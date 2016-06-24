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Doğanın ortasında inci gibi parlayan 6 ev

ümit atdağ ümit atdağ
Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
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Şehrin kalabalıklığı, iş stresi, yoğunluk ve yorgunlukla beraber gelen yıpranma hissi insanları doğaya kaçmaya zorlamaktadır. Doğanın dinlendirici etkisi, temiz havası, görselliği, zenginliği ve ferah olması  insanların deşarj olmasına ve şehrin beton duvarlarından uzak kalarak dinlenmesini sağlıyor. Doğa da kamp yaparak zaman geçiren insanlar gibi doğanın kalbinde kusursuz evler inşa ederek bu evlerde yaşayan insanlar hayatlarının geri kalanını da bu evlerde geçiriyorlar. Doğa da inşa edeceğiniz bir evin kusursuz olması, ihtiyaçlarınıza cevap vermesi, size doğanın tüm güzelliklerini sunarak doğal bir yaşam sürmenizi sağlaması açısından bir çok  noktaya dikkat etmelisiniz. Homify doğa evleri, kusursuz güzellikleri, doğal ve muhteşem yaşam alanları, doğa ile uyumlu doğal yapıları ile sizlere inci gibi parlayan ev modelleri sunuyor. Bu ev modellerinden birebir benzer modeli uygulayabileceğiniz gibi evinizi  bu ev modellerine uyarlayarak doğanın ve doğal evinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Doğal ve şık

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Bir evin şık olması kadar doğal ve ferah olması da çok önemlidir.  Bir evin doğal ve ferah olması için doğal malzemeler kullanılması ve bulunduğu arazide çevreye uyumlu olarak inşa edilmesi gereklidir. Resimde yer alan ahşap doğa evi tam olarak bu tanıma uyan bir doğa evidir. Ahşap ve ağaç kütükleri kullanılarak inşa edilmiş, çevresi ile uyumlu renkler, bir doğa evinde olması gereken veranda ve çitler ile sizin için en ideal doğa evi modeli.

Doğal taşlar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bir evin doğa içinde  sırıtmadan ve doğal bir halde olması için doğal malzemeler olan ahşap, kütük doğal taş gibi malzemelerden inşa edilmiş olması lazım.  Resimde yer alan doğa evi doğal taşlardan inşa edilmiş,  bahçesi, verandası ve tasarımı ile doğaya ait bir obje gibi durmaktadır. Yürüyüş yolunun estetikliği, sınır duvarlarının doğal taşlar ile yapılmış olması evin zarif doğal ve ferah bir ev olmasını sağlamış.

Ahşap evler

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Bu doğa evi örneğimizde tamamen ahşaptan yapılmış, doğanın kalbine inşa edilerek görsel ve muhteşem bir güzelliğe sahip  tasarımı ile insanı büyülüyor. Kot farkından dolayı yerden yüksekte yapılarak merdiven ile ulaşılan evin üst katı beyaz ahşaplar ve cam duvarlar ile görsellikte en üst noktaya ulaşmış.Çatısı da doğa ile uyumlu renklerde yapılarak  bir evin doğal olması için ne gerekiyorsa tamamına sahip olmuş.

Farklı tasarımlar

RIVERSIDE - OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE – OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Evinizin doğal  bir ev olması için resimdeki gibi geniş bir bahçeye sahip olması da yeterlidir. Bulunduğu araziden sınır duvarları ile ayrılmışsa ve  evin iç kısmının çevresi gibi yemyeşil olması isteniyorsa resimdeki gibi yeşil çimler ve estetik bir bahçe peyzajı yapılarak  çok yıllık ağaçlarla  doğal bir bahçeye sahip doğa evi oluşturabilirsiniz.

Kütük evler

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Eviniz doğanın kalbinde pırıl pırıl parlayan bir ev olsun istiyorsanız kestane ağaçlarının gövdelerinden elde edilmiş kütüklerle yapılan bu evlerden tercih edebilirsiniz.  Kütük evler her zaman ferah ve görsel olan, aynı zamanda doğa ile iç içe yaşam imkanı sunarak size doğayla baş başa kalma şansı tanıyor. Bu evler renkleri yapısı ve kullanılan malzemesi ile doğanın incisi ev örnekleridir.

Beyaz ve zarif

Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Villa

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Doğa ile uyumlu renkler tercih edebileceğiniz gibi doğanın saflığını temsil eden beyaz renkler tercih edebilir ve evinizin her yönden rahatlıkla görülmesini sağlayabilirsiniz. Bu özelliği ile doğa da  parlayan bir yıldız misali  bir inci gibi parlayan bir eve sahip olabilirsiniz.

Stil ve zarafetin karakterize ettiği bir ev

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