Dışı sade, içi heyecan verici bir Akdeniz evi

Akdeniz, tarih boyunca sayısız medeniyete beşiklik yapmış, coğrafi olarak ona yaklaşamayan medeniyetlerin ise asırlarca rüyalarını süslemiş muazzam bir bölge. İki yakasında bulunan çok sayıda toplumu deniziyle kaynaştırmış, kültürlerini birbirlerine karıştırmış bu coğrafya, sanatın her alanında sıra dışı örnekler üretmeyi tarihin neredeyse her döneminde başarmıştır. Bugün Akdeniz mimarisi olarak bildiğimiz ve ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye kendi içinde farklılıklar taşısa da dünyanın en gelişmiş mimari geleneklerinden biri olan tasarım anlayışı, yüzlerce yıldır birbirinden güzel örnekler vermeye devam ediyor. Üstelik yüzlerce yıl önce yapılmış olan binaların da önemli bir kısmı bugün hâlâ İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Ve elbette geçmişte bir dönem bu ülkelerin sömürgeleri olmuş Brezilya, Arjantin, Meksika gibi ülkelerde de. Bu yazımızın konusu olan ev de Meksika'da bulunmasına ve çeşitli yerel unsurları bünyesinde barındırmasına karşın esas olarak Akdeniz mimarisinden ilham alan nefes kesici bir tasarıma sahip. Dışarıdan bakıldığında kendini kolaylıkla ele vermeyen, adeta ketum bir tavır takınan bu tasarım, içeride ise kendini bütün ihtişamıyla göstermekten kaçınmıyor.
Evin dış cephesi, kapıdaki ahşap ve penceredeki ferforje işçiliğinin kalitesine rağmen ilk bakışta oldukça sıradan ve iddiasız görünüyor. Oysa bu kapının arkasında çok büyük sürprizler var.
Meksika'nın sıcak iklimiyle de uyumlu bir şekilde, evdeki iç ve dış mekân ayrımı büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Büyük ölçüde dışa kapalı olarak tasarlanmış avluya hemen hemen bütün odalardan çıkılabiliyor.
Evin bahçesinde ve çevresinde oldukça yeşil bir doğal ortam var. Bunun yanında gerek bahçede gerekse de iç mekânlarda göze çarpan tasarım unsurları doğanın sağladığı güzelliği pekiştirir nitelikte.
Yemek odası aslında mutfağı da içinde barındıran geniş bir salonun bir parçası. Bu salon aynı zamanda geniş cam kapılar vasıtasıyla doğrudan iç avluya açılıyor. Yemek masasında sade bir ahşap işçiliğine sahip şık bir tarz göze çarpıyor. Bu takımın konumlandığı alan ise hem aydınlık hem de ferah bir yemek için ideal.
Evin tam merkezinde yer alan ve bütün iç mekânlara ayrı ayrı bağlanan avlu sayesinde odaların büyük bir bölümü gün ışığından mükemmel bir şekilde yararlanabiliyor. Bunun yanında akşam saatleri için kullanılan yapay aydınlatma elemanları da başarılı bir yerleştirme ile kesintisiz bir ışık temin ediyor.
Oturma odasında mobilyalardan aksesuarlara, zeminden renklere varana kadar bütünüyle nostaljik bir hava hakim. Bu dekorasyonun evin mimarisiyle çok güzel bir uyum içinde olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Her ne kadar evin iç hacmi yeterince büyük olsa da sadece buna güvenerek gereksiz biçimde dağınık bir yerleşim tercih edilmemiş. Bütün odaların konumlanışında mimari açıdan bir mekân optimizasyonu kaygısını ve elbette bunun sonuçlarını rahatlıkla görebiliyorsunuz.
İçe kapalı mimarisiyle dikkat çeken evin önemli yönlerinden biri de estetik olarak evin dışındaki unsurlardan tamamen bağımsız olması. Öyle ki, bu evin manzarasını bile kendi kendine yarattığını söylersek abartmış olmayız. Avluyu tepeden gören ve kafanızı yukarı çevirdiğinizde ise masmavi gökyüzünü görebildiğiniz bu yatak odası ve onun balkonu, bunu kanıtlar nitelikte.
Zemindeki birinci sınıf ahşap işçiliğiyle dikkat çeken bu yatak odası, aynı zamanda penceresinin hemen önünde bulunan devasa büyüklükteki ağaçla da mükemmel bir manzara sunuyor.
Ön cepheden bakıldığında oldukça sıradan ve iddiasız görünen evin içine girdiğimizde gerçekten büyük bir sürpriz yaşadık. Üstelik bu sürprizler evin tamamına hakim durumda ve bir türlü bitmek bilmiyor. Son olarak evin bütününe arka cepheden baktığımızda gördüğümüz ihtişamlı manzara da son bir sürpriz olarak kayıtlarımıza geçti.