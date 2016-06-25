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Filmlerdeki gibi güzel 6 ev

ümit atdağ ümit atdağ
ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
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Günümüzde her birey gibi evimizin muhteşem bir görselliğe, modernliğe ve estetiğe sahip olmasını isteriz. Kusursuz bir ev sahibi olmak için  modern ve geleneksel ev örneklerinin sentezi sonucunda ortaya çıkan ev modellerini tercih etmeliyiz. Günümüzde ev modellerinin tamamı ev modellerinin birbiri ile sentezlenmesi sonucunda ve insanların ihtiyaçlarına göre evlerini dekore etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu ev modelleri yapılan deneme yanılma yöntemi sonucunda kusursuz evler olarak inşa edilmiş, muhteşem bir güzelliğe ve dış cepheye sahip olmuşlardır. Hayal ettiğiniz kusursuz ev modeli için  filmlerde gördüğünüz eksiksiz ve kusursuz ev örnekleri kadar estetik, şık ve görsel olan ev modellerini homfiy farkı ile bir araya getirerek sizlere sunuyoruz. Bu modelleri inceleyip, kusursuz bir ev sahibi olabilir veya evinizi inşa ettirmeden önce proje aşamasında kusursuz bir güzelliğe sahip eve sahip olabilirsiniz.

Görsel ve estetik

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Kütük ev
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Evinizin görsel ve ihtişamlı bir ev olmasını istiyorsanız ahşap veya kütüklerden yapılmış olan ve ahşap rengi ile kırmızı pencerelerin uyumu ile zarif bir dış cepheye sahip  örnek ev modelini tercih edebilirsiniz. Tamamı ahşaptan yapılmış olan bu ev modelinde, kırmızı renkli kapı ve pencere kasaları koyu renk ile muhteşem bir güzellikte dış cephe oluşturmuş ve evin ihtişamını artırmıştır. Görselliğinin yanında doğallığını da artıran ahşap malzemeler  yaşanabilir ve şık bir ev oluşmasına katkı sağlamış. Veranda kısmında  yer alan kırmızı korkuluklar evin dış cephe görselliğine uyum sağlayarak görselliği pekiştirmiş.

Filmlerdeki gibi sade

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Bu ev örneğinde olduğu gibi sade ve zarif evlerden hoşlanan biriyseniz resimdeki gibi sade, zarif ve estetik ev modelini tercih edebilirsiniz. Basit bir tasarıma sahip, iki katlı ve bindirme beşik çatısı olan bu ev, beyaz korkuluklara sahip verandası, beyaz renkli merdiveni ve yemyeşil çimlere sahip bahçesi ile çok modern ve sade bir ev olarak görenlerin beğenisini kazanıyor. Evin çatı bölümü koyu renkli tercih edilerek beyaz renkli dış cepheler ile uyumlu ve şık bir  dış cephe oluşturulmuş.

İhtişamlı villa

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Filmlerde görmeye alıştığımız görkemli ve ihtişamlı villa örneklerine benzer bir ev inşa etmek isterseniz resimdeki gibi görkemli, şık zarif ve estetik bir ev tercih edebilirsiniz. Çok katlı olarak düşünülmüş ve tasarlanmış olan bu ev örneğinde olduğu gibi, beyaz çizgiler ile sarı dış cepheler evin görselliğini pekiştirmiş. Verandası ve yeşil çim  bahçesi ile muhteşem bir ev oluşturulmuş.

Bahçe içinde süper lüks ev

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Evinizi kuracağınız eviniz için özel bir tasarım yaptırmalı ve resimdeki gibi süper lüks ve modern bir ev sahibi olmalısınız. Estetik renkli çizgileri, ahşap kaplamaları ve yeşil bahçesi ile hayal ettiğiniz gibi bir ev olan bu ev modeli balkon keyfi ve veranda keyfi ile size unutulmaz dakikalar yaşama şansı sunuyor.

Zıt renklerin uyumu

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu ev örneğinde  zıt renklerin muhteşem uyumunu ve eve kazandırdığı görselliği görebiliyorsunuz. Çatı da tercih edilen kiremitler, beyaz dış duvarlar,  cam duvarlar ve yemyeşil bahçesi ile hayalinizdeki evden bile daha güzel duruyor. Bahçe içine yerleştirilmiş havuzu ve  bahçe düzenlemesi ev sakinlerinin bahçe keyfi yaşayabileceği muhteşem bir ev olarak size keyifli bir aile ortamı sunuyor.

Parlayan bir yıldız

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Modern Evler
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Resimde gördüğünüz ev örneği yeşil doğa içinde ışıl ışıl olan, cam ön cephesi ile parlayan bir yıldız gibi ışık saçan, bahçe düzenlemesi ile kusursuz ve eksiksiz bir ev olarak size alternatif bir fikir sunuyor.  Geniş ve çok odalı olması, beyaz dış cephesi ve yeşil bahçesi ile filmlerde gördüğümüz eksiksiz güzellikte bir ev olarak sizleri bekliyor.

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