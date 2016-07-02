Hayallerinizi süsleyecek güzellikte bir evle tanışmaya ne dersiniz?

Her ne kadar ev seçimlerimizi bütçemize ve lokasyona göre yapmak zorunda kalsak da hepimizin hayallerini süsleyen yaşam alanları vardır. Bu yazımızda sizlere hayal kadar güzel bir ev tanıtacağız. Almanya'da bulunan bu tek katlı ve bahçeli ev hem mimarisi hem iç mekan tasarımı hem de dekorasyonu ile benzerlerinden çok daha ilgi çekici bir yapıya sahip. Sıradan betonarme bir yapıda inşa edilmiş olan evin tek eğimli çatısı, geniş ve bakımlı bir bahçesi, sevimli çatı pencereleri ve şık bir verandası var. Böyle bir ev hayallerinizde canlanan bütün özellikleri barındırıyor olabilir. Gelin bu yapıyı birlikte daha yakından inceleyelim.
Farklı stili ve benzersiz özellikleri bulunan bir başka ev tanımak için “Dışı sade, içi heyecan verici bir Akdeniz evi” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Tek katlı ve betonarme bir yapıya sahip olan evin ilk bakışta dikkat çeken özelliği kontrast renkleri oluyor. Koyu renk çatı ile kontrast oluşturan, açık renk dış cephesi, eve oldukça şık bir görünüm kazandırmış. Sarı bahçe ışıklandırmaları ile güçlendirilen ambiyans evin değerini artırıyor. Eğer siz de bahçeniz için canlandırıcı bahçe ürünlerine ya da ışıklandırma uzmanlarına ihtiyaç duyuyorsanız Homify profesyonellerine danışabilirsiniz.
Evin ön ve arka bahçesinde bulunan ve bahçeye açılan geniş cam kapılar sayesinde ev son derece ferah bir iç mekana sahip. Bu nedenle ışıklandırma sorunu da kolaylıkla çözülmüş. Duvarlarda ve zeminde genelde beyaz ve açık renklerin tercih edildiğini görebilirsiniz. Ev hemen her detayı ile iç açıcı bir özelliğe sahip.
İç mekanlarda kullanılan cam şömineler her zaman eve büyük bir güzellik ve zenginlik kazandırıyor. Açık olan mutfak ve salonun hemen arasında bulunan bu şık cam şömine ortamın havasını ısıtmakla kalmamış tek başına dekorasyonu zenginleştirmiş. Kış günlerinin en büyük keyfi böyle bir şömine karşısında okuma koltuğuna uzanıp kitap okumak olabilir.
Evin çatı katları oldukça iyi değerlendirilmiş. Çatı katına sahip olan Amerikan tipi evlerde, genelde bu katın bir çeşit ardiye ya da hangar gibi kullanıldığını görebilirsiniz. İskandinav tipi tek katlı yapılarda ise çatı katı her zaman bir oda olarak değerlendirilir. Bu evde de çatı katları yatak odası olarak değerlendirilmiş. Bu yatak odası sahip olduğu küçük çatı penceresi sayesinde sevimli ve ferah görünüyor.
Ana yatak odası için ayrılan oda diğerlerine göre fark edilir ölçüde geniş. Sade ve şık bir dekorasyona sahip olan yatak odasında modern dizayn özellikleri dikkat çekiyor. Beyaz tavana uygulanan ağaç strüktürler ve aralarına serpiştirilen sarı spot ışıkların oluşturduğu ambiyans muhteşem. Dekorasyonda yalnızca şık bir yatak, ufak bir komodin ve gardrop ve abajurlar kullanılmış olmasına rağmen dikkat çekici bir dekorasyon oluşturulmuş.
Evde bulunan iki banyonun ikisi de oldukça şık bir görünüme sahip. Küvet, duş ve lavabo alanları geniş bir şekilde ayrılmış olan bu banyoda gömme raflar gibi detaylar dikkat çekiyor. Oldukça iyi aydınlatılan ve beyaz ağırlıklı dekorasyonu nedeniyle ferahlık sıkıntısı olmayan banyolar huzur verici. Antrasit tonlarının beyaz ve ahşap malzemeler ile birleşimi banyo dekorasyonlarında her zaman çok iyi sonuçlar veriyor.
Evin geniş bahçesi yüksek duvarlar ve çitler ile korunuyor. Doğal taş malzemelerin bolca kullanıldığı bahçenin son derece natürel bir havası var. Bakımlı ve iyi düzenlenmiş bir peyzaja sahip. Evin dört tarafını saran sarı spot ışıklar da gece mükemmel bir bahçe manzarası yaratıyor. Her yönüyle hayalleri süsleyecek bir ev.