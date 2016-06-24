Doğanın ortasında inci gibi parlayan 6 ev

Şehrin kalabalıklığı, iş stresi, yoğunluk ve yorgunlukla beraber gelen yıpranma hissi insanları doğaya kaçmaya zorlamaktadır. Doğanın dinlendirici etkisi, temiz havası, görselliği, zenginliği ve ferah olması insanların deşarj olmasına ve şehrin beton duvarlarından uzak kalarak dinlenmesini sağlıyor. Doğa da kamp yaparak zaman geçiren insanlar gibi doğanın kalbinde kusursuz evler inşa ederek bu evlerde yaşayan insanlar hayatlarının geri kalanını da bu evlerde geçiriyorlar. Doğa da inşa edeceğiniz bir evin kusursuz olması, ihtiyaçlarınıza cevap vermesi, size doğanın tüm güzelliklerini sunarak doğal bir yaşam sürmenizi sağlaması açısından bir çok noktaya dikkat etmelisiniz. Homify doğa evleri, kusursuz güzellikleri, doğal ve muhteşem yaşam alanları, doğa ile uyumlu doğal yapıları ile sizlere inci gibi parlayan ev modelleri sunuyor. Bu ev modellerinden birebir benzer modeli uygulayabileceğiniz gibi evinizi bu ev modellerine uyarlayarak doğanın ve doğal evinizin tadını çıkarabilirsiniz.
Bir evin şık olması kadar doğal ve ferah olması da çok önemlidir. Bir evin doğal ve ferah olması için doğal malzemeler kullanılması ve bulunduğu arazide çevreye uyumlu olarak inşa edilmesi gereklidir. Resimde yer alan ahşap doğa evi tam olarak bu tanıma uyan bir doğa evidir. Ahşap ve ağaç kütükleri kullanılarak inşa edilmiş, çevresi ile uyumlu renkler, bir doğa evinde olması gereken veranda ve çitler ile sizin için en ideal doğa evi modeli.
Bir evin doğa içinde sırıtmadan ve doğal bir halde olması için doğal malzemeler olan ahşap, kütük doğal taş gibi malzemelerden inşa edilmiş olması lazım. Resimde yer alan doğa evi doğal taşlardan inşa edilmiş, bahçesi, verandası ve tasarımı ile doğaya ait bir obje gibi durmaktadır. Yürüyüş yolunun estetikliği, sınır duvarlarının doğal taşlar ile yapılmış olması evin zarif doğal ve ferah bir ev olmasını sağlamış.
Bu doğa evi örneğimizde tamamen ahşaptan yapılmış, doğanın kalbine inşa edilerek görsel ve muhteşem bir güzelliğe sahip tasarımı ile insanı büyülüyor. Kot farkından dolayı yerden yüksekte yapılarak merdiven ile ulaşılan evin üst katı beyaz ahşaplar ve cam duvarlar ile görsellikte en üst noktaya ulaşmış.Çatısı da doğa ile uyumlu renklerde yapılarak bir evin doğal olması için ne gerekiyorsa tamamına sahip olmuş.
Evinizin doğal bir ev olması için resimdeki gibi geniş bir bahçeye sahip olması da yeterlidir. Bulunduğu araziden sınır duvarları ile ayrılmışsa ve evin iç kısmının çevresi gibi yemyeşil olması isteniyorsa resimdeki gibi yeşil çimler ve estetik bir bahçe peyzajı yapılarak çok yıllık ağaçlarla doğal bir bahçeye sahip doğa evi oluşturabilirsiniz.
Eviniz doğanın kalbinde pırıl pırıl parlayan bir ev olsun istiyorsanız kestane ağaçlarının gövdelerinden elde edilmiş kütüklerle yapılan bu evlerden tercih edebilirsiniz. Kütük evler her zaman ferah ve görsel olan, aynı zamanda doğa ile iç içe yaşam imkanı sunarak size doğayla baş başa kalma şansı tanıyor. Bu evler renkleri yapısı ve kullanılan malzemesi ile doğanın incisi ev örnekleridir.
Doğa ile uyumlu renkler tercih edebileceğiniz gibi doğanın saflığını temsil eden beyaz renkler tercih edebilir ve evinizin her yönden rahatlıkla görülmesini sağlayabilirsiniz. Bu özelliği ile doğa da parlayan bir yıldız misali bir inci gibi parlayan bir eve sahip olabilirsiniz.