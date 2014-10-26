homify 360°: Avusturya'da dağ evi

Turumuza dağ evinin ne kadar ihtişamlı olduğunu kanıtlayan oturma odasıyla başlıyoruz. Dekorasyonda ağırlıklı olarak ahşap malzemeler kullanılmış ve tasarımı hareketlendirmek adına arka planda beyaz renk tercih edilmiş. Doğal ahşap tonları halılarda ve kanepede de kullanılarak yaratılan rahat hava kuvvetlendirilmiş. Renginden ötürü dikkat çekse de duvarda azametle yer alan büyük geyik boynuzları, tasarımı tamamlayıcı bir parça olarak kullanılmış. Avcılık, Alpler'de yaz aylarının vazgeçilmez uğraşı olduğundan avcılar, bu tip hatıraları başarı nişanesi olarak salonlarına asmayı tercih ediyorlar. Ahşap avizeyse açıkta bırakılmış kirişlere monte edilmiş ve yakacak odunları anımsatan benzersiz tasarımıyla odaya farklı bir haa katmış. Elbette şöminesiz bir dağ evi düşünülemez. Burada da bu detay atlanmamış. Dağda geçirdiğiniz yorucu bir günden sonra bu şöminenin önünde rahatlamaktan daha iyi ne olabilir? Ama tabii çok da kendinizi bırakmayın. Zira Avrupa'nın meşhur kayak kentinin hareketli gece hayatı da sizi bekliyor!