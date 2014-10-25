Ebedi çift: Siyah-beyaz

Bundan birkaç on yıl önce siyahla beyaz birbirlerinden asla ayrılmamak üzere yemin ettiler. Tek başlarına ya da başka renklerle kusursuz bir biçimde iş görmelerine karşın, bu çift, en güzel yanlarını birlikte kullanıldıklarında ortaya koyuyor.

Coco Chanel bu aşkı herkesten daha fazla sergiliyor. Devrimci bir tasarımcı olan Chanel, bir siyah-beyaz setten daha seçkin bir şeyin olmadığını bize en sanatsal haliyle gösteriyor. Bu hikaye tasarımın her yönüne ve alanına uygulanabilir. Örneğin fotoğraf sanatında – her ne kadar teknikler gelişmiş olsa da – siyah-beyaz imajlar, renkli imajlara göre daima farklı bir cazibeye sahip oluyor. Bu ilişki mimariye, iç mekan tasarımına da yayılıyor ve yıllardır evlerimize ebedi bir seçkinlik katıyor.