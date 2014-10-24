Madrid'de bir kır rüyası

Günümüzde evlerin dekorasyonunda modernizme, minimalizme, tasarımcı donatılarına ve beyazın, grinin ve siyahın düşük tonlarında daha çok odaklanılıyor. Birçoğumuz evlerimizin daha aydınlık, daha sıcak, daha rahat, bir köy eviymişçesine daha klasik bir sadelikte olmasını tercih ediyoruz. Simetrika, aşağıdaki evi, şehir içindeki bir aile evinden çok, bir çiftliği anımsatan bir biçimde, kusursuz bir kır evi teması ile dekore etmiş olan bir İspanyol tasarım firması. Oldukça fazla ince renk kullanımı, sıcak ahşap tonları, tuğlalar, sevimli dekorasyon dokunuşları ve çok sayıda minder ve yolluk bu evi keyifli bir klasik kır cennetine dönüştürmüş. Bir kır evi temasını nasıl kusursuz bir şekilde oluşturulduğunu görmeniz için sizleri bu muazzam evin içerisinde bir tura çıkarıyoruz.