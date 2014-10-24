Mutfak döşemeleri

Şıklığından hiçbir zaman ödün vermeyen ve modası geçmeyen ahşap döşemeler, pek çok insanın gözdesi konumunda. Minimalist çizgiden, klasik tasarımlara kadar çok geniş bir yelpazede kendine yer bulan ahşap döşemeler, mutfağınızı değiştirmeniz gerektiğinde yeni dekorasyona da uyum sağlayarak sizi büyük bir masraftan kurtaracaklardır. Ahşap harika bir seçenektir çünkü kolay temizlenir, bakımı diğer döşemelere göre kolaydır ve kiri, aşınmayı pek göstermez. Tıpkı fayans gibi ahşap döşemelerden de pek çok farklı renkten ve boyuttan evinize uygun olanı seçebilirsinz. Fotoğraftaki gibi ince bir yüzeyi seçebilir ya da daha geniş plakalara sahip olanlara bakabiliriniz. Huştan, meşeye, mauna kadar pek çok farklı ağacın rengi ve sertliğiyle odanıza hava katacak döşemeyi bulabilirsiniz. Ufak bir mutfağınız varsa tabii ki daha açık renkli, odanızın boyutunu geniş gösterecek döşemeleri tercih etmelisiniz. Mutfağınız büyükse tüm döşme katalogu emrinize amade!