Ebedi çift: Siyah-beyaz

Bundan birkaç on yıl önce siyahla beyaz birbirlerinden asla ayrılmamak üzere yemin ettiler. Tek başlarına ya da başka renklerle kusursuz bir biçimde iş görmelerine karşın, bu çift, en güzel yanlarını birlikte kullanıldıklarında ortaya koyuyor.
Coco Chanel bu aşkı herkesten daha fazla sergiliyor. Devrimci bir tasarımcı olan Chanel, bir siyah-beyaz setten daha seçkin bir şeyin olmadığını bize en sanatsal haliyle gösteriyor. Bu hikaye tasarımın her yönüne ve alanına uygulanabilir. Örneğin fotoğraf sanatında – her ne kadar teknikler gelişmiş olsa da – siyah-beyaz imajlar, renkli imajlara göre daima farklı bir cazibeye sahip oluyor. Bu ilişki mimariye, iç mekan tasarımına da yayılıyor ve yıllardır evlerimize ebedi bir seçkinlik katıyor.
Bu renk şemasını mutfaklarımızda kullandığımızda, beyaz genellikle alana hakim olur. Bu alan, adeta bir resimmişçesine, ressamın kenarları vurgulamak için siyah fırça vuruşları kullandığı bir tuvali temsil ediyor. Bu mutfak şu anlayışın bir temsilcisi: duvarlar, tavan ve mobilyalar gibi daha geniş unsurlar beyaza boyanırken, dekorlar, aksesuarlar, hatta kaktüs, siyah ile birlikte mekana güçlü bir kontrast dayatıyor.
Yukarıdaki temsile karşıt olarak, banyo a temel palet olarak siyah kullanılabilir. Banyolarda beyaz tuvaletlere ve seramiklere alışık olabiliriz, ancak siyah fayanslar, lavabolar ve aksesuarlar kullanılarak mekanın tamamına neden farklı bir hava verilmesin? Bazıları için cüret, başkaları için mucize. Zevkiniz ne olursa olsun, banyoda siyah bir dokunuş harika bir katkı verecektir.
Bu önemli ölçüde beyaz odada sadece dekorlar ve mobilyalar siyah. Asılı ışıklar, çizgili sandalye kaplamaları ve pencere kenarındaki koltuk zekice ve incelikle mekana siyahı ekliyor.
Yatak odasında çok fazla siyah kullanmak bir tabudur ve son derece sıradışıdır. Fakat doğru miktarda ve doğru yüzeyde kullandıldığında siyah son derece seçkin ve klas bir görüntü ortaya koyar. Sanki bir oteldeymişçesine, bu oda lüks haykırıyor ve ciddiyet kokuyor. Birçoklarının hayalindeki yatak odasını bu resimden esinlenerek kurmak isteyeceğini söylemek yanlış olmaz.
Geniş alanlarda siyah-beyaz kullanmak, birçoklarına ustaca gelecektir. Steril ve sıkıcı görünmeksizin, renk şemasında derinlik ve ilgi oluşturacak şekilde farklı dokular ve materyaller kullanabilirsiniz. Böyle bir nötr palette güzel olan, zaman içinde başka renkleri ve dekorasyonları ekleyip çıkarmak suretiyle, görüntüyü her zaman güncelleyebilecek durumda olmanız. Bu, henüz ne yapmak istediklerine karar verememiş ve bütçelerinin neye izin verdiğini tam olarak bilmeyen, ancak yakın gelecekte bir güncelleme yapamayacak durumda olan yeni ev sahipleri için ideal bir seçenek.