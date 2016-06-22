현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den kusursuz 10 müstakil ev

ümit atdağ ümit atdağ
BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Modern Evler
Loading admin actions …

Modern hapishaneler haline gelen apartmanlar günümüzde insanların müstakil ev arzu etmesine ve müstakil evlerin değerinin daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur. Geniş bir arazi üzerine kurulmuş olan,  bahçesi, verandası, balkonu, modern yaşam alanları, terası ile insanı mutlu eden, keyif veren müstakil evler günümüzde çok az da olsa bulunmaktadır. Nefes alabileceğiniz, ferah bir yaşam için tercih edeceğiniz müstakil evler ülkemizde sayıca az olarak bulunur. Bu gün homify  tarafından derlenmiş ve bir araya getirilmiş olan Türkiye'de bulunan kusursuz müstakil evleri inceleyerek bir müstakil evde neler olması gerektiğinin analizini yapıyoruz. Bu evlerde yer alan bahçe peyzajları, veranda tasarımları, teras ve yaşam alanı konseptlerini inceleyerek kendi evinizde uygulayabilirsiniz.

Denize nazır

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Bir evin muhteşem bir havaya sahip olması için denizi görmesi yeterlidir. Resimde yer alan muhteşem müstakil ev, denizi tepeden gören iki katlı bahçesi ve dış cephe kaplaması ile eksiksiz ve kusursuz bir ev olarak karşımıza çıkıyor. Alt katın cam duvarları ile bahçe ve deniz manzarasını seyretme imkanı sağlanmış, üst kat ahşap ile mantolama yapılarak ısı yalıtımı sağlanmış.

Kusursuz bir ev

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Bu örnek müstakil evimizde geniş bir bahçeye bakan teraslı ve verandalı bir cephe ile görsellik ve işlevsellik zenginleştirilmiş. Alt kata yapılan veranda ile ailecek keyifli anlar yaşanabilecek bir yaşam alanı oluşturulmuş bahçe keyfi yaşanması sağlanmış. teras ile güneşin keyfinin çıkarılması için özel bir alan yapılmış. Renk uyumu evin görselliğinin kat kat daha fazla olmasını sağlamış.

Beyazın zarafeti

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Bu müstakil evimiz beyaz renge boyanarak saf ve zarif bir görünüme kavuşturulmuş. Bahçe düzenlemesi yapılmadığı halde beyaz dış cephesi, küçük verandası ve beşik çatı modeli ile  farklı bir görselliğe kavuşmuş. ve her noktadan kendini gösteren bir ev haline getirilmiş.

Farklı tasarımlar

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi H.E: Mimarlık Modern Evler
H.E: Mimarlık

Ahmet Bey Edremit Villa Projesi

H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık
H.E: Mimarlık

Müstakil evler genellikle klasik ev tasarımlarına sahip evler olarak inşa edilseler de farklı ve görsel tasarımlara sahip müstakil evler de ünümüzde yaygınlaşmaktadır. Evin tüm yaşam alanlarının güneşi görmesi amacıyla resimdeki gibi farklı tasarıma sahip  eksiksiz ve kusursuz müstakile evler inşa edilmektedir.

Taş evler

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Rustik Evler
TEGET Mimarlık

#1

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Soğuk veya sıcak bir iklim bölgesinde yer alıyorsanız taş evler tercih ederek doğal bir iklimlendirme sağlayabilir müstakil taş evlerin keyfini yaşayabilirsiniz. Resimdeki  gibi alt katı yaşam alanlarını barındıran doğal taştan yapılmış, üst katı modern tasarıma sahip modern bir ev şeklinde inşa ederek iki farklı konsepti bir arada yaşayabilirsiniz.

Bahçenin yıldızı

Kırmızı İnşaat - Çeşme 18 Villaları, Akseki Yapı Akseki Yapı Modern Evler
Akseki Yapı

Kırmızı İnşaat – Çeşme 18 Villaları

Akseki Yapı
Akseki Yapı
Akseki Yapı

Müstakil evler bahçe içinde yer alan evler olduğundan geniş bir bahçenin ortasına kurulmuş, resimdeki gibi görsel, şık ve zarif bir ev tercih edebilir, ruhunuzu deşarj ederek müstakil ev farkını hissedebilirsiniz. Ayrıca geniş yeşil çim alan üzerine bir salıncak yerleştirip serin havaların tadını çıkarabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Modern müstakil evler

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Müstakil evler geleneksek tarzda olabileceği gibi modern tasarımlara sahip de olabilirler.  Modern tasarımlara sahip evler resimdeki gibi palmiyelerin bulunduğu bir bahçeye sahip, görsel dış cephesi ve renkleri ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip evlerdir. Bu evleri tercih edebilir veya evinizin ön cephesini bu şekilde dekore ederek bu keyfi yaşayabilirsiniz.

Havuzun görselliği

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Müstakil evlerin bahçesinde alan büyüklüğüne göre havuz inşa ederek yaz aylarının sıcak havalarının bunaltıcı etkisini havuz keyfi yaparak engelleyebilir ve keyfinize bakabilirsiniz.Resimdeki ev örneğinde olduğu gibi teras ve verandanın baktığı cepheye bir havuz yaparak işlevsellik kazandırabilirsiniz.

Bahçenin güzelliği

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Müstakil bir eve sahipseniz bahçe peyzajınızı resimdeki gibi görsel ve kibar bir şekilde düzenleyerek canınız sıkıldığında, misafirlerinizi gezdirmek istediğinizde  dolaşabileceğiniz görsel bir bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Havuz ve bahçe birleşiminden oluşan bu güzelliğe sahip olabilirsiniz.

Müstakil ev

GALVANİZ ÇELİK EV, EGEUMUT ÇELİK YAPI EGEUMUT ÇELİK YAPI Modern Evler
EGEUMUT ÇELİK YAPI

GALVANİZ ÇELİK EV

EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI
EGEUMUT ÇELİK YAPI

Müstakile ev denildiğinde aklınıza gelen her türlü fikre sahip olan bu ev hayalinizi süsleyen ve sahip olmak istediğiniz evin tüm özelliklerine sahip olan bu ev bahçesinin peyzajı ve size bahçe işleri ile uğraşmak için bırakılmış ekim alanı ile muhteşem bir müstakil ev profili çiziyor:

Göz kamaştırıcı bir ahşap ev
Bu müstakil evleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler