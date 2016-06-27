Dışı sade, içi heyecan verici bir Akdeniz evi

Akdeniz, tarih boyunca sayısız medeniyete beşiklik yapmış, coğrafi olarak ona yaklaşamayan medeniyetlerin ise asırlarca rüyalarını süslemiş muazzam bir bölge. İki yakasında bulunan çok sayıda toplumu deniziyle kaynaştırmış, kültürlerini birbirlerine karıştırmış bu coğrafya, sanatın her alanında sıra dışı örnekler üretmeyi tarihin neredeyse her döneminde başarmıştır. Bugün Akdeniz mimarisi olarak bildiğimiz ve ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye kendi içinde farklılıklar taşısa da dünyanın en gelişmiş mimari geleneklerinden biri olan tasarım anlayışı, yüzlerce yıldır birbirinden güzel örnekler vermeye devam ediyor. Üstelik yüzlerce yıl önce yapılmış olan binaların da önemli bir kısmı bugün hâlâ İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Ve elbette geçmişte bir dönem bu ülkelerin sömürgeleri olmuş Brezilya, Arjantin, Meksika gibi ülkelerde de. Bu yazımızın konusu olan ev de Meksika'da bulunmasına ve çeşitli yerel unsurları bünyesinde barındırmasına karşın esas olarak Akdeniz mimarisinden ilham alan nefes kesici bir tasarıma sahip. Dışarıdan bakıldığında kendini kolaylıkla ele vermeyen, adeta ketum bir tavır takınan bu tasarım, içeride ise kendini bütün ihtişamıyla göstermekten kaçınmıyor.