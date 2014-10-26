homify 360°: Avusturya'da dağ evi

Kitzbühel sadece futbol takımlarının kamp yaptığı, Avusturya'nın en ünlü kayak merkezlerinden biri olarak değil zengin ve ünlülerin mâbedi olarak da tanımlanabilir. Fransız Alpleri'ndeki Chamonix gibi varlıklı kayak tutkunları, Kitzbühel'de de hazırlanmış parkurlarda veya pist dışı seçeneklerle kışın tadını çıkarabiliyorlar. Tanıtacağımız dağ evi, Bavyeralı iç tasarım firması Raumkonzepte Peter Buchberger tarafından tasarlanmış, lüks mobilyaların yanı sıra panoramik bir manzarayla zenginleşmiş konumda. Aynı zamanda modern ev eşyaları ve malzemeleri kullanılarak konforlu bir konaklama imkanı sağlanmış. Alp geleneklerini koruyan ince düşünülmüş detaylarıyla bu dağ evi, kış tatili için tasarlanmış bir ev nasıl olur gösteriyor.
Turumuza dağ evinin ne kadar ihtişamlı olduğunu kanıtlayan oturma odasıyla başlıyoruz. Dekorasyonda ağırlıklı olarak ahşap malzemeler kullanılmış ve tasarımı hareketlendirmek adına arka planda beyaz renk tercih edilmiş. Doğal ahşap tonları halılarda ve kanepede de kullanılarak yaratılan rahat hava kuvvetlendirilmiş. Renginden ötürü dikkat çekse de duvarda azametle yer alan büyük geyik boynuzları, tasarımı tamamlayıcı bir parça olarak kullanılmış. Avcılık, Alpler'de yaz aylarının vazgeçilmez uğraşı olduğundan avcılar, bu tip hatıraları başarı nişanesi olarak salonlarına asmayı tercih ediyorlar. Ahşap avizeyse açıkta bırakılmış kirişlere monte edilmiş ve yakacak odunları anımsatan benzersiz tasarımıyla odaya farklı bir haa katmış. Elbette şöminesiz bir dağ evi düşünülemez. Burada da bu detay atlanmamış. Dağda geçirdiğiniz yorucu bir günden sonra bu şöminenin önünde rahatlamaktan daha iyi ne olabilir? Ama tabii çok da kendinizi bırakmayın. Zira Avrupa'nın meşhur kayak kentinin hareketli gece hayatı da sizi bekliyor!
Oturma odasındaki geniş açıklıktan ilerlediğimiz zaman yemek odasına geliyoruz. Burada ilk gözümüze çarpan oturma odasındakine çok benzeyen avize oluyor. Aynı zamanda boynuzlar da bu odanın tasarımında kullanılmış. Geniş ahşap masanın yüzeyi genel tarzı yansıtırken kürk kaplı yemek sandalyeleri de rahatlık sunuyor. Tavandaki ışık sızdıran açıklıklar ve geniş pencereler doğal gün ışığından yararlanırken üşümemenizi sağlıyorlar.
Yemek masasının hemen yanında ahşap dolabı ve modern paslanmaz çelikten ankastre bölümüyle mutfağı görüyoruz. Kimi zaman evde kalıp yemek yapmak, Avrupa kayak kasabalarının boğuk barlarında atıştırmaktan daha iyi olabiliyor. Bu mutfak zahmetli yemeklerinizi, tatlılarınızı hazırlamanıza yardımcı olmanın yanı sıra misafirlerinizle geçireceğiniz uzun kış gecelerinde rahatlatıcı bir sosyal alan olarak da kullanılabiliyor.
Yemek bölümünden oturma odasına yeniden baktığımızda geyik boynuzlarını ve tüm ailenin sığabileceği devasa büyüklükteki kanepeyi görüyoruz. Daha şık ahşap temaların kullanıldığını dikkatli bakınca anlıyoruz. Örneğin turuncu renkli ayak uzatma taburesi şöminedeki ateşi anımsatıyor. Soldaki şık tasarımlı koltuksa etrafı kuşatan ormandan toplanmış odun parçaları gibi görünüyor.
Banyoda da devam eden ahşap tasarım, dağ evindeki etkileyici ve rahat havayı sürdürürken yıkanmak için kullanılan bölümler daha modern tasarım unsurarını içeriyorlar. Yaratılan bu tezat, kafamızdaki dağ evi imajıyla modern bir dairenin kesişimi olarak göze çarpıyor. Şarap mantarlarının çerçevelediği yatay aynanın yanı sıra küvetin üstündeki tilki resmi de dikkat çekiyor. Alpler'deki bir dağ evi için mükemmel bir tablo!
Evdeki ikinci banyo da mantarlı ayna dışında ilkine çok benziyor. Bir köşeye yaslanmış merdiven ise köyde olduğumuzu hatırlatıyor. Geniş pencerelerden gözüken çarpıcı doğa manzarası da dağ evini çevreleyen harikaları gözler önüne seriyor. Bu pencereler, ev sakinlerine gece başlayan kar yağışını izleme ve kahvaltıdan önce kayak yapma seçeneklerini değerlendirme imkanı da sunuyor.
Bu görkemli dağ evinde hiçbir detaydan kaçınılmamış ve en iyi dekoratif detaylar gözetilmiş. Kirişlerin kenarına monte edilmiş boynuz şeklindeki ceket veya havlu askıları, oturma ve yemek odalarındaki büyük geyik boynuzlarını anımsatıyor.
Son olarak evin en büyük yatak odasına bir göz atıyoruz. Burada ahşap teması evin diğer bölümlerine oranla daha yoğun kullanılmış. Yatağın köşelerinden yükselen ahşap parçalar, kasabadaki nehirden alınmış gibi görünüyorlar. Kürkten yapılmış yatak örtüsünün yaydığı sıcak ve huzurlu havanın yanı sıra çok rahat görünen yatağın ağrıyan vücudunuza iyi geleceğini ve bir sonraki güne dinç bir şekilde uyanmanızı sağlayacağını garanti edebiliriz.