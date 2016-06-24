Doğanın ortasında inci gibi parlayan 6 ev

Bir evin şık olması kadar doğal ve ferah olması da çok önemlidir. Bir evin doğal ve ferah olması için doğal malzemeler kullanılması ve bulunduğu arazide çevreye uyumlu olarak inşa edilmesi gereklidir. Resimde yer alan ahşap doğa evi tam olarak bu tanıma uyan bir doğa evidir. Ahşap ve ağaç kütükleri kullanılarak inşa edilmiş, çevresi ile uyumlu renkler, bir doğa evinde olması gereken veranda ve çitler ile sizin için en ideal doğa evi modeli.