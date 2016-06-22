Türkiye'den kusursuz 10 müstakil ev

Modern hapishaneler haline gelen apartmanlar günümüzde insanların müstakil ev arzu etmesine ve müstakil evlerin değerinin daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur. Geniş bir arazi üzerine kurulmuş olan, bahçesi, verandası, balkonu, modern yaşam alanları, terası ile insanı mutlu eden, keyif veren müstakil evler günümüzde çok az da olsa bulunmaktadır. Nefes alabileceğiniz, ferah bir yaşam için tercih edeceğiniz müstakil evler ülkemizde sayıca az olarak bulunur. Bu gün homify tarafından derlenmiş ve bir araya getirilmiş olan Türkiye'de bulunan kusursuz müstakil evleri inceleyerek bir müstakil evde neler olması gerektiğinin analizini yapıyoruz. Bu evlerde yer alan bahçe peyzajları, veranda tasarımları, teras ve yaşam alanı konseptlerini inceleyerek kendi evinizde uygulayabilirsiniz.
Bir evin muhteşem bir havaya sahip olması için denizi görmesi yeterlidir. Resimde yer alan muhteşem müstakil ev, denizi tepeden gören iki katlı bahçesi ve dış cephe kaplaması ile eksiksiz ve kusursuz bir ev olarak karşımıza çıkıyor. Alt katın cam duvarları ile bahçe ve deniz manzarasını seyretme imkanı sağlanmış, üst kat ahşap ile mantolama yapılarak ısı yalıtımı sağlanmış.
Bu örnek müstakil evimizde geniş bir bahçeye bakan teraslı ve verandalı bir cephe ile görsellik ve işlevsellik zenginleştirilmiş. Alt kata yapılan veranda ile ailecek keyifli anlar yaşanabilecek bir yaşam alanı oluşturulmuş bahçe keyfi yaşanması sağlanmış. teras ile güneşin keyfinin çıkarılması için özel bir alan yapılmış. Renk uyumu evin görselliğinin kat kat daha fazla olmasını sağlamış.
Bu müstakil evimiz beyaz renge boyanarak saf ve zarif bir görünüme kavuşturulmuş. Bahçe düzenlemesi yapılmadığı halde beyaz dış cephesi, küçük verandası ve beşik çatı modeli ile farklı bir görselliğe kavuşmuş. ve her noktadan kendini gösteren bir ev haline getirilmiş.
Müstakil evler genellikle klasik ev tasarımlarına sahip evler olarak inşa edilseler de farklı ve görsel tasarımlara sahip müstakil evler de ünümüzde yaygınlaşmaktadır. Evin tüm yaşam alanlarının güneşi görmesi amacıyla resimdeki gibi farklı tasarıma sahip eksiksiz ve kusursuz müstakile evler inşa edilmektedir.
Soğuk veya sıcak bir iklim bölgesinde yer alıyorsanız taş evler tercih ederek doğal bir iklimlendirme sağlayabilir müstakil taş evlerin keyfini yaşayabilirsiniz. Resimdeki gibi alt katı yaşam alanlarını barındıran doğal taştan yapılmış, üst katı modern tasarıma sahip modern bir ev şeklinde inşa ederek iki farklı konsepti bir arada yaşayabilirsiniz.
Müstakil evler bahçe içinde yer alan evler olduğundan geniş bir bahçenin ortasına kurulmuş, resimdeki gibi görsel, şık ve zarif bir ev tercih edebilir, ruhunuzu deşarj ederek müstakil ev farkını hissedebilirsiniz. Ayrıca geniş yeşil çim alan üzerine bir salıncak yerleştirip serin havaların tadını çıkarabilirsiniz.
Müstakil evler geleneksek tarzda olabileceği gibi modern tasarımlara sahip de olabilirler. Modern tasarımlara sahip evler resimdeki gibi palmiyelerin bulunduğu bir bahçeye sahip, görsel dış cephesi ve renkleri ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip evlerdir. Bu evleri tercih edebilir veya evinizin ön cephesini bu şekilde dekore ederek bu keyfi yaşayabilirsiniz.
Müstakil evlerin bahçesinde alan büyüklüğüne göre havuz inşa ederek yaz aylarının sıcak havalarının bunaltıcı etkisini havuz keyfi yaparak engelleyebilir ve keyfinize bakabilirsiniz.Resimdeki ev örneğinde olduğu gibi teras ve verandanın baktığı cepheye bir havuz yaparak işlevsellik kazandırabilirsiniz.
Müstakil bir eve sahipseniz bahçe peyzajınızı resimdeki gibi görsel ve kibar bir şekilde düzenleyerek canınız sıkıldığında, misafirlerinizi gezdirmek istediğinizde dolaşabileceğiniz görsel bir bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Havuz ve bahçe birleşiminden oluşan bu güzelliğe sahip olabilirsiniz.
Müstakile ev denildiğinde aklınıza gelen her türlü fikre sahip olan bu ev hayalinizi süsleyen ve sahip olmak istediğiniz evin tüm özelliklerine sahip olan bu ev bahçesinin peyzajı ve size bahçe işleri ile uğraşmak için bırakılmış ekim alanı ile muhteşem bir müstakil ev profili çiziyor: