Filmlerdeki gibi güzel 6 ev

Günümüzde her birey gibi evimizin muhteşem bir görselliğe, modernliğe ve estetiğe sahip olmasını isteriz. Kusursuz bir ev sahibi olmak için modern ve geleneksel ev örneklerinin sentezi sonucunda ortaya çıkan ev modellerini tercih etmeliyiz. Günümüzde ev modellerinin tamamı ev modellerinin birbiri ile sentezlenmesi sonucunda ve insanların ihtiyaçlarına göre evlerini dekore etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu ev modelleri yapılan deneme yanılma yöntemi sonucunda kusursuz evler olarak inşa edilmiş, muhteşem bir güzelliğe ve dış cepheye sahip olmuşlardır. Hayal ettiğiniz kusursuz ev modeli için filmlerde gördüğünüz eksiksiz ve kusursuz ev örnekleri kadar estetik, şık ve görsel olan ev modellerini homfiy farkı ile bir araya getirerek sizlere sunuyoruz. Bu modelleri inceleyip, kusursuz bir ev sahibi olabilir veya evinizi inşa ettirmeden önce proje aşamasında kusursuz bir güzelliğe sahip eve sahip olabilirsiniz.
Evinizin görsel ve ihtişamlı bir ev olmasını istiyorsanız ahşap veya kütüklerden yapılmış olan ve ahşap rengi ile kırmızı pencerelerin uyumu ile zarif bir dış cepheye sahip örnek ev modelini tercih edebilirsiniz. Tamamı ahşaptan yapılmış olan bu ev modelinde, kırmızı renkli kapı ve pencere kasaları koyu renk ile muhteşem bir güzellikte dış cephe oluşturmuş ve evin ihtişamını artırmıştır. Görselliğinin yanında doğallığını da artıran ahşap malzemeler yaşanabilir ve şık bir ev oluşmasına katkı sağlamış. Veranda kısmında yer alan kırmızı korkuluklar evin dış cephe görselliğine uyum sağlayarak görselliği pekiştirmiş.
Bu ev örneğinde olduğu gibi sade ve zarif evlerden hoşlanan biriyseniz resimdeki gibi sade, zarif ve estetik ev modelini tercih edebilirsiniz. Basit bir tasarıma sahip, iki katlı ve bindirme beşik çatısı olan bu ev, beyaz korkuluklara sahip verandası, beyaz renkli merdiveni ve yemyeşil çimlere sahip bahçesi ile çok modern ve sade bir ev olarak görenlerin beğenisini kazanıyor. Evin çatı bölümü koyu renkli tercih edilerek beyaz renkli dış cepheler ile uyumlu ve şık bir dış cephe oluşturulmuş.
Filmlerde görmeye alıştığımız görkemli ve ihtişamlı villa örneklerine benzer bir ev inşa etmek isterseniz resimdeki gibi görkemli, şık zarif ve estetik bir ev tercih edebilirsiniz. Çok katlı olarak düşünülmüş ve tasarlanmış olan bu ev örneğinde olduğu gibi, beyaz çizgiler ile sarı dış cepheler evin görselliğini pekiştirmiş. Verandası ve yeşil çim bahçesi ile muhteşem bir ev oluşturulmuş.
Evinizi kuracağınız eviniz için özel bir tasarım yaptırmalı ve resimdeki gibi süper lüks ve modern bir ev sahibi olmalısınız. Estetik renkli çizgileri, ahşap kaplamaları ve yeşil bahçesi ile hayal ettiğiniz gibi bir ev olan bu ev modeli balkon keyfi ve veranda keyfi ile size unutulmaz dakikalar yaşama şansı sunuyor.
Bu ev örneğinde zıt renklerin muhteşem uyumunu ve eve kazandırdığı görselliği görebiliyorsunuz. Çatı da tercih edilen kiremitler, beyaz dış duvarlar, cam duvarlar ve yemyeşil bahçesi ile hayalinizdeki evden bile daha güzel duruyor. Bahçe içine yerleştirilmiş havuzu ve bahçe düzenlemesi ev sakinlerinin bahçe keyfi yaşayabileceği muhteşem bir ev olarak size keyifli bir aile ortamı sunuyor.
Resimde gördüğünüz ev örneği yeşil doğa içinde ışıl ışıl olan, cam ön cephesi ile parlayan bir yıldız gibi ışık saçan, bahçe düzenlemesi ile kusursuz ve eksiksiz bir ev olarak size alternatif bir fikir sunuyor. Geniş ve çok odalı olması, beyaz dış cephesi ve yeşil bahçesi ile filmlerde gördüğümüz eksiksiz güzellikte bir ev olarak sizleri bekliyor.