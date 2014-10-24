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Madrid'de bir kır rüyası

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Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Klasik Oturma Odası
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Günümüzde evlerin dekorasyonunda modernizme, minimalizme, tasarımcı donatılarına ve beyazın, grinin ve siyahın düşük tonlarında daha çok odaklanılıyor. Birçoğumuz evlerimizin daha aydınlık, daha sıcak, daha rahat, bir köy eviymişçesine daha klasik bir sadelikte olmasını tercih ediyoruz. Simetrika, aşağıdaki evi, şehir içindeki bir aile evinden çok, bir çiftliği anımsatan bir biçimde, kusursuz bir kır evi teması ile dekore etmiş olan bir İspanyol tasarım firması. Oldukça fazla ince renk kullanımı, sıcak ahşap tonları, tuğlalar, sevimli dekorasyon dokunuşları ve çok sayıda minder ve yolluk bu evi keyifli bir klasik kır cennetine dönüştürmüş. Bir kır evi temasını nasıl kusursuz bir şekilde oluşturulduğunu görmeniz için sizleri bu muazzam evin içerisinde bir tura çıkarıyoruz.

Oturma Odası

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Yemek Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Evin içine adım attığımızda ilk keşfettiğimiz oda, oturma odası. Burada algılarımızı açık tutan birçok dekorasyon ve donatı ile karşı karşıyayız. Dekorlar görsel algılarımızı, çiçekler ve mumlar koku duyumuzu tetiklerken, iştahımızı açan elmalar dahi dekorasyonun tamamlayıcı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Birçok süs eşyasının varlığı da evin kişiliğinin ve karizmasının ışıldamasına olanak tanıyor.

Mutfak

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Mutfak
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Mutfak, birçok evde statü simgesinden başka bir şey değildir, ki trende uygun yüksek teknoloji ekipmanlar ve havalı tasarımı ile göz alıcı ve fantastik görünse de, kendi kişiselliğine sahip değildir. Burada ise durum farklı. Bu mutfak, minimalist mutfaklardan farklı olarak, kesinlikle kendi kişiliğine sahip.

Yemek Odası

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Yemek Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Görünür kirişler, çıplak ahşap, çok sayıda bohem şıklıkta unsur, eski bir avize ve büyükannelerimizin evlerinde kıra kıra büyüdüğümüz antik porselen tabak çanakla dolu bir büfe, yemek odasındaki kır evi havasını canlılıkla devam ettiriyor.

Renk Kullanımı

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Mutfak
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Mutfağın bu görünümü, evi sıcak ve davetkar kılmak adına oyunbaz, gamsız bir renk kullanımını göz önüne seriyor. Soluk mavinin ve yeşilin gölgeleri kapılardaki ve cam büfelerdeki küçük, buzlu cam panellerine yansıyor. Yumuşak tonlar, hafif sönük beyaz renk ve buzlu camlar ile kusursuz bir uyum gösteriyor.

Duvar Kağıdı Aşkı

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Klasik Yemek Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Duvar kağıtları bazı odalarda vintaj motifleri daha da öne çıkarmakta iş görüyor. Eskilerine oranla çok daha kolay çıkarılıp takılabilmeleri ile modern duvar kağıdı kaplamalar, modern bir evi dekore etmenin harika yollarından biri. Odanın havasını bir anda baştan baştan başa değiştirmenin bir yolunu arıyorsanız, duvar kağıdı bu iş için biçilmiş kaftan.

Aydınlık Banyo

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Klasik Banyo
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Burada kır havasının banyoda da devam ettiğini, ortaya saçılan renklerin belki de çocukların ürkütücü banyo ritüeline başka bir gözle bakmalarını sağlıyor. Duvar kağıdının hoş sarısı, deniz mavisi tabure ve banyo yağı ve kitap seçimleri ile birlikte bu banyoyu hem çocuklar hem de büyükler için son derece çekici bir hale getiriyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Yatak Odası

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Yatak Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Bu odada ise eski püskü süs unsurları ile yumuşak çarşafların, çok sayıda yastığın ve pembe halının kadınsı dokunuşları bir araya geliyor ve bu sıcak yatağa girmemiz için bizi cezbediyor. Soğuk bir kış gecesinde taze çarşaf ve battaniyelerin altına kıvrılıp, sönmekte olan şömineyi izleyerek uykuya dalmaktan daha iyi ne olabilir?

Çıplak Tuğlalar

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Klasik Oturma Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Evin bu küçük lobisi mutfaktaki renk şemasından ayrılıp, tuğla ve ahşap kullanımı ile daha ciddi bir hava sunuyor. Kasti olarak neredeyse tamamlanmamış görünen bu odada çıplak görünüm, bu odada bir öğleden sonra çayının hayalini kurduruyor.

Çocuk Odası

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Eklektik Çocuk Odası
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

Kır havası bir çocuk odasında da arzu edilir bir şeydir. Tuğla duvarın ve çıplak tavanın yarattığı ambians, sevgi dolu dekorasyonlar ve oyunbaz mobilya seçimleri ile destekleniyor.

Mutfak döşemeleri
Madrid'de kır evi şıklığını adeta yeniden tanımlayan bir evi tanıtıyoruz.

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