Hayallerinizi süsleyecek güzellikte bir evle tanışmaya ne dersiniz?

Her ne kadar ev seçimlerimizi bütçemize ve lokasyona göre yapmak zorunda kalsak da hepimizin hayallerini süsleyen yaşam alanları vardır. Bu yazımızda sizlere hayal kadar güzel bir ev tanıtacağız. Almanya'da bulunan bu tek katlı ve bahçeli ev hem mimarisi hem iç mekan tasarımı hem de dekorasyonu ile benzerlerinden çok daha ilgi çekici bir yapıya sahip. Sıradan betonarme bir yapıda inşa edilmiş olan evin tek eğimli çatısı, geniş ve bakımlı bir bahçesi, sevimli çatı pencereleri ve şık bir verandası var. Böyle bir ev hayallerinizde canlanan bütün özellikleri barındırıyor olabilir. Gelin bu yapıyı birlikte daha yakından inceleyelim.

Farklı stili ve benzersiz özellikleri bulunan bir başka ev tanımak için “Dışı sade, içi heyecan verici bir Akdeniz evi” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.