde yeni dekorasyona da uyum sağlayarak sizi büyük bir masraftan kurtaracaklardır. Ahşap harika bir seçenektir çünkü kolay temizlenir, bakımı diğer döşemelere göre kolaydır ve kiri, aşınmayı pek göstermez. Tıpkı fayans gibi ahşap döşemelerden de pek çok farklı renkten ve boyuttan evinize uygun olanı seçebilirsinz. Fotoğraftaki gibi ince bir yüzeyi seçebilir ya da daha geniş plakalara sahip olanlara bakabiliriniz. Huştan, meşeye, mauna kadar pek çok farklı ağacın rengi ve sertliğiyle odanıza hava katacak döşemeyi bulabilirsiniz. Ufak bir mutfağınız varsa tabii ki daha açık renkli, odanızın boyutunu geniş gösterecek döşemeleri tercih etmelisiniz. Mutfağınız büyükse tüm döşme katalogu emrinize amade!
Cilalı beton yüzeyler son yıllarda tasarım dünyasında çok tutulan, popüler olmuş bir döşeme şekli. Modern tasarımlı evlerde daha uyumlu görünen bu döşeme, dayanıklı, aşınmaz ve çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Termal tesislerde de kullanılan bu döşeme, evinizin ideal sıcaklığını korumasına yardımcı olacaktır. Ayrıca enerji tüketiminizi düşürecek, faturalarınızda gözle görülür düşüşler sağlayacaktır. Kolay kolay zarar görmeyen bu döşeme, alerjisi olan ve evcil hayvan besleyen kullanıcılar için de ideal. Yapımı da çok kolay olan bu döşeme, parlaklık düzeyine ve istediğiniz cilaya göre rahatça uygulanabiliyor.
Aşağıdaki 2. bölüme de bakınız.
Diğer döşeme çeşitleriyle birlikte bu döşemede de kullanacağınız cilanın görünüşü (mat, parlak, koyu veya açık) tamamen sizin kararınıza kalmış durumda. Kusursuz rengi yakalamak için seçeceğiniz döşeme renginin mutfağınızdaki diğer eşyalar, masa ve dolaplarla uyumlu olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Koyu renkli bir döşeme sıcak ve ateşli bir görüntü sunsa da açık renkli olanlar minimalist ve şık bir görünüm vaat ediyor. Farklı cilaları denemekten çekinmeyin. Tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan bir tane mutlaka bulabilirsiniz!